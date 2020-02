Los estremecedores testimonios de familiares de las víctimas de la represión del régimen (Video)

Entornointeligente.com /

Familiares de las víctimas de la represión del régimen viajaron a Caracas para exponer sus testimonios a la comisión de la Cidh a la que Maduro le negó la entrada a Venezuela, ratificando la constante violación de DDHH en el país.

Estremecedores son los testimonios que exponen los familiares de aquellos venezolanos víctimas de la represión de régimen de Maduro, que sin importar caso alguno no cesa y menos permite que las comisiones internacionales encargadas del respaldo de los DDHH corroboren.

La misión de los familiares era narrar aparte del dolor, cómo fallecieron sus seres queridos en manos de régimen, sin embargo Maduro no permitió la entrada de la Comisión Interamericana de DDHH a Venezuela evitando así que el mundo escuche una vez más los gritos de desesperación en el que los venezolanos claman LIBERTAD.

Estremecedores testimonios de la represión en Venezuela

Familiares de las víctimas llegaron a Caracas con la esperanza de poder hablar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el calvario de sus seres queridos. Pero Maduro lo impidió. #DWNoticias / lm pic.twitter.com/bfAYozTixc

— DW Español (@dw_espanol) February 6, 2020

