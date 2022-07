‘Los copos de mar’ del escritor José Durango

Entornointeligente.com /

Con esta propuesta literaria de alzó con el premio Esther María Osses 2002

El premiado escritor panameño, José Durango habla sobre su nueva obra, proceso creativo y cómo promover la lectura entre los más jóvenes.

¿Cuántos cuentos componen Copos de mar?

El libro está compuesto por cinco cuentos, tres infantiles y dos juveniles. El principal es copos de mar. Es de corte juvenil.

¿Cuál es la temática del cuentario ganador?

El cuento titulado Copos de mar toca el tema del emprendimiento de un negocio familiar. Un muchacho adolescente trata de convencer a su padre de que abandone la actividad pesquera para dedicarse a la producción y venta de helados de pipa, ya que varios pescadores del área donde viven han muerto por ir a buscar langostas a un lugar denominado como Olla Honda.

¿Cómo es tu proceso creativo?

Trato de seleccionar un tema del cual tenga conocimiento o me sienta motivado a investigar. Al combinar experiencia con los datos aportados en la investigación logro concretar detalles de los personajes y los elementos dramáticos para armar conflictos que en su expresión representen naturalidad, empatía, diversas emociones y acción.

¿Qué personaje de la literatura infantil te parece memorable?

Para mí un personaje memorable de la literatura infantil es aquel que resulte atractivo y entrañable para los infantes, jóvenes y adultos a la vez, multi audiencia. Que posea la vulnerabilidad de los seres vivos, pero que a la vez represente la fuerza y el coraje en sus acciones. Memorable es perdurar en la memoria del colectivo por la capacidad de irradiar empatía, tenacidad, astucia y jocosidad.

¿Escribes de día o de noche?

No tengo un horario en específico del día para escribir. Pero no puedo hacerlo, con ruido a mi alrededor, hambre, sueño y calor.

¿Qué cuento de otro autor te hubiese gustado escribir?

Me gusta leer y, definitivamente, haber escrito cuentos de otros autores que estén narrados en primera persona, que contengan escenas y diálogos. Esos que fácilmente pueden ser adaptados al cine por la estructura de su trama. Que incluyan una gran carga poética y que las acciones expresadas por los personajes me hagan transitar por diversas emociones.

Como lector, ¿a qué autor de literatura infantil panameña admiras?

Confieso que he leído muy poca literatura infantil y juvenil panameña para lograr establecer un parámetro de admiración. Reconozco que es una lectura que tengo pendiente. Dos libros que te han marcado profundamente. Más que libros, me han marcado profundamente experiencias de la vida, maestros, libros de teorías literarias, clases de creación literaria, talleres de teatro, cuento, novela, poesía y cine. Hay libros y películas que me han llamado mucho la atención y me han movido, pero esto ha sucedido por el contacto previo que he tenido con la teoría narrativa en ellos expuesta, como también la pericia y sensibilidad para expresarlo, y sobre todo su nivel de humanidad.

¿Cómo podemos ampliar la lectura en las escuelas?

Leyendo literatura en el salón de clases. Destinando espacios en la semana de clases a los círculos de lectura en todos los grados. Ampliar la actividad de compresión lectora a todas las materias y no replegarla a la clase de español. También, se debe leer artículos y otros textos no literarios en las clases de educación artística, geografía, historia, ciencias naturales, biología, química etc. Hasta en matemáticas y educación física se debe leer y analizar textos correspondientes a temas propios de estas materias. No solo basar las clases en libros de textos con información sintetizada para luego hacer pruebas de llenar espacios, cierto y falso, escoger la mejor respuesta y pareo. Toda la información que aparece en los libros de texto está ampliada en textos no literarios como artículos, revistas, blogs y hasta documentales. Aunado que toda esta información flota en Internet.

Durango ha merecido ya el máximo galardón de las letras panameñas, en Teatro.

