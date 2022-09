Los guardaespaldas del rey Carlos III podrían estar usando manos falsas

Entornointeligente.com /

Por Metro Traducción libre de lapatilla.com

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! Los clips que circulan en línea se han acercado a las manos de un par de guardaespaldas reales y algunos creen que no se están moviendo.

Se cree que son señuelos para las armas escondidas debajo de sus abrigos.

A lo largo de los años, ha habido rumores de que usan manos y brazos falsos para mantener un rifle FN-P90 debajo de sus abrigos, en caso de que suceda lo peor.

Algunos están convencidos de que las manos no son reales (Imagen: TikTok)

Pero nunca se ha probado nada.

Las personas que comentan debajo de los videos no pueden decidirse y no saben qué creer. Algunos creen que son manos reales y no deberían cuestionarse, mientras que otros son un poco más dudosos y sospechosos al respecto.

@kevhead22 What's going on with the Bodyguard's hands? #KingCharles #Bodyguard ? Stranger Things ※ Remix ※ Dharma

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com