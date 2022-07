Los cracks que han regresado a Sudamérica en los últimos años y cómo les ha ido

Entornointeligente.com /

Arturo Vidal le puso punto final a su brillante carrera en Europa. Jugó para Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Múnich, Barcelona e Inter de Milán. Ganó 18 títulos en su recorrido por el «Viejo Continente». Hoy está a solo una firma de Flamengo.

Aquí te contamos de futbolistas que regresaron a Sudamérica en los últimos años tras brillantes carreras en el «Viejo Continente» y cómo les fue.

Carlos Tévez

En la temporada 2014-15, el «Apache» anotó 29 goles en 48 partidos para la Juventus. Consiguió el scudetto y llegó a la final de la Champions . En ese momento, decidió volver a Boca Juniors, el club de sus amores.

Tuvo un recibimiento apoteósico en La Bombonera. En general, tuvo un buen rendimiento y consiguió varios títulos locales, pero no pudo ganar la Copa Libertadores, el deseo que motivó su vuelta. En 2018 perdió la final del torneo continental contra River Plate en Madrid.

Dani Alves

El lateral derecho quería jugar en Sao Paulo, el equipo de sus amores. En agosto de 2019 cumplió su sueño tras terminar su vínculo con el PSG.

«Soy un jugador barato para el sao Paulo. Por mi calidad y por todo lo que he logrado en el futbol» , dijo en su presentación.

Si bien ganó un campeonato estadual, no fue lo que él esperaba. En 2021 anunció que no entrenaba más con el elenco paulista, ya que le debían meses de salario.

Diego Costa

El delantero brasileño nacionalizado español tuvo campañas brillantes en Atlético de Madrid y en Chelsea. En 2021 firmó por el Atlético Mineiro. Anotó apenas cinco goles. En febrero de 2022 el «Galo» anunció que el jugador no seguía en el club.

«Siempre nos dejó claro que, en cualquier momento, en caso de que no se sintiese bien aquí y quisiese salir, sería desvinculado. Y eso fue lo acordado», dijo el director deportivo Rodrigo Caetano.

Douglas Costa

El extremo tuvo destacadas campañas en Shakhtar Donetsk, Juventus y Bayern Múnich. En total, acumuló 22 títulos en el «Viejo Continente».

En 2021 regresó al Gremio, club que lo formó. No le ha tocado fácil. El equipo descendió y actualmente es cuarto en la Serie B.

Filipe Luis

Filipe Luis tuvo una exitosa aventura europea. Fue campeón de la Liga y finalista de la Champions en dos ocasiones con el Atlético Madrid, también jugó para el Chelsea.

En junio de 2019 volvió al Flamengo. Ha sido un éxito. Ha ganado dos Campeonatos Carioca, dos veces el Brasileirao, dos veces la Supercopa de Brasil y tiene una Copa Libertadores.

David Luiz

Seleccionado brasileño por mucho tiempo. En Europa jugó, entre otros, para PSG, Chelsea y Arsenal. El año pasado fichó por el Flamengo.

No le ha ido como se esperaba. El defensor ha recibido críticas por su rendimiento.

Antonio Valencia

El lateral se ganó estatus de referente en el Manchester United tras nueve temporadas. En 2019 decidió ir a su natal Ecuador. Firmó por la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Estuvo solo un año.

«No me arrepiento, la decisión pasaba porque venía de un momento complicado, muchas lesiones. Fue un golpe anímico. Mentalmente recaí, entonces quise ir a mi país, con toda mi gente; pero me topé con cosas muy raras. Mi familia me fue a ver a una final (En Manta, por Copa Ecuador) y en mi propio país me atacaban. Iba a dejar el fútbol. Se fueron de más, veía a mi familia muy triste, y yo quería que ellos sean felices . En ese momento tomé la decisión, porque también pasaron otras cosas; pero ahora estoy feliz», comentó.

Luego, Valencia se fue al Querétaro. de México. Hoy está retirado por una lesión de rodilla.

Rafinha

El lateral jugó en el Schalke 04, en el Genoa y en el Bayern Múnich. En el elenco bávaro lo ganó todo, incluida la Champions.

Volvió en 2019 al Flamengo y ganó la Libertadores. Regresó a Europa para jugar en Grecia y nuevamente pegó la vuelta a Brasil. Descendió con Gremio en 2021 y actualmente es jugador del Sao Paulo.

Miranda

El central fue figura del Atlético de Madrid. También pasó por el Inter de Milán. En 2021, estando en China, d ecidió firmar por Sao Paulo. Volvía al equipo brasileño luego de 10 años.

Es una pieza importante en el conjunto paulista. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com