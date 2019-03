Los detalles que han tenido los aficionados del Wolverhampton con el mexicano Raúl Jiménez

Entornointeligente.com /

Raúl Jiménez se ha ganado el cariño de la afición, principalmente de los niños (Foto: @Wolves) Apenas terminó su primera temporada en la Premier League de Inglaterra y el delantero mexicano Raúl Jiménez ya se ganó el cariño de algunos aficionados.

Uno de ellos fue un niño inglés que incluso decidió llevar una bandera de México a la firma de autógrafos del Wolverhampton Wanderers Football Club , equipo en el que actualmente milita Jiménez.

La madre del menor compartió una fotografía en las redes sociales para presumir la camiseta que el futbolista le regaló a su hijo tras el encuentro entre el Wolverhampton y el Cardiff City, en el que el mexicano anotó un gol y dio una asistencia para que su equipo quedara 2-0 a favor.

” Muchas gracias. Los sueños se hacen realidad “, escribió Michelle Watkins en su cuenta de Twitter.

El pequeño y su madre son fieles seguidores del club, y cada que pueden asisten al Molineux Stadium para ver jugar a su equipo. En una de las fotografías aparece el niño con una bufanda con el apellido de Raúl.

En poco tiempo, el mexicano se ha convertido en uno de los jugadores favoritos de la afición gracias a sus buenas actuaciones dentro del campo . No siempre es titular, pero cuando juega de inicio o entra de cambio le da otro giro a la escuadra.

El pequeño seguidor de Raúl posando junto a una bandera de México (Foto: @Wolves) Recientemente el equipo publicó en su cuenta de Twitter en español una canción que un aficionado le compuso al delantero azteca.

La persona que produjo la canción hizo un montaje usando la cabeza del atacante mexicano sobre imágenes del estadio de la escuadra y sobre los cuerpos de otras persona o personajes famosos de películas.

” Hay un chico de México…Raúl…Raúl…ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos…Raúl…Raúl…llegó a los lobos para hacerse famoso, él anota gol en cada partido…JI…MÉ…NEZ…es el nómada que porta el número 9 “, dice la canción que se repite en una ocasión.

El ex delantero Alan Shearer, quien dijo estar impresionado con las buenas actuaciones del mexicano , destacó su adaptación rápida en Inglaterra y afirmó que podría terminar como uno de los mejores anotadores de la temporada.

“Las veces que lo he visto lo ha hecho muy bien, es difícil jugar contra él, ya que tienes que estar jugando la posición para cubrirlo…Han sido brillantes. Sé que han tenido uno o dos malos resultados, pero en general creo que han sido absolutamente excelentes. También han tenido algunos resultados impresionantes contra los equipos grandes, los han dominado y los han golpeado”, declaró Shearer para la página oficial del Wolverhampton.

