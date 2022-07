Los deepfake aumentan en las entrevistas de trabajo: el objetivo no consiste en conseguir el puesto

Entornointeligente.com /

La pandemia trajo a nuestra vida el teletrabajo de una manera generalizada y en muchas ocasiones, puede resultar muy útil para trabajar de forma más cómoda y poder compatibilizar mejor el resto de compromisos que tengamos durante el día.

Otra de las herramientas que llegó a nuestra vida para quedarse son las videollamadas y cada vez más, las empresas recurren a ellas para el contrato de personal aunque parece ser que en estas entrevistas de trabajo está aumentando el uso del deepfake.

Desde el FBI advierten a través de un comunicado que cada vez son más las personas que utilizan deepfake o incluso datos personales falsificados con el fin de avanzar en el proceso de selección de algunas empresas.

En este comunicado aseguraban que entre los puestos de trabajo identificados en las denuncias estaban «campos como las TIC, la programación, las bases de datos y funciones laborales relacionadas con el software».

Además, a través de su cuenta oficial de Twitter , alertaban a los usuarios y sobre todo a las empresas, sobre el crecimiento de esta técnica en las entrevistas de trabajo que se realizan de forma telemática.

The #FBI has noticed an increase in complaints about the use of deepfakes and stolen personally identifiable information to apply for a variety of remote work positions. Check out our Public Service Announcement at https://t.co/DE88T7QxXI to learn more. #ReportTheCompromise pic.twitter.com/oTtVx4K4f6

— FBI (@FBI) June 28, 2022

Desde el Internet Crime Complaint Center han advertido del crecimiento de este tipo de fraudes y alertan de los peligros que esto puede causar en determinadas empresas, ya que en caso de ser contratados, podrían hacerse con información confidencial de la compañía o de los empleados.

Para generar este tipo de entrevistas, los ciberdelincuentes utilizan imágenes, vídeos y audios que han sido creados mediante la inteligencia artificial y todo eso junto con los datos personales robados, crean una combinación de lo más realista de cara a las empresas.

A pesar de todo, los resultados no siempre son de la mejor calidad, sino que en algunas ocasiones «los labios de la persona entrevistada en cámara no se coordinaban completamente con el audio de la persona que habla» aseguraba el FBI.

Otra de las técnicas a las que recurren este tipo de perfiles es al robo de información personal de otras personas como datos bancarios o falsos puestos de trabajo . Algunas de las personas afectadas, han denunciado que se ha empleado su información de manera fraudulenta en algunas entrevistas .

Para una empresa es ciertamente complicado saber si la persona con la que está realizando la entrevista es la que dice ser así que es muy importante que a partir de ahora estén más atentos durante las entrevistas y tengan todo esto muy en cuenta.

