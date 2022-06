Los espectáculos de Disneyland Paris ordenados de mejor a peor (según su puesta en escena)

Entornointeligente.com /

Disfrutar de un viaje a Disneyland Paris es pura magia. Da igual si vas con amigos o en familia, es un destino maravilloso con multitud de sorpresas. Este año el parque celebra su 30º aniversario, y no sólo ha inaugurado nuevo hotel, también cuenta con muchas novedades para celebrarlo.

Una de ellas son los espectáculos, que aunque siempre están presentes, para este aniversario cuentan con contenidos nuevos extras. Shows, musicales, cabalgatas… y lo mejor de todo, el gran espectáculo nocturno, un gran despliegue de luces, proyecciones y fuegos artificiales que nos dejan boquiabiertos a todos los asistentes.

Disney Illuminations El espectáculo más maravilloso del parque es Disney Illuminations, que ahora se une a Disney D-Light, del que hablaremos a continuación. Al caer la noche, el Castillo de la Bella Durmiente (que luce más bonito que nunca tras su restauración de 12 meses) se ilumina para vivir un espectáculo mágico. Sobre él se pueden disfrutar de alucinantes proyecciones de diferentes películas de Disney, con música muy especial y deslumbrantes fuegos artificiales. Todo se puede contemplar desde Central Plaza.

Disney D-Light Disney D-Light se une a Disney Illuminations, un espectáculo por tiempo limitado, especialmente creado por el 30 aniversario del parque. Este nuevo show combina proyecciones de vídeo, juegos de luces y agua, niebla, rayos láser, guiños a las canciones más míticas de Disney… para terminar con una inolvidable coreografía aérea de drones sobre el Castillo de la Bella Durmiente.

Esta coreografía de drones (primera vez que se utilizan en un Resort Disney), diseñada con la ayuda de los expertos de Dronisos (proveedor de oficial de tecnología con sede en Burdeos) brindará un cierre inolvidable a un día lleno de emociones y aventuras. Los drones sincronizados forman un «30» en el cielo sobre el Castillo de la Bella Durmiente, mientras suena de fondo la nueva canción del 30º Aniversario, Un monde qui s’illumine. Este nueva canción se grabó con una orquesta sinfónica de 60 músicos en los famosos Abbey Road Studios de Londres.

Dream…and Shine Brighter! gira en torno a tres temas principales: Sonríe más que nunca, abre tu corazón y cree en tus sueños. Más de 30 bailarines y Personajes Disney, nuevas y coloridas carrozas, dos canciones nuevas y una divertida combinación de 20 canciones Disney hacen posible un espectáculo inolvidable. Las nuevas carrozas tienen un estilo muy moderno con formas abstractas y materiales iridiscentes y transparentes que se iluminan con la luz del sol y hacen que el espectáculo sea aún más especial.

Este espectáculo diurno es una oportunidad única para que los visitantes vean a Mickey, Minnie, Donald, Daisy y sus amigos, con sus nuevos trajes iridiscentes creados especialmente para el 30º Aniversario. No faltarán tampoco otros personajes como el Genio de Aladín , Rapunzel de Enredados o Woody de Toy Story .

The Lion King: Rhythms of the Pride Lands The Lion King: Rhythms of the Pride Lands es uno de los espectáculos más bonitos. Un elenco de bailarines, acróbatas y cantantes te trae toda la magia y la música de este clásico animado Disney donde puedes revivir los momentos más emblemáticos de la película El Rey León .

Mickey and the Magician En Mickey and the Magician increíbles ilusiones cobran vida gracias a hechizantes efectos especiales: el Genio, Rafiki, Elsa, Lumiere y el Hada Madrina muestran a Mickey que la verdadera magia no conoce límites, sobre todo si tienes ‘ fe, imaginación y amor en el corazón’.

Disney Junior Dream Factory ¿Cómo se fabrican los sueños? Descúbrelo en Disney Junior Dream Factory de la mano de tus personajes Disney favoritos y de los trabajadores de la fábrica de los sueños en este divertido espectáculo apto para toda la familia. Mickey y Minnie necesitan ayudan para que funcionen estas máquinas tan especiales, por eso, tanto las personas que acudan a ver este espectáculo como unos personajes Disney muy especiales, tienen que recurrir a la magia de las canciones para que funcionen.

Disney Stars on Parade La magia flota en el aire cuando la bonita cabalgata Disney Stars on Parade desfila por el Parque. Otro de los clásicos. Sumérgete en las historias Disney con sus icónicos personajes, en sus coloridas y alegres carrozas, desfilando al son de mágicas canciones.

Frozen: A Musical Invitation Maravilloso viaje inspirado en la película Frozen. Por el camino acompañarás a Sven y Kristoff en su interpretación del clásico Renos mejores que humanos y, después, aprenderás los mágicos pasos de baile de Anna para sorprender a Elsa en su Palacio de Hielo con una alegre versión de Suéltalo. Incluso podrás ver a Olaf en esta conmovedora aventura para toda la familia. Este espectáculo es muy popular en el parque y las plazas son limitadas.

Mickey’s PhilharMagic El mejor amigo de Mickey, el Pato Donald, ha preparado Mickey’s PhilharMagic, un espectáculo sorpresa que te sumergirá en las canciones e historias más inolvidables de Disney. Déjate llevar por la magia de esta animación en 4D con un montón de adorables personajes Disney. Perfecto para toda la familia.

Stitch Live ! En este show podrás hablar y cantar junto al bichito azul más entrañable, en el encuentro alienígena más mágico. Los peques van a vivir una conexión satelital diferente con trucos informáticos mágicos que se disfrutan en tiempo real en Disney Stitch Live!

