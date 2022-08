Los dos candidatos MVP

Entornointeligente.com /

Está claro que Aaron Judge, jardinero de los Yanquis, y Paul Goldschmidt, inicialista de San Luis, son los dos principales candidatos a ganar el MVP de este año en sus respectivas ligas, la Americana y la Nacional.

¿Es que este año no habrá mucha competencia? Es posible que no, pero el año pasado sucedió así en la Americana. Los dominicanos esperaban que Vladimir Guerrero Jr. compitiera fuerte con el japonés Shohei Ohtani, pero desde mediados de campaña la prensa USA, la que vota en dichos premios, había decidido que no sería así. Le dieron los 30 votos de primer lugar a Ohtani.

Ahora «se supone» que Ohtani no es competencia, pese a que desarrolla una buena campaña. En su bateo tiene promedio de .253 con 24 jonrones, 65 remolcadas. En su pitcheo tiene 9-7 y 2.83 con 130 ponches en 152 innings.

Sin embargo, los números de Judge están muy lejos: promedio de .303, 44 jonrones (líder), 98 empujadas (1ro), OBP de .392 y es 1ro. en slugging con .677 y OPS con 1,068. Judge nunca ha ganado un MVP en una carrera que empezó en 2016, pero obtuvo el premio Novato del Año en 2017.

Tiene 30 años de edad, juega en contrato de un año por US$19 millones y al final de esta campaña será agente libre. A él le darán un contrato de al menos 8 a 10 años por cerca de 400 millones de dólares.

El otro, Goldschmidt, es un veterano de 34 años de edad y 12 años en las mayores. Juega desde el 2011 con Arizona y en San Luis.

Esta temporada tiene promedio de .332 (1ro. de la Nacional), 26 jonrones, 84 remolques y es líder en OBP con .415, slugging .614 y OPS con 1,029. El juega bajo contrato de 5 años por US$130 millones, hasta el 2024.

Tampoco ha ganado MVP, así que se estaría entrenando. Ha ganado 4 veces el Guante de Oro.

Parece, pues, que estos dos señores serán los ganadores del MVP este año y sus dos equipos ya están prácticamente en postemporada. Los Yanquis como ganadores de división y San Luis como ganador de su grupo o vía wild card.

ESPECIAL: Matt Carpenter, que sale de juego lesionado en un pie por un foul, se despide brevemente con 15 jonrones en 128 turnos, es decir un jonrón cada 8.5 turnos, lo cual es impresionante. De por vida ha disparado 170 jonrones y el pasado viernes estuvo de regreso en San Luis por vez primera luego de 11 años allí. Le hicieron tremenda ovación.

LA BICICLETA: Chris Sale, pitcher de Boston, se lesionó una muñeca montando bicicleta. Otros, como Fernando Tatis Jr., han tenido problemas montando motores. ¿Qué dicen los contratos de los jugadores?. ¿Tampoco pueden subirse a una inocente bici?.

MOVIMIENTOS: Toronto ya tiene en roster a Whit Merrifield, quien es un buen jugador en la segunda base y con el bate. También, Toronto hizo un acuerdo con el veterano jardinero Jackie Bradley Jr., quien había sido dejado fuera por Boston. Los Atléticos de Oakland llamaron de triple A a Domingo Tapia, lanzador dominicano. Miguel Andújar solo ha tenido 49 turnos este año en grandes ligas y los Yanquis lo subieron de nuevo ayer. En AAA ha agotado 249 turnos, tiene 12 jonrones y 46 remolcadas. En tiempos recientes pidió cambio de organización, pero todavía no ha sido complacido. Los Yanquis vencieron a Seattle el lunes, deteniendo su mala racha de 5 derrotas. Ellos tienen mucha gente fuera de acción, incluyendo a Luis Severino, Anthony Rizzo y Giancarlo Stanton.

CLÁSICO MUNDIAL: Aquí les dejo algunos nombres de managers de distintos países en el clásico mundial 2023. Israel tendrá a Ian Kinsler, antiguo infielder de Texas y otros clubes, Italia volverá con Mike Piazza, Francia tendrá a Bruce Bochy, exmanager de los Gigantes y naturalmente Rodney Linares, de Dominicana. La gente está detrás de las boletas, pero todavía no han sido puestas a la venta en internet.

