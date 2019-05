Los finales más controvertidos en series de TV

Entornointeligente.com / Aviso: este artículo contiene Spoilers del final de Juego de Tronos, así como de varias series de los últimos años.

Con Juego de Tronos ya mirándola por el retrovisor, dejándonos con una tonelada de momentos “WTF?”, preguntas sin resolver y, a su vez, récords de audiencia , se puede decir con seguridad que el final de la serie fue cuanto menos divisivo entre los fans.

“El Trono de Hierro” está lejos de ser el único final de serie que ha dividido el fandom a lo largo de los años, así que echemos un vistazo a otros cierres de series que dejaron a algunos espectadores alucinando y a otros satisfechos. No tienen que ser necesariamente malos finales, sino algunos que tomaron decisiones creativas atrevidas que no encajaron bien con una gran parte de la audiencia.

Si amaste u odiaste “El Trono de Hierro”, o abandonaste en algún punto intermedio, se destaca fácilmente como un arco final polarizador. Al igual que estos finales de series como Seinfeld, Battlestar Galactica, Perdidos y más. No se puede juzgar toda una serie en su conjunto ni olvidar todos sus méritos acumulados solamente porque no nos gusten las decisiones que los guionistas toman para decidir su final. ¿O sí?

Juego de Tronos: “El Trono de Hierro” Después del penúltimo episodio, “Las Campanas”, muchos fans quedaron furiosos, lo que se tradujo en una petición online para “rehacer” la Temporada 8 , “El Trono de Hierro” tuvo una escalada increíble. No solo para recuperar a la gente, sino también para terminar la historia completa de 10 años.

Al final, muchos se sintieron decepcionados por los destinos de la mayoría de los personajes, junto con el agradable epílogo que coronó a un nuevo gobernante del reino. Incluso aquellos que no odiaban el final admitirían fácilmente que no era exactamente el mejor final posible.

Perdidos: “El Final” Perdidos (Lost) optó por ofrecer un final emocional, basado más en los sentimientos, los deseos y la felicidad definitiva de los personajes, en lugar de uno que respondía a preguntas persistentes que los fans habían acumulado a lo largo de los años. A muchos les gustó el enfoque en el corazón de la serie, mientras que otros se sintieron frustrados por la falta de detalles.

Y no, no estaban “muertos todo el tiempo”. Bueno, a excepción de los que aparecen en las escenas alternativas durante la temporada final. Estaban en una especie de purgatorio. Pero los otros no. Algunos vivieron después de la isla y murieron por causas naturales. Fue entonces cuando todos se unieron en la iglesia del limbo para una despedida final. El hecho de que nada de esto fuera suficientemente claro, aunque probablemente signifique que el episodio y la temporada no hicieron un gran trabajo exactamente.

Battlestar Galactica: “Amanecer” El megafinal en tres partes de BSG también envolvió de emociones, ya que las notas de “All Along the Watchtower” crearon coordenadas que llevaron a nuestros héroes a un planeta habitable lleno de humanos primitivos. Nuestra Tierra.

Claro, la eliminación de toda la tecnología sentó a algunos fans de la forma equivocada, pero fue el loco salto de tiempo de 150000 años, y el mensaje “la humanidad está condenada a hacer que las máquinas vuelvan a ser muy sensibles”, lo que dividió a los espectadores. Siempre será arriesgado saltar tan lejos, hasta el punto en que cada personaje que te importa sea un fósil, una moraleja que muchos fans ya entendieron.

Los Soprano: “Hecho en America” Al igual que en BSG, el final de Los Soprano realmente perdió a su gente justo al final. Justo cuando la música se detuvo y la pantalla se volvió negra y muchos fans pensaron que sus televisores se apagaron.

El viraje creativo recibió un montón de críticas en ese momento, aunque ahora, años más tarde, muchos fans y críticos lo han considerado como uno de los ejemplos más audaces de lo “diferente” hecho correctamente. Y ciertamente no ha afectado a Los Soprano en los anales de la historia de la televisión, ya que todavía se considera una de las mejores series de todos los tiempos.

Seinfeld: “El Final” Sí, se hizo muy claro a lo largo de los años que Jerry, George, Elaine y Kramer no eran grandes personas. De hecho, una vez que la serie se inclinó hacia su poca profundidad, alcanzó su punto crítico creativo. ¿Pero mandando a los chicos a la cárcel? ¿Porque no eran grandes personas? Fue demasiado para muchos leales a Seinfeld.

Sin embargo, nada de esto impidió que el episodio se convirtiera en un gigante de las audiencias, o que la propia serie saliera como el programa número uno en la televisión. Al igual que Los Soprano, el final no hizo mella en el legado de la serie. ¿Qué podemos decir? A veces es el viaje y otras el final.

Hospital: “The Last One” ¿Qué pasaría si hubiera un popular drama médico de los 80, aclamado durante mucho tiempo, que al final, le dijo a la audiencia que nada de lo que habían visto en 137 episodios era real? Y luego ese final extraño se convirtió en el legado general del programa, copiado durante décadas por otros programas.

Este es el caso de Hospital (St. Elsewhere), que cerró las cosas con la revelación de que todo el hospital estaba dentro de la bola de nieve de un niño autista llamado Tommy Westphal . Tommy había estado soñando que su padre era el director médico del hospital cuando, de hecho, como se reveló en la escena final, trabajaba en la construcción. Suponemos que el título St. Elsewhere debería haber dado algunas pistas a la gente, ¿verdad? De todos modos, este ritmo final dejó a muchos fans desconcertados y beligerantes.

Star Trek Enterprise: “Estos son los viajes…” Aunque Star Trek Enterprise no es realmente considerada una de las series de Star Trek de más alto nivel, aún tiene un montón de fans. Algunos de los cuales se quedaron asombrosamente fríos después del final de la serie, donde saltaron seis años hacia el futuro y dividieron la narrativa entre el elenco regular y una aventura de holocubierta con Will Riker y Deanna Troi de Star Trek: La Nueva Generación.

Este “carta de amor para los fans”, que tenía la intención de conectar a Enterprise con La Nueva Generación, fracasó para muchos, ya que la historia del Capitán Archer terminó sintiéndose como de segundo calibre.

Felicity: “Regreso al Futuro” Si tuvieras que adivinar qué programa de televisión se zambullía repentinamente en los viajes en el tiempo para su última entrega, no muchos habrían adivinado “Felicity”. A menos que pensaras que era posible para todas las series de J.J. Abrams.

En realidad, el viaje en el tiempo comenzó algunos episodios antes (después de que el programa había planeado su último episodio y WB Network ordenó cinco más) y los espectadores experimentaron una línea temporal alternativa en la que Felicity de Keri Russell tuvo que regresar (gracias a un hechizo de su compañero de cuarto gótico) y hacer diferentes elecciones.

En cualquier caso, muchos dijeron que la serie ya no se sentía como solía ser cuando terminó. Incluido el reparto. Y ese podría ser un elemento recurrente aquí cuando se trata de finales divisivos: cuando, por el motivo que sea (ritmo, tono, malditos viajes en el tiempo improvisados), la historia ya no se siente como la que has estado siguiendo durante años.

Cómo conocí a vuestra madre: “Juntos para siempre” El propio título de esta sitcom nos mostraba el gran interrogante. Cómo conocí a vuestra madre siempre trató sobre el relato de Ted a sus hijos sobre la historia de su vida y cómo había llegado al amor. Pese a que el bueno de Ted se fue por las ramas más de la cuenta, algo que se notó también en un número de temporadas demasiado elevado, nueve, el relato hasta la última etapa no dejaba de tener su gracia, apoyado en personajes como el mujeriego Barney (el tipo no ejemplar) la pareja formada por Marshall y Lilly (la pareja ideal) y la atípica Robin Scherbatsky.

Sin embargo, la última temporada fue la más extraña de todas. Se desarrolló casi en su totalidad en el lugar de la celebración de la boda de Barney y Robin, el primer gran amor de Ted. Y la serie, en lugar de contarnos en cada uno de los minutos de esa boda cómo Ted conoció a Tracy, que así se llamaba la famosa muchacha del paraguas amarillo, se centró más bien en dejarnos claro que Ted no había olvidado a Robin. Al final, el desenlace feliz para Ted duró un suspiro. Ted no estaba realmente contando a sus hijos (cómo crecieron a lo largo de tantas temporadas es otro tema) cómo conoció a Tracy (quien murió de una enfermedad terminal al poco de casarse con Ted y tener descendencia), estaba indirectamente pidiendo permiso para poder salir con su “tía” Robin, quien se había divorciado de Barney.

Alf: “Consideren que ya me fui” Alf, el extraterrestre más memorable desde ET, fue un acompañante más de nuestra infancia. Con su peculiar diseño alejado de los tópicos reptilianos y verdosos, se ganó el corazón de una generación entera, con su peinado y su nariz en forma de croissant.

Se nos partió el corazón cuando al final decide marcharse de la tierra, abandonar a los Tanner y regresar con Skip y Rhonda, dos supervivientes de Melmack para repoblar otro planeta. Al final era capturado por la Alien Task Force y nos imaginamos que el noble extraterrestre sufrió todo tipo de experimentos chungos que incluyen sondas anales. Luego lo arreglaron con una película, Proyecto: ALF, en la que rescataban al alienígena que comía gatos de la agencia que le había capturado para hacer experimentos con él, pero no es lo mismo.

Héroes: “Un mundo feliz” Empezó con fuerza y se desinfló con la misma velocidad. En su defensa, lo cierto es que gran parte de la culpa la tuvo la huelga de guionistas, que llegó cuando más tenía que demostrar. El miedo a cargarse a uno de sus personajes más interesantes, el villano Sylar, tampoco ayudó. Además, no dejaba de encontrarse con un problema que ya han experimentado diversas series y sagas de superhéroes: poderes demasiado poderosos, valga la redundancia. Cuando puedes viajar al pasado a arreglar todo, tienes que encontrar formas de que no funcione. Y eso aburre.

Dexter: “¿Te acuerdas de los monstruos?” Un caso similar al anterior, pero con matices. También se trata de un ejemplo de estirar un chicle cuando ya ha perdido todo el sabor. Tras la gloriosa cuarta temporada -que fue de lo mejor que hemos visto en televisión en los últimos años- comenzó un declive que fue especialmente evidente en una sexta temporada que hasta hizo buena la quinta con un giro de guion tan telegrafiado y un asesino tan exagerado que daba más risa que miedo.

Cuando por fin parecía que todo podía remontar al conocer Debra el secreto de su hermano, los guionistas se sacaron de la manga una relación sentimental que no venía a cuento y, ya para terminar, un personaje del pasado de Dexter que directamente se carga toda la construcción del personaje. Y luego, la tormenta.

Breaking Bad: “Felina” Breaking Bad siempre fue una serie sobre el descenso a los infiernos de Walter White. Sobre cómo una causa aparentemente noble, la recaudación de dinero para asegurar el futuro de su familia ante su inminente muerte por cáncer, acabó convirtiendo al personaje en el gran villano de su propia historia. Walter White, o más bien su “alter ego” Heisenberg, se había convertido en el gran capo del tráfico de metanfetamina de Alburquerque, y cuanto más dinero ganaba, más desmedida era su ambición.

Es por ello que en estos episodios finales, lejos de continuar esta espiral autodestructiva, los guionistas decidieron que había que dar a Walter un final algo épico. Decidido a enmendar lo poco que puede en ese momento, salva a Jesse Pinkman (cuando había querido matarle), cumple su fin primero y último de asegurar el futuro económico de su familia y arreglar las cosas todo lo posible matando a los otros malos. Este giro de timón no gustó de forma unánime. Después de tomarse la molestia de convertir a Walter White en un monstruo, los guionistas parecían haberse arrepentido a última hora para subirse al carro de los fans del personaje, como si les supiera mal que Walter White terminase la serie convertido definitivamente en Heinsenberg.

¿Qué finales de TV te parecieron los más divisivos? Comenta en los comentarios.

LINK ORIGINAL: IGN

Entornointeligente.com