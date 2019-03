Los costosos gustos que se da Silvestre Dangond en Miami

Entornointeligente.com / En el año 2012, Silvestre Dangond se vio obligado a abandonar el país a raíz de una serie de amenazas que había recibido de bandas criminales que aseguraban que lo secuestrarían a él o a alguien de su familia.Alberto Ignacio Ardila Olivares

Meses después las amenazas siguieron y fue víctima de ataques en la finca que tenía en Bosconia, Cesar, donde le sacrificaron cuatro vacas y además le incendiaron un tractor.

Silvestre pidió ayuda al mismo presidente Juan Manuel Santos ante estas intimidaciones y tomó la decisión de abandonar su tierra porque temía por su integridad como lo hizo saber en su momento a través de los micrófonos de La FM. Vea también: La casa que Silvestre Dangond le regaló a una fiel seguidora Desde hace ya siete años, Silvestre está radicado en Miami junto a su esposa Piery Avendaño y sus tres hijos . Allí viven en una espectacular mansión que construyó Silvestre en el año 2016 tras vender una casa que tenía en Miami de 630 metros cuadrados.

Esta nueva residencia, ubicada en la villa Pinecrest de Miami – Dade, cuenta con siete habitaciones, ocho baños, seis vestidores, cuarto de servicio, cine en casa, un estudio de grabación y además una playa artificial con una piscina y un spa. El lote que adquirió le costó más del millón de dólares y el costo de la mansión hoy casi triplica esa cifra.

Este no es el único lujo que se ha dado el cantante urumitero. Hace unos días dio a conocer a través de sus redes sociales los "jugueticos" que ha logrado adquirir en este tiempo y que en algún momento de su juventud parecían imposibles de obtener. Silvestre Dangond tiene un carro deportivo Porsche de color gris oscuro que pocas veces muestra. Ver esta publicación en Instagram Sábado libre! Una publicación compartida por Silvestre Dangond (@silvestredangond) el 9 de Mar de 2019 a las 10:23 PST Además, su pasión por las motos sigue intacta pues tiene varias motos de colección. En su cuenta de Instagram publicó dos motos que tiene BMW, una de ellas la usó para las fotografías de su disco Esto es Vida. Ver esta publicación en Instagram #rninetbmw #motocustom #motos #scrambler Una publicación compartida por Silvestre Dangond (@silvestredangond) el 21 de Feb de 2018 a las 9:46 PST Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Silvestre Dangond (@silvestredangond) el 23 de Abr de 2017 a las 2:47 PDT A finales de febrero, Silvestre anunció además la compra de un lujoso avión privado, en el que aparece bajando su esposa tras haberlo adquirido. La compra la hizo dos meses después de haberse llevado un gran susto cuando viajaba hacia Barranquilla y la aeronave en la que se movilizaba presentó fallas Le puede interesar: Silvestre Dangond se llevó un gran susto en pleno vuelo hacia Barranquilla Ver esta publicación en Instagram Faltaba que ella lo aprobara! Gracias a Dios Una publicación compartida por Silvestre Dangond (@silvestredangond) el 20 de Feb de 2019 a las 2:50 PST El artista vallenato cuenta además con un lujoso yate, otra de las excentricidades que decenas de famosos que viven en Miami se pueden dar. De hecho las mansiones de los famosos cuentan con una zona especial para dejar sus yates. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Silvestre Dangond (@silvestredangond) el 20 de Ene de 2019 a las 11:14 PST En este departe con sus hijos los fines de semana por la bahía de Miami. Ver esta publicación en Instagram Que no se acabe el 25….. Una publicación compartida por Silvestre Dangond (@silvestredangond) el 25 de Dic de 2018 a las 6:52 PST Ver esta publicación en Instagram 14 x "1" de descanso! Con este día, tengo 14 más de trabajo otra vez! Saludos Familia Silvestrista Una publicación compartida por Silvestre Dangond (@silvestredangond) el 17 de Oct de 2018 a las 12:38 PDT Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Silvestre Dangond (@silvestredangond) el 14 de Abr de 2018 a las 12:22 PDT Ver esta publicación en Instagram Si no se aprovecha ahora , después será muy tarde! Una publicación compartida por Silvestre Dangond (@silvestredangond) el 30 de Mar de 2018 a las 6:10 PDT Silvestre además de complacer sus sueños y disfrutar de los miles de dólares que ahora suma a su cuenta bancaria, también los comparte con sus fanáticos Hace unos días le entregó la casa que le había prometido a la humilde señora María Atencio, quien se robó el show durante la grabación del video la canción 'Si yo supiera' al expresarle toda la admiración

