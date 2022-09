Entornointeligente.com /

En una reciente entrevista , concedida a Radio 10 de Argentina , el gobernante Nicolás Maduro aseveró: «Yo no sé quién le dijo que estaba prohibido Infobae ni nada, aquí en Venezuela por internet circula libremente todo, lo que es y lo que no es. No tiene ninguna prohibición ningún medio y ninguna red».

