Los corgis y el caballo preferido de Isabel II también asistieron al funeral

CARACAS.- Los perros corgis y el caballo favorito de la reina Isabel II también asistieron este lunes formaron parte de la extensa lista de invistados que estuvieron presentes durante la procesión del féretro en el castillo de Windsor.

Días antes, se conoció que el príncipe Andrés, hijo de Isabel II, y su exmujer Sarah Ferguson se quedarán con los canes.

Durante el confinamiento por la pandemia de la covid, Andrés regaló a su madre un corgi, Muick, y un dorgi (híbrido entre corgi y perro salchicha) llamado Fergus, pero este último murió en mayo de 2021, poco después del deceso del marido de la reina, Felipe de Edimburgo.

The Queen’s corgis, Muick and Sandy, sit in the forecourt of Windsor Castle to greet Her Majesty. pic.twitter.com/H02sPv17mY

— Royal Central (@RoyalCentral) September 19, 2022 Para reemplazarlo, las hijas de los duques de York, Beatriz y Eugenia, le regalaron a su abuela otro corgi, Sandy, por su 95 cumpleaños.

La monarca había llamado a Fergus como su tío, muerto en combate durante la Primera Guerra Mundial, y a Muick como uno de los lagos en su residencia veraniega de Balmoral, en Escocia, donde falleció el pasado jueves a los 96 años.

Queen Elizabeth II’s corgis, Muick and Sandy, wait for the arrival of her funeral procession in Windsor. The dogs will be cared for by Prince Andrew and his former wife, Sarah, Duchess of York. https://t.co/8659U3hAbB pic.twitter.com/2vHhmMVI5d

— The New York Times (@nytimes) September 19, 2022 Los corgis de Isabel II, que se habían convertido en uno de sus distintivos universales, disfrutaban de una vida de comodidades con su antigua dueña: chefs de la realeza preparaban con esmero su menú, psicólogos caninos los atendían cuando surgían problemas entre ellos, y tenían su propio calcetín en Navidad donde recibían sus regalos.

La pasión de la soberana por los corgis se remonta a la tierna edad de los siete años, cuando convenció a su padre que le comprase uno. Por aquel entonces, Jorge, duque de York, no era siquiera el heredero de la Corona y la familia vivía una vida tranquila y acomodada en una casa del centro de Londres.

La mayoría de los más de 30 perros que la difunta tuvo en su vida eran de la raza autóctona corgi galés de Pembroke.

Ahora, la comunidad de dueños de corgis en el Reino Unido siente que se han quedado sin la gran madrina de sus animales.

