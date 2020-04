Los exportadores del trópico se baten sin banca, combustible ni empaques

“La situación está grave y pido al Gobierno que se ponga la mano al pecho. Estamos cumpliendo con la cuarentena. No sé cuánto más vamos a poder sobrevivir. Ahorita estamos aleteando. No podemos más”, dijo el representante de los productores bananeros del trópico, Agustín Conde, refiriéndose a la crítica situación por la que atraviesa su sector.

Es que la exportación de la fruta se ha reducido, por estos días, en 50 por ciento por las restricciones de la cuarentena, la suspensión de la venta de combustible, el cierre de bancos y la escasez de cartón.

Además, desde noviembre de 2019, la atención de las entidades financieras se ha suspendido y los exportadores no pueden recibir el pago de sus ventas en el exterior, por lo que demoran hasta dos meses para pagar a sus proveedores y empleados. Antes, solían viajar a Cochabamba o Santa Cruz para recoger los giros bancarios, pero ahora la cuarentena por el coronavirus les ha puesto dificultades de locomoción.

Sin combustible

A eso se suma que los empaques de cartón para la exportación no pueden llegar por las restricciones para circular y , por si fuera poco, desde el viernes pasado el sistema de facturación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para los surtidores se dañó y 12 surtidores de Chapare no pueden vender combustible.

Conde explicó que cada día deben salir 28 mil cajas de banano, cada una de 12 kilos, que son transportadas a Argentina en 28 tráileres. “Para mover esa cantidad, se necesita gasolina. Tenemos que transportar cartón, el personal y los alimentos”, dijo.

El empresario bananero añadió que la gasolina también es indispensable para fumigar con motobomba de aspersión y otros equipos para el cuidado de 7.800 hectáreas de banano cultivadas por 10 mil familias.

“Todo va de mal en peor. No vamos a poder competir en Buenos Aires con la fruta de Brasil, Paraguay y Ecuador”, dijo.

Con esta situación, el sector estima que en esta gestión no se enviarán a Argentina ni 4 millones de cajas de banano, cuando en 2018 se habían despachado 6 millones de cajas, y en 2019 sólo 5,5 millones.

Sin cartón

La falta de cartón hace que las empacadoras no puedan embalar el banano de exportación y el cronograma se retrasa.

“Por la falta de llegada del cartón, algunas empacadoras no pueden empaquetar el producto y están reprogramando para la siguiente semana. Esto va a repercutir en la calidad. Están trasladando para la siguiente semana los cronogramas de empaque”, dijo Conde.

La falta de combustible impide que las motos, motobombas y otros equipos puedan funcionar.

“Argentina piden más calidad. Allá nos exigen y aquí nos cortan, no hay cómo moverse, no hay banco para pagar, no hay cartón para empacar. Entones las empresas cómo se van a mover, no hay gasolina. Estamos

viviendo en un caos, algunas empresas están empezando a hacer cupos para empaque, no van a llegar a la cantidad programada porque no hay combustible”, reclamó Conde.

LAS CIFRAS PARA ESTE AÑO VAN EN PICADA

Antes de la cuarentena, del trópico salían diariamente 80 furgones con 400 toneladas de banano de exportación, pero, tras conocerse el caso positivo de coronavirus en Chapare, sólo salen entre 30 y 40 furgones con menos de 200 toneladas de la fruta.

Los productores están preocupados porque la exportación ya fue golpeada por los conflictos poselectorales de octubre del año pasado.

En 2019, la exportación de banano cayó en 10 por ciento en valor y en 8 por ciento en volumen, con relación a 2018.

La gestión pasada, se exportó un valor de 29 millones de dólares, pero en 2018 la cifra fue de 33 millones. Para 2020, se esperan números mucho más bajos.

