Los grandes elogios de Quinteros a tres figuras de Colo Colo en el Superclásico y el especial pedido a la dirigencia para jugar en Talca

Colo Colo volvió a ganar el Superclásico a Universidad de Chile, esta vez por 3-1 en el estadio Fiscal de Talca, un resultado que lo afirma como único líder del Campeonato Nacional 2022.

Tras el partido, el técnico Gustavo Quinteros se mostró muy contento por la victoria, resaltando la reacción de su equipo tras un flojo inicio.

» El primer tiempo nos complicó el juego directo del rival , muchas veces nosotros en el ímpetu de ir por el resultado quedamos mano a mano y así fue el gol de ellos». dijo el argentino-boliviano.

Asimismo, indicó que «luego lo solucionamos y pudimos en el primer tiempo incluso pudimos hacer un gol más, en el segundo tiempo también. Estoy conforme con el rendimiento, no fue un partido lindo para verlo, pero últimamente los clásicos no salen tan buenos para el espectáculo , pero estamos contentos de ganarlo porque era importantísimo».

Además, Quinteros tuvo enormes elogios para tres jugadores de su equipo , que tuvieron una excelente actuación ante la U.

Sobre Juan Martín Lucero , autor de dos goles, señaló que «es muy generoso para el equipo, es el primer defensor del equipo, defiende muy bien y hoy está en un momento de mucha confianza. Está definiendo jugadas importantes . Fue un gran acierto traerlo y esperemos que siga así, y que siga por mucho tiempo en Colo Colo «.

También tuvo buenos comentarios para el volante Vicente Pizarro, señalando que » lo hizo muy bien, ganó casi todos los duelos y entregó muy bien el balón. Le está agregando cosas a su juego que le vamos pidiendo, estamos muy contentos con él . Entendimos que tenía que jugar hoy, porque de ese lado juega (Israel) Poblete que está en un gran nivel».

Otro que fue vitoreado por el DT del «Cacique» fue Cristian Zavala , que vino desde el banco y generó el 2-1: » Entró muy bien, hizo un gran jugada para el gol, estamos contentos con él , está mejorando algunas cosas de su juego que son importantes y las cuales creemos debe agregar».

Por otro lado, el ex entrenador de Bolivia y Ecuador bromeó con la idea de jugar los partidos de Colo Colo en Talca , donde en 2021 se salvaron del descenso y ganaron la Copa Chile, sumando al triunfo en el Superclásico de este domingo.

» Ahora le decía a los directivos que sería bueno jugar muchos partidos de local en Talca (entre risas). Es algo maravilloso, porque me dicen Talca y me gusta, tenemos muy buenas experiencias acá, hemos tenidos muy buenos resultados acá», expresó.

Por último, de su buena racha en estos duelos contra los universitarios, mencionó que «hay confianza en el trabajo, nosotros le damos las herramientas a los jugadores y tenemos confianza en ellos. Me motiva dirigir un clásico, no siento temor, transmitir eso a los jugadores es algo también positivo , porque ellos lo absorben, son cosas que están pasando y son maravillosas».

López, culpa a los errores

Por otro lado, el técnico uruguayo de la U, Diego López, lamentó la serie de errores que le terminaron costando la caída ante los albos.

«Tuvimos un penal allí que fallamos, cometimos un error donde nosotros trabajamos diferente en la forma de marcar. Cuando uno comete muchos errores en esta clase de partidos lo terminas pagando «, reclamó.

En la misma, el charrúa destacó que » jugamos contra un equipo que sabe jugar estos partidos, que por algo está donde está en la tabla . Tenemos que ser consciente del lugar en el que estamos, y que tenemos que dar algo más y trabajar mucho, y todo lo que se hace hay que llevarlo a la práctica, porque eso nos va a sacar de este momento difícil».

De lo que viene para el equipo, que está a solo tres puntos de la zona del descenso, López reveló que » hay que apretar los dientes, porque este equipo tiene todo para salir adelante, tenemos que estar todos juntos y es una lástima por la gente que nos acompañó . Le pedimos disculpas a la gente y nos queda seguir trabajando para salir adelante.

» Nosotros tenemos que encontrar la continuidad de jugar bien los dos tiempos, no solo uno . Uno piensa positivo, pero el equipo necesita resultados y sobretodo este que viene de esto hace tiempo», planteó.

Finalmente, el adiestrador laico resaltó que » estos partidos se juegan distinto, pero tenemos que ser consciente que todos los partidos tenemos que jugarlos con todo, no solo los clásicos. Lo que tenemos es no cometer tantos errores, también cometimos algunos que no pasaron a mayores». ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

