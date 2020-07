Los fumadores que contraen coronavirus corren riesgo de agravar la enfermedad

Entornointeligente.com /

Los fumadores afectados con coronavirus tienen un 50% más de peligro de agravar su cuadro durante la enfermedad e incluso corren mayor riesgo de muerte, afirmó hoy el asesor del Ministerio de Salud, Mario Virgolini. El asesor de la Dirección Nacional de Abordaje integral de las enfermedades no transmisibles comentó a Télam que la información manejada en Argentina es coincidente con la difundida por el Ministerio de Sanidad de España, que advierte sobre los riesgos asociados a fumar o vapear relacionados a la transmisión de la Covid-19, como la expulsión de gotitas que pueden contener carga viral y ser altamente contagiosas. “Es muy plausible dar recomendaciones para evitar exponer a otras personas a ser contagiadas del virus en el caso de estar infectado”, dijo Virgolini. “El fumador se tiene que sacar el barbijo y al exhalar el humo del tabaco también provoca una nube de pequeñísimas partículas de saliva que, si está infectada, contiene una alta carga viral. De ahí que se recomiende al fumador no hacerlo cerca de otras personas o en ambientes cerrados”, señaló. También precisó que “ya de por sí un cigarrillo despide unas siete mil sustancias tóxicas y ahora se agrega el peligro del coronavirus porque al ingresar al pulmón del fumador disminuye la función inmune del pulmón y, al mismo tiempo, se generan daños en las vías respiratorias superiores haciéndolo más susceptible a la gravedad de los daños que puede causar la Covid-19”. Virgolini agregó que “lo mismo se estima, aunque no haya estudios del coronavirus, con el consumo del cigarrillo electrónico” o vapeador. “Al daño que el cigarrillo genera en el fumador se agrega que sea un vínculo de transmisión, porque normalmente el fumador, al exhalar el humo lo hace con más fuerza que en la respiración normal, se tiene que sacar el barbijo, y eso hace que las gotas pequeñas de saliva presentes en el humo, puedan llegar a otras personas”, advirtió Virgolini. “Desde el Ministerio de Salud, la recomendación que damos es abandonar el hábito de fumar, no hacerlo en contacto social y nunca en ambientes cerrados”, insistió el asesor. Oscar Torres, presidente de la Asociación Argentina de Hemoterapia e Inmunohematología , en diálogo con Télam, opinó que en las medidas difundidas por la cartera de sanidad española se utiliza el potencial “podría” para señalar “la posibilidad de que los fumadores infectados de Covid-19 puedan expandir las partículas de saliva, las microgotas de flúor que llevan el virus a otras personas”. “Son medidas higiénicas que ya estaban de antemano dispuestas para evitar la transmisión del virus, tales como el uso del tapabocas, la distancia social, evitar lugares cerrados. Algunas con basamento científico y otras con sentido común, ambas con la intención de extremar al máximo las medidas para extirpar el virus”, explicó. Respecto a la relación entre tabaquismo y coronavirus, el presidente de la Asociación de Hemoterapia coincidió con que “el fumador tiene una mayor predisposición a las formas graves de la enfermedad”. “Fumar cualquier tipo de tabaco reduce la capacidad pulmonar, conlleva un mayor riesgo de sufrir afecciones pulmonares graves y puede aumentar la gravedad de enfermedades respiratorias. La Covid-19 es una enfermedad infecciosa que ataca principalmente a los pulmones. El tabaquismo deteriora la función pulmonar y dificulta que el cuerpo luche contra los coronavirus y otras afecciones respiratorias”, explicó Torres. Sobre la relación nicotina-coronavirus, precisó que “actualmente no hay información suficiente para confirmar ningún vínculo entre el tabaco o la nicotina y la prevención o el tratamiento de la Covid-19”. De todos modos, dijo que si la hubiese “sería muy contradictoria” ya que, si “llegase a comprobarse que la nicotina podría reducir la infección del coronavirus, son sabidos los daños que la nicotina produce en el organismo y en el sistema respiratorio en particular”. Por su parte, l a Organización Mundial de la Salud (OMS) también presentó un informe técnico en el que se analizaron 34 estudios realizados hasta la fecha sobre el consumo de tabaco y el nuevo coronavirus. Con la evidencia actual disponible, la OMS informó que fumar está asociado a una mayor gravedad de la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, así como de muerte, en pacientes hospitalizados. No obstante, y aunque reconoce que probablemente esté relacionado con la gravedad de la enfermedad, “no hay evidencia” para cuantificar el riesgo que tiene un fumador de ser hospitalizado por Covid-19 o, incluso, de infectarse. Al respecto, la OMS consideró que es necesario realizar más estudios para certificar si efectivamente se corre este tipo de riesgo. Finalmente, y dados los daños que provoca el consumo de tabaco y el tabaquismo pasivo, el organismo recomendó dejar de fumar. “Abandonar este hábito ayudará a sus pulmones y corazón a funcionar mejor desde el momento que deje de consumir estos productos. A los 20 minutos de dejar de fumar se reducen la tensión arterial y la frecuencia cardíaca elevadas. A las 12 horas, el nivel de monóxido de carbono en el torrente sanguíneo vuelve a la normalidad. Entre las 2-12 semanas, mejoran la circulación y la función pulmonar. A los 1-9 meses se reducen la tos y la disnea”, advirtieron desde la OMS. etiquetas coronavirus cigarrillos tabaquismo Ministerio de Salud pandemia

LINK ORIGINAL: Télam Agencia de Noticias

Entornointeligente.com