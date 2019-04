Los denunciantes del Fundescan se quejan de la inacción de la Fiscalía

Entornointeligente.com / «A lo largo de 10 años de esta investigación no hemos contado con la ayuda de la Fiscalía Provincial en un procedimiento de la importancia del Fundescan. En todas las comparecencias que hemos tenido nunca he visto al fiscal, ni siquiera en las declaraciones de los investigados, ni han pedido ninguna diligencia de pruebas. Me parece increíble que en un caso como este de desvío y malversación de fondos públicos, la Fiscalía Provincial no ha hecho absolutamente nada y toda la acusación la hemos tenido que llevar nosotros».

Hay que recordar que en estos momentos hay 26 personas investigadas por los delitos de apropiación indebida, estafa y fraude de subvenciones públicas a miembros de dicha fundación que también pertenecían a UGT y que, presuntamente, utilizaban subvenciones para cursos con otros fines como tapar agujeros económicos del propio sindicato. Entre los investigados está el consejero de Empleo del Cabildo grancanario, Gilberto Díaz y los exsecretarios generales de UGT Carlos Ucha y Juan Francisco Fonte. Las partes han presentado recursos de reforma al efecto de impugnar su imputación. Según el auto, el magistrado procesará a 26 de los 31 acusados inicialmente puesto que en cinco casos, los delitos han prescrito.

«Sorprendido». El abogado de la acusación particular manifestó que «las partes están intentando individualizar los hechos y actuaciones de cada uno de los investigados que tuvieron muy distinta participación, tanto en la comisión ejecutiva de UGT como en la del propio patronato. Hemos echado de menos que desde el inicio del proceso hemos tenido que liderar la acusación con presencia ocasional del letrado de la Comunidad Autónoma pero nunca ha habido presencia física de ningún representante del Ministerio Fiscal», dijo. Se trata de un caso de presunta malversación de fondos públicos, por lo que José Luis Gutiérrez dijo estar «sorprendido por esta ausencia del fiscal a lo largo de 10 años y es que ni si quiera conozco al fiscal que representa los intereses de los ciudadanos».

«Hemos tenido que ser nosotros los que impulsamos el procedimiento en estos diez años de investigación y solo hemos contado con el apoyo del letrado de la Comunidad Autónoma. En otros casos en los que he participado siempre hemos sido ayudantes del fiscal, pero aquí no ha aparecido nadie», se quejó.

«Se han practicado 80 interrogatorios y a todos los que yo he asistido que son mayoría, nunca ha aparecido ningún fiscal», concluyó visiblemente molesto el abogado de los 39 querellantes de este caso Fundescan.

