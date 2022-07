Los complementos de la sección de bestsellers de Zara resumen las tendencias de temporada

Entornointeligente.com /

Los accesorios se han convertido en los protagonistas de nuestros looks diarios. Recurrir al poder de los accesorios es una opción muy acertada para triunfar con un estilismo y más si optas por un outfit sobrio y sencillo. Piezas de colores llamativas y originales, que llaman especialmente la atención y que son perfectos para combinar con las apuestas monocolor, especialmente los looks total black.

Sin duda, Zara es una de nuestras marcas de cabecera preferidas, y precisamente en su nueva colección encontramos una gran variedad de accesorios de moda. Esta temporada los más llamativos son los maxi pendientes, los bolsos de rafia, los maxi collares, los turbantes y el sombrero bob.

En Trendencias Siete accesorios infalibles para ser la más cool de cualquier festival este verano Un vistazo a… zara-studio-2021 Maxi pendientes Este es el verano de los maxi pendientes. Ellos son los encargados de dar un toque extra de sofisticación a nuestros looks estivales y de invitada. Piezas llamativas, originales o cargadas de color que son perfectas para nuestros outfits de verano. Se llevan de colores y dorados .

Maxi pendientes de flores de colores. Su precio es de 15,95 euros.

Maxi pendientes de colores de pedrería, ideales para los looks más chic de las noches de verano. Su precio es de 15,95 euros.

Maxi pendientes de abalorios verdes y blancos en forma de flores. Su precio es de 7,99 euros.

Maxi pendientes dorados con dos maxiflores. Su precio es de 15,95 euros.

En Trendencias Siete collares, pulseras y anillos de cuentas que podemos llevar en la playa o la piscina sin miedo a que se estropeen Turbantes Si quieres impresionar con un look, un turbante (o en ocasiones pañuelo) es el accesorio perfecto para conseguirlo. Y en Zara los hay para ocasiones especiales y también para el día a día, algo más discretos.

Turbante de lentejuelas multicolor ideal para lucir un look de los más chic y llamativo. Su precio es de 39,95 euros. Un accesorio clave que nos ayudará a lograr el look de fiesta de Alexa Chung.

Turbante de estampado geométrico. Su precio es de 3,99 euros.

En Trendencias Siete pañuelos, pendientes y otros accesorios para llenar de verano nuestros looks de primavera Maxi collares Los collares se convierten en verano en uno de los accesorios protagonistas de los looks más estilosos. Piezas capaces de transformar un estilismo y darle nueva vida a diferentes prendas para que no parezcan repetidas. Llamativos diseños, bonitos, veraniegos y versátiles para lucir con estilismo de día o de noche.

Maxi collar de piezas redondas talladas en hilo y abalorios de colores. Su precio es de 7,99 euros.

Más romántico y delicado, nos encanta este collar de flores en tonos pastel. Un modelo muy versátil para lucir con outfits diarios y también como invitada. Un collar metálico con aplicación de margaritas en colores y cierre con mosquetón. Su precio e de 7,99 euros.

Body chain con aplicación en forma de mariposa y piedras. Su precio es de 17,95 euros.

Bolsos de rafia La tendencia de verano que inunda todas las tiendas y por supuesto Zara: los bolsos de rafia. Una moda que cada vez cobra más fuerza en verano, ya que desde las marcas low cost hasta las firmas de lujo, todas apuestan por los bolsos de rafia o yute. Una tendencia que arrasa en nuestros looks de verano para combinar de día y de noche.

Bolso de rafia pequeño con detalles de flores de colores de Zara. Su precio es de 9,99 euros.

Bolso de rafia con detalle de flor también de Zara. Su precio es de 15,99 euros.

Capazo de rafia y detalle de bordados con motivos florales. Asas de mano de polipeil y asa función bandolera ajustable y extraíble. Cierre mediante fruncido. Su precio es de 19,99 euros.

Sombrero bob Bolso bob de rafia de colores. Su precio es de 17,95 euros.

