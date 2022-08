Los demócratas recurren a Charlie Crist para tratar de frenar al gobernador de Florida, Ron DeSantis, antes de 2024

Entornointeligente.com /

(CNN) — Para asumir la difícil tarea de desafiar al gobernador republicano Ron DeSantis este otoño, los demócratas de Florida optarán por alguien conocido en lugar de alguien nuevo.

Por segunda vez en ocho años, los votantes demócratas elegirán a Charlie Crist como su candidato a gobernador, según proyecciones de CNN, eligiendo al experimentado veterano sobre la comisionada de Agricultura Nikki Fried, quien competía por convertirse en la primera mujer gobernadora del estado. Crist ahora tiene solo 11 semanas para unir a su partido, energizar la base demócrata y convencer a los votantes independientes de que el estado necesita una nueva dirección.

Para derrotar a Ron DeSantis, los demócratas de Florida se unen en torno a Charlie Crist y al manual de estrategias de Joe Biden Hay mucho en juego para los demócratas, y no solo en Florida, donde DeSantis ya ha impulsado una agenda agresivamente conservadora y ha prometido que un segundo mandato traerá más restricciones al aborto y menos a las armas. Los demócratas nacionales también buscan a Crist para frenar a DeSantis, una de las figuras más reconocibles del Partido Republicano, antes de una campaña anticipada para la Casa Blanca en 2024.

«Este tipo quiere ser presidente de Estados Unidos de América», dijo Crist en su discurso de victoria. «Sin embargo, cuando lo derrotemos el 8 de noviembre, ese espectáculo habrá terminado».

La tarea no será fácil. DeSantis ha acumulado US$ 132 millones para las elecciones generales de otoño, una suma récord para un candidato a gobernador que no se autofinancia, y ha animado a la base republicana más que cualquier político republicano que no se llame Donald Trump. Su partido ha superado a los demócratas en votantes registrados en Florida por primera vez. Y puede presumir una economía estatal que parece estar en auge, con más personas que se mudan al estado que a cualquier otro lugar del país, cifras récord de turismo y una tasa de desempleo del 2,7 %, casi un punto por debajo del nivel federal.

publicidad Sin embargo, los demócratas han argumentado que la prosperidad no ha sido compartida por todos. Con algunos de los precios de viviendas y alquileres sufriendo uno de los aumentos más rápidos del país, Florida se ha convertido en un paraíso que muchos ya no pueden pagar. Una crisis de seguros de propiedad ha amenazado la cobertura de millones de propietarios justo cuando la temporada de huracanes llega a su punto más alto. Los floridanos pertenecientes a la comunidad LGBTQ dicen que la administración DeSantis ha hecho que el estado sea más hostil hacia ellos, mientras que algunas mujeres dicen que las nuevas restricciones al aborto eliminan la elección sobre sus cuerpos y pueden obligarlas a enfrentar embarazos médicamente riesgosos.

El argumento de Crist contra otros cuatro años de DeSantis también se basa en que los floridanos anhelan un tono menos divisivo para su líder. A lo largo de las primarias demócratas, Crist y Fried describieron a DeSantis como un acosador y un déspota que está mucho más enfocado en posicionarse para postularse para la Casa Blanca que en gobernar el tercer estado más grande del país. Una y otra vez, han señalado que DeSantis ha obligado a las otras ramas del gobierno del estado a doblegarse a su voluntad, eliminando cualquier control sobre su poder ejecutivo.

DeSantis suspende al fiscal de Tampa que se posicionó en contra de criminalizar a los proveedores de aborto El martes temprano, DeSantis predijo que se enfrentaría a Crist en las elecciones generales. Durante una conferencia de prensa en Tallahassee, descartó a Crist como «un tipo que se ha postulado para un cargo durante cinco décadas, que vota con (Joe) Biden el 100% del tiempo», y dejó en claro que tiene la intención de enmarcar la carrera en torno a su controvertida respuesta a la pandemia de coronavirus.

Crist, dijo, «se opuso a todas las decisiones que tomé para mantener este estado abierto, para mantener los derechos de las personas, para respetar sus derechos, para salvar trabajos, para mantener a los niños en la escuela, para salvar negocios».

Dentro de su grupo de guardia en St. Petersburg, Crist no tuvo que esperar mucho para recibir buenas noticias. Cuando su campaña dio la bienvenida a los partidarios en la sala de conferencias del Hilton justo después de que cerraron las urnas a las 7 p.m., los resultados de la votación anticipada sugieren fuertemente que sería una noche sin dramas. La multitud prorrumpió en aplausos cuando una gran pantalla mostró un comienzo abrumadoramente prometedor para el conteo de Crist.

El martes temprano, DeSantis predijo que se enfrentaría a Crist en las elecciones generales. Durante una conferencia de prensa en Tallahassee desacreditó a Crist al describirlo como «un tipo que se ha postulado para un cargo durante cinco décadas, que vota con (Joe) Biden el 100 % del tiempo», y dejó en claro que tiene la intención de enmarcar la carrera en torno a su controvertida respuesta a la pandemia de coronavirus.

Crist, dijo, «se opuso a todas las decisiones que tomé para mantener este estado abierto, para mantener los derechos de las personas, para respetar sus derechos, para salvar trabajos, para mantener a los niños en la escuela, para salvar negocios».

Dentro de su grupo de guardia en St. Petersburg, Crist no tuvo que esperar mucho para recibir buenas noticias. Cuando su campaña dio la bienvenida a los partidarios en la sala de conferencias del Hilton justo después de que cerraron las urnas a las 7:00 p.m., los resultados de la votación anticipada sugieren fuertemente que sería una noche sin dramas. La multitud prorrumpió en aplausos cuando una gran pantalla mostró un comienzo abrumadoramente prometedor para el conteo de Crist.

¿Quién es Charlie Crist? El candidato a gobernador de Florida, el representante Charlie Crist, habla con los medios de comunicación antes de emitir su voto en St. Petersburg, Florida, el martes. (Octavio Jones/Getty Images)

Crist es un exgobernador republicano del Estado del Sol que cambió de partido y ahora se desempeña en el Congreso como demócrata.

Crist fue elegido gobernador bajo el partido republicano en 2006 y luego se postuló para el Senado como independiente en 2010, perdiendo ante el republicano Marco Rubio. Crist luego se postuló para gobernador en 2014 como demócrata y perdió ante el ahora senador republicano Rick Scott. Crist ganó su escaño en la Cámara como demócrata en 2016.

El aborto surgió como un tema importante en las primarias demócratas, con la campaña de Fried atacando el historial de Crist en el tema y Crist respondiendo con un anuncio de televisión . Los dos demócratas pasaron gran parte de la carrera criticando a DeSantis. Elecciones primarias en EE.UU. Florida

LINK ORIGINAL: CNN

Entornointeligente.com