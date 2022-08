Los conservadores siguen divididos y la mayoría quiere ser independiente

Entornointeligente.com /

¿Los Conservadores siguen retrecheros frente al gobierno de Petro? Pero si le dieron ministro.

Mañana habrá reunión de bancada y se presentará en sociedad su cuota en el gobierno, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes.

Lea También: Ministerios de la seguridad y de la equidad hacen cola para la agenda legislativa de Petro Vamos a ver si el ministro logra convencerlos de que va a representar sus intereses porque el partido sigue dividido y un gran porcentaje está a favor de declararse en independencia lo que dejaría mal parado al presidente del partido Carlos Andrés Trujillo y al mismo ministro Reyes, que además ha recibido todo tipo de cuestionamientos no solo porque no sabe de transporte e infraestructura, sino porque en el pasado ha tenido cuestionamientos sobre plagio en sus libros, tema que no lo dejó llegar a una Magistratura. Es un ministro en medio de muchos escándalos.

En el caso de los liberales se quedaron viendo un chispero también, pues esperaban la Supersalud para Carlos Correa, el médico que aspiraba a vivienda, pero no, fue para el cuestionado Ulahy Beltrán escogido por la ministra Corcho.

