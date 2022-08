Los empleados ya estamos exprimidos pagando impuestos: Luis Carlos Vélez a Gustavo Bolívar

Entornointeligente.com /

La reforma tributaria que está siendo tramitada en el Congreso de la República suscitó un profundo debate por cuenta de quiénes van a pagar más impuestos con la aprobación de la iniciativa .

Este miércoles, el director de La FM, Luis Carlos Vélez , le hizo un clamor al senador Gustavo Bolívar en medio de la entrevista con el congresista.

Asumiendo la vocería de la clase media, Luis Carlos Vélez le insistió a Bolívar en que los empleados del país que están en la formalidad están ahogados con los impuestos .

«Usted tiene en sus manos la Comisión Tercera del Senado, que es la que va a definir la reforma tributaria. Además, es un senador cercano al presidente Gustavo Petro. Usted ha admitido que viene de la industria del entretenimiento, en cambio yo vengo de la clase media y siento que esta reforma nos afecta plenamente a los colombianos… no a los ricos», recalcó.

Lea También: Los puntos más importantes de la Reforma Tributaria del Gobierno Petro Vélez le recordó que la conclusión de los expertos es que aquellas personas que ganan más de $10 millones mensuales van a terminar pagando 10 % más de impuestos de lo que pegaban anteriormente .

«Esta es una reforma tributaria que hace más de lo mismo porque le casca a quienes ya pagamos impuestos sin atacar a quienes no pagan impuestos», sostuvo.

El director de La FM le recordó que los informales, las iglesias, las universidades, los negocios sin declarar y toda esa economía informal que no paga un solo peso de impuestos .

«A mí no me importa que me represente el Centro Democrático, o La U, o la Colombia Humana… me importa es que nos ayuden porque nos están ‘matando’ con los impuestos. A la gente que gana 10 millones ya le están quitando hoy cuatro millones. Si le quitan uno más apenas puede vivir con 5», recalcó.

A juicio de Luis Carlos Vélez, con la actual reforma tributaria se está haciendo más de lo mismo y no se está haciendo un cambio.

«El verdadero cambio es formalizar a la gente . Los empleados no tenemos como pagar más impuestos. Los que ganan $10 millones no son ricos», señaló.

Y agregó: «Una familia que gana 10 millones en su decisión de vida no es como lo ponen en la retórica quienes defienden la reforma tributaria con lo del sacrificio para darles a los pobres. Eso acaba en que los asalariados no pueden pagar el colegio de sus hijos, la esposa debe salir a trabajar y debe sacar del mercado la carne o el pollo».

Por último, Luis Carlos Vélez dijo que los empleados ya están «exprimidos» pagando impuestos desde hace muchos años.

La reforma tributaria promete recaudar $25 billones solo el primer año de vigencia.

