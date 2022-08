Los dragones de Poniente llegan a Cuba antes que a HBO

Entornointeligente.com /

Cientos de cubanos vieron volar a los dragones de Poniente, mucho antes de su estreno oficial en HBO gracias a la filtración del anticipado primer episodio de La Casa del Dragón.

Miami, EEUU — Más de 10 horas antes de su estreno oficial este domingo en la plataforma de HBO , cientos de cubanos vieron el primer capítulo de La Casa del Dragón antes que miles de subscriptores en el mundo gracias a la filtración del episodio en la red.

La esperada precuela de Juego de Tronos siguió los pasos de su antecesora en su primer día, colapsando servidores y rompiendo récords de audiencia y descargas piratas. Uno de esos archivos encontró su camino hacia grupos en Telegram en la isla, donde acumuló cientos de descargas en pocas horas.

«Cuba sería el último lugar en el que las personas piensan que se ven series americanas, pero sí, las vemos. Yo no me lo podía creer cuando recibí la alerta de que estaba disponible el capítulo», dijo a la Voz de América Javier de La Torre, un habanero de 22 años que estuvo «cerca de tres horas para descargar 252 megabytes» en la poco confiable red móvil cubana.

«Estuve horas pegado al teléfono, rezando porque no se cayera la conexión o se me acabara la batería, pero todo valió la pena cuando abrí el capítulo en mi laptop. Me parecía mentira», aseguró De la Torre, que se declara fanático de Telegram, la plataforma de mensajería preferida por los cubanos para descargar contenidos y comunicarse libremente.

«Con los problemas de conexión que tenemos, Telegram es nuestro escape. La usamos sobre todo porque con ella podemos ahorrar megas, que bastante caros que nos salen aquí», insistió Gabriel Sánchez, un ingeniero informático de la ciudad cubana de Santa Clara.

Sánchez declara no sentirse culpable de ver series «pirateadas». «Si no es así, ¿cómo las vamos a ver aquí en Cuba donde todo está bloqueado? Por suerte, vivir en la burbuja cubana también te salva de que te acusen de pirateo en las redes», dijo.

«No me siento culpable. De algo nos tenía que servir vivir fuera del mundo real», bromeó por su parte Aly18, una usuaria de Telegram, que siente que no se repita para los próximos capítulos, con los que seguramente HBO tendrá aún más cuidado, advirtió.

«Me conformaré con ver los capítulos el domingo en la madrugada o el lunes por la mañana. Si me tengo que quedar despierta hasta tarde no importa, con tal de que lo suban a los grupos. Nadie quiere que le hagan spoilers», afirmó la joven.

Accidentado estreno para La Casa del Dragón La Casa del Dragón se centra en la historia de la casa Targaryen, casi 200 años antes de que Danaerys Targaryen fallara en alcanzar el codiciado Trono de Hierro en Juego de Tronos , que aún hoy ostenta el dudoso honor de ser la serie más pirateada de la historia.

Con su precuela todo parece repetirse. El primer capítulo de la nueva entrega parece haberse filtrado porque uno de los servicios internacionales de HBO podría haberlo colgado brevemente por accidente como ocurrió en la última temporada de Juego de Tronos.

Ya HBO había iniciado procesos judiciales contra usuarios de Reddit que publicaron sinopsis de los capítulos y puntos clave de la trama de La Casa del Dragón en la popular red. La avidez por el spin off de Juego de Tronos hizo que los hilos con los adelantos se hicieran virales en cuestiones de minutos, una pesadilla para quienes quieren evitar spoilers a toda costa.

A la hora de su estreno, miles de usuarios reportaron problemas de conexión con la plataforma, que llevaron a Twitter su frustración. HBO reportó el colapso momentáneo de sus servidores en la noche del domingo, pero poco después anunció que todo estaba en orden en los Siete Reinos.

La Casa del Dragón tendrá 10 episodios y se emitirá los domingos en la noche en la plataforma HBO MAX . Su estreno coincide con la salida al aire de la primera serie televisiva de otro gigante de la fantasía, El Señor de los Anillos, que estrenará el primer capítulo de Los Anillos de Poder el próximo 2 de septiembre en Amazon Prime.

