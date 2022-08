Los enredos que no le han permitido a Mery Janeth Gutiérrez posesionarse como MinTIC

Entornointeligente.com /

El nombre de Mery Janeth Gutiérrez comenzó a sonar en la opinión pública desde que el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, la designará como ministra de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones el pasado domingo 7 de agosto después de su posesión presidencial.

En los medios comenzó a tener más visibilidad desde que el periodista Daniel Coronell revelara los conflictos de interés que presuntamente podría tener la ministra designada con esa cartera.

Según la investigación, Gutiérrez, socia mayoritaria de la empresa productora Programar TV, se comprometió a entregar el 20% de esa productora a la señora Ruth Dary Forero, quien fue coordinadora del Grupo de Contratación del Instituto Colombiano del Deporte (Coldeportes), entidad que habría adjudicado varios contratos a Programar TV.

«La situación es especialmente delicada porque la empresa Programar Televisión, propiedad de la ministra, se benefició de millonarios recursos de Coldeportes, mientras la abogada Forero era coordinadora del Grupo de Contratación de Coldeportes», informó el periodista en su reporte en la W Radio.

La entrega del 20% de las acciones de la productora se había fijado en un ‘Acuerdo interno de accionistas’, pero por ese incumplimiento, Forero demandó a Gutiérrez en el año 2016 ante la Sala Civil del Tribunal Judicial de Bogotá.

«La demanda fue resuelta a favor de la ministra por una formalidad: la demandante no le envió un escrito que era requisito para ejercer su derecho», informó Coronell.

La coordinadora Forero y la ministra Gutiérrez, dueña de Programar TV, tuvieron relación en la administración del señor Everth Bustamante en Coldeportes, el mismo que ha sido relacionado durante años con la productora televisiva y quien conoció a la ministra desde hace años en Zipaquirá con quien ya había trabajado.

Otro de los casos más delicados que ha sonado en relación a Gutiérrez es la demanda que interpuso la MinTic en contra de la Autoridad Nacional de Televisión (ANT) por $45.000 millones, demanda que está a cargo del mismo Ministerio que, hasta el momento, ella dirigirá debido a que ANT ya no existe.

Frente al último caso, la ministra designada contestó por medio de un comunicado a la investigación, asegurando que no existe ninguna inhabilidad que no le permita posesionarse en el cargo.

«No existe ninguna causal de inhabilidad, ni incompatibilidad, para el ejercicio del cargo para el que he sido designada. He declarado que existe un conflicto de interés frente a este proceso, para el que he solicitado se designe un ministro ad-hoc que atienda el asunto cuando se requiera», informó Gutiérrez.

La MinTic reiteró: «El doctor Daniel Coronel ha olvidado aclarar que es parte interesada en el proceso que adelante contra la ANTV, por los espacios de Canal UNO, que fueron adjudicados y actualmente son usufructuados por la sociedad «PLURAL comunicaciones» de la que hace parte NTC, empresa de la que es socio el doctor Coronel».

Según el periódico El Tiempo, Gutiérrez en los últimos días habría renunciado a la representación legal de la productora, pero seguiría siendo accionista.

Todos los motivos anteriormente nombrados, y otros casos que han salido ante la opinión, se suman al silencio del presidente Petro respecto a que aún no la ha posesionado.

