Los esteroides comunes utilizados para el asma y las alergias están relacionados con el deterioro del cerebro, según un estudio

(CNN) — Tomar glucocorticoides orales o inhalados, un tipo de esteroide utilizado para frenar la inflamación en el asma y otros trastornos autoinmunes, puede estar relacionado con cambios perjudiciales en la materia blanca del cerebro, según un nuevo estudio.

«Este estudio muestra que tanto los glucocorticoides sistémicos como los inhalados se asocian a una reducción aparentemente generalizada de la integridad de la materia blanca», escribió la autora del estudio Merel van der Meulen, estudiante de postdoctorado en el Centro Médico de la Universidad de Leiden, Países Bajos, en el estudio publicado el martes en la revista académica BMJ Open .

La materia blanca es el tejido que forma las conexiones entre las células cerebrales y el resto del sistema nervioso. Tener menos materia blanca puede ralentizar la capacidad del cerebro para procesar información, prestar atención y recordar. Los niveles bajos de materia blanca también se han relacionado con problemas psiquiátricos como depresión , ansiedad e irritabilidad .

Cómo la psilocibina, el psicodélico de los hongos, puede reconfigurar el cerebro para aliviar la depresión, la ansiedad y más «Este nuevo estudio es especialmente interesante porque muestra hasta qué punto la materia blanca, necesaria para que las neuronas se conecten entre sí, se ve afectada por el uso de medicamentos», dijo Thomas Ritz, profesor de Psicología de la Universidad Metodista del Sur, que ha investigado el impacto de los esteroides en personas con asma. No participó en el estudio.

Sin embargo, «no hay razón para alarmarse», dijo el neuroinmunólogo Dr. Avindra Nath, director clínico del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, que tampoco participó en el estudio.

Los médicos saben desde hace tiempo que, si se administran esteroides a los pacientes, «el cerebro se encoge, pero cuando se les retiran los esteroides, se recupera», dijo Nath.

publicidad Debido a la plasticidad cerebral —la capacidad del cerebro de reorganizar su estructura, sus funciones o sus conexiones—, «podrían ser efectos temporales», dijo. «No tienen por qué ser permanentes. La materia blanca puede repararse a sí misma».

Un estudio revela cómo las infecciones por covid-19 pueden desencadenar una inflamación masiva en el cuerpo Uso generalizado Los glucocorticoides son algunos de los medicamentos antiinflamatorios más recetados debido a su uso generalizado en diversas afecciones, según los expertos.

Además del asma, los glucocorticoides orales e inhalados pueden utilizarse para tratar alergias, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la enfermedad de Crohn y otros tipos de enfermedades inflamatorias del intestino, el eczema y otras afecciones de la piel, lupus, tendinitis, esclerosis múltiple, artrosis y artritis reumatoide.

Sin embargo, los inhaladores de glucocorticoides no deben confundirse con los inhaladores de alivio rápido utilizados para detener un ataque de asma. Los inhaladores de alivio rápido contienen medicamentos no esteroides que relajan los músculos de los pulmones, como el albuterol, el levalbuterol y el pirbuterol, que pueden abrir las vías respiratorias en minutos. Los corticoesteroides inhalados no funcionan en caso de emergencia: se prescriben para el control a largo plazo de las afecciones inflamatorias.

Investigaciones anteriores han vinculado el uso a largo plazo de glucocorticoides orales con anormalidades estructurales del cerebro y encogimiento de ciertas áreas del mismo, así como con problemas de salud mental como ansiedad, depresión, confusión y desorientación. Los estudios también han demostrado que las personas que han vivido con asma tienen mayores tasas de deterioro cognitivo y de la memoria más adelante en la vida que las personas que no padecen la enfermedad.

Sin embargo, los expertos señalan que muchas de las investigaciones anteriores han sido en una escala pequeña y, en ocasiones, poco concluyentes.

Estudio vincula el deterioro cognitivo con el consumo de alimentos ultraprocesados El nuevo estudio utilizó datos del BioBank del Reino Unido , un gran centro de investigación biomédica que siguió a 500.000 residentes del Reino Unido entre 2006 y 2010. A partir de esa base de datos, los investigadores pudieron encontrar 222 usuarios de glucocorticoides orales y 557 usuarios de glucocorticoides inhalados que no tenían un diagnóstico previo de ningún trastorno neurológico, hormonal o de salud mental.

Esas personas se sometieron a pruebas cognitivas y de salud mental y recibieron una resonancia magnética ponderada por difusión del cerebro. Los investigadores extrajeron esos datos y compararon esos hallazgos cognitivos y de resonancia magnética con los de más de 24.000 personas de la base de datos que no habían consumido esteroides.

«Hasta donde sabemos, este es el mayor estudio hasta la fecha que evalúa la asociación entre el uso de glucocorticoides y la estructura cerebral, y el primero que investiga estas asociaciones en usuarios de glucocorticoides inhalados», escribieron los autores del estudio.

Los inhaladores tuvieron el menor impacto El estudio detectó la mayor cantidad de daños en la materia blanca en las personas que consumen esteroides orales con regularidad durante largos periodos de tiempo. La velocidad de procesamiento mental de los consumidores crónicos de esteroides orales era inferior a la de los no consumidores. Las personas que tomaban esteroides orales también presentaban más apatía, depresión, fatiga e inquietud que los no consumidores de esteroides.

El estudio halló que el menor impacto en la materia blanca se produjo en las personas que usan esteroides inhalados.

Esto concuerda con lo que los médicos observan en la práctica clínica, dijo el neumólogo Dr. Raj Dasgupta, profesor asistente de Medicina Clínica en la Escuela de Medicina Keck, de la Universidad del Sur de California, que no participó en el estudio.

«No vemos efectos secundarios tan frecuentemente con la forma inhalada de los glucocorticoides», dijo. «Y, por supuesto, el pilar de la terapia para las alergias y el asma siempre va a ser evitar los desencadenantes y hacer modificaciones en el estilo de vida».

Los neumólogos y reumatólogos son cautelosos a la hora de recetar la menor dosis de esteroides necesaria para controlar los síntomas, dijo Dasgupta, debido al gran número de efectos secundarios del uso de esteroides que también pueden afectar a la salud, incluida la salud cerebral.

«Como clínico, en el momento en que empiezas a medicar a una persona con estos fármacos, inmediatamente piensas: ‘¿Cómo puedo retirarle la medicación de forma segura y en el momento oportuno? Los esteroides causan un aumento de peso, y el aumento de peso siempre va a ser un riesgo para desarrollar diabetes e hipertensión arterial», dijo Dasgupta.

«Cuando se administran esteroides a personas con diabetes, su nivel de azúcar en sangre puede aumentar», añadió. «Cuando se toman esteroides de forma aguda, definitivamente se puede tener insomnio y problemas para dormir, y cuando se toman esteroides a largo plazo, se tiene un alto riesgo de infecciones porque son un inmunosupresor».

Se necesita más investigación El nuevo estudio tenía limitaciones. Por un lado, no pudo determinar la dosis de esteroides ni hacer un seguimiento de la adherencia, dijo Ritz.

«Sabemos que solo alrededor del 50% de los pacientes de asma toman su medicación tal y como se les ha prescrito, y el posible exceso de información sobre la ingesta también es un problema», dijo Ritz. «Hay que tomar los corticoesteroides inhalados, que reducen la inflamación a nivel local, con la mayor regularidad posible, aunque a la menor dosis posible que permita controlar el asma».

«Este estudio nos da otra razón para mantener las dosis bajas», añadió.

Según los autores del estudio, otra limitación fue que no se pudo diferenciar entre las personas que toman comprimidos de esteroides y las que utilizan infusiones.

«El estudio confirma principalmente lo que sabemos desde hace tiempo en el manejo del asma: hay que tomar el menor número posible de corticoides sistémicos (orales), siempre que no se trate de un paciente con asma grave. Limítate a los esteroides inhalados y discute con tu médico tratante los planes para reducir los regímenes de medicación durante los buenos tiempos», dijo Ritz.

«Es un estudio muy bien hecho», dijo Nath. «Pero los hallazgos exigen que se haga otro estudio para ver cuánto duran estos efectos y cómo pueden revertirse».

