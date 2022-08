Los dramas que superó Olivia Newton-John antes de morir

Entornointeligente.com /

La muerte de Olivia Newton-John ha conmocionado al mundo del entretenimiento, la actriz fue protagonista de uno de los musicales más exitosos de la historia, Grease (Vaselina en español).

Sin embargo, luego de que su nombre quedó inmortalizado en Hollywood al protagonizar junto a John Travolta la adaptación cinematográfica de 1978, Newton-John tuvo que enfrentarse a varias desgracias que llegaron a su vida.

En el 2017, la actriz australiana contó, por primera vez que el cáncer de mama que había sufrido por primera vez en 1992 , había regresado y se había extendido hasta la base de su espina dorsal en fase 4.

Además, reveló que había tenido un segundo diagnóstico de cáncer en 2013, pero prefirió mantenerlo en silencio.

Tras recibir su tercer diagnóstico, se mostró optimista. «No sé quién sería ahora mismo sin el cáncer . Veo mi vida como un viaje, y la enfermedad me dio un propósito , una forma de hacer las cosas y me enseñó mucho acerca de la compasión», explicó Newton-John.

Además, dijo no sentirse enferma y que tampoco elige «verlo como una batalla porque no me gusta la guerra. No me gusta pelear, ya sea afuera o una guerra real dentro de mi cuerpo «.

Asimismo, en otras declaraciones manifestó que «el cáncer no es una sentencia a muerte , para mí ha sido un regalo».

Para ayudar a todas aquellas personas que han pasado y pasan por su situación se convirtió en una activista destacada y creó el Centro de Investigación del Bienestar y el Cáncer Olivia Newton-John en Melbourne.

RUPTURAS AMOROSAS

Según El Mundo, la actriz también sufrió en el amor. Tras su divorcio del actor Matt Latanzi (63) y padre de su única hija Chloe Rose (36), la actriz empezó en 1996 una relación sentimental con el fotógrafo de ascendencia coreana Patrick McDermott .

No obstante su felicidad se frustró cuando él desapareció misteriosamente en su barco en 2005 y luego fue dado por muerto cuatro años más tarde. Sin embargo, para su sorpresa, en 2016 se descubrió que el hombre seguía vivo en México. Su desaparición habría ocurrido porque debía 30.000 dólares y quiso que su hijo cobrara los 100.000 dólares del seguro de vida .

Tras superar la pena, Olivia se casó en secreto con el millonario John Easterling . Fue él quien dio la triste noticia ※ a través de redes sociales- sobre la muerte de la recordada actriz .

«Olivia ha sido un símbolo para el triunfo y la esperanza durante más de 30 años, en los que ha compartido su experiencia con el cáncer de mama «, indicó el esposo

