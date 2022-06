Los Cocodrilos dejaron sin pico y sin cresta a los Gallos

Entornointeligente.com /

No hay duda de que el beisbol es el rey de los deportes, pocos como él tienen tantas variantes para encontrar el éxito. Así ocurrió ayer en el primer partido del play off semifinal entre Sancti Spíritus y Matanzas, en el cual los Cocodrilos enseñaron todas esas posibilidades, además de mostrar sus poderosas mandíbulas, repletas de afilados dientes.

Creo que los matanceros supieron aprovechar todo lo que le ofreció el rival. Lograron su primera carrera sin pegar jits y negociaron, solo con un sencillo, el empate a cuatro. En ambas ocasiones aprovecharon, primero el descontrol del abridor Yoen Socarrás, y luego el mismo problema en el brazo de su principal relevo, Yankiel Mauri, quien otorgó tres boletos y dio un pelotazo, antes de aceptar el primer imparable, salido del bate de Ariel Sánchez, que remolcó la igualada a cuatro. El rescatista siempre estuvo por debajo de los bateadores, lo que fue aprovechado por Erisbel Arruebarruena en conteo de 3-1, para largar doble y anotar la quinta y decisiva por inatrapable, también sólido, de Yariel Duke, en el noveno.

Antes, en lo que considero la jugada clave del choque, la defensa posibilitó el triunfo de los yumurinos. Con un out y hombres en primera y segunda, Yunier Mendoza sacó conexión por encima de la lomita; Noelvis Entenza saltó, atrapó la bola, pero tiró mal a segunda. La forma en que soltó la esférica casi siempre termina con esta en el jardín central, sin embargo, allí estaba Arruebarruena, quien no solo logró el out en la intermedia, de manera felina, sino que, con toda su astucia y sentido del juego, no lo pensó dos veces y lanzó a tercera, para sorprender al corredor más adelantado. Así cerró el inning ocho con un dobleplay que valió el juego.

Sin estar en sus mejores presentaciones, los encargados de la apertura, Socarrás (siete jits, igual cantidad de ponches y dos boletos, más tres limpias) y Dariel Góngora (diez incogibles, tres por la vía de los strikes , cuatro bases y dos limpias), cumplieron su rol. Bajo un abrasador calor, ambos salieron en la séptima entrada. El bullpen cargó, entonces, con la decisión y, aunque el de más profundidad –al menos por lo que dicen los números– es el de los espirituanos, perdió el duelo ante el de Matanzas, modificado desde finales del calendario regular por sus abridores en busca de efectividad.

Este jueves, el mentor Armando Ferrer no varió. Noelvis Entenza, preñado de su experiencia, estuvo muy asentado en el montículo y apagó todos los intentos de sus adversarios, apoyado por esa joya de Arruebarruena.

Lo cierto es que, en este primer encuentro, los Cocodrilos hicieron valer su historia y el peso que tienen en play off , traducido en el equipo más laureado

de la última década, es decir, el de más podio: nueve en las últimas diez postemporadas. Pero la victoria tiene otra importante lectura, pues no solo ganaron el primer juego, lo que de por sí es muy importante, sino que lo alcanzaron en calidad de visitantes y ante los dos mejores exponentes de la trinchera adversaria: Socarrás y Mauri.

Hoy, José Eduardo Santos ha de defender la valla de los Gallos, y el zurdo Yamichel Pérez el pantano de los Cocodrilos. En Bayamo, César García comandará la caballería granmense ante unos peligrosos Tigres, que deben contar con Yander Guevara en la tabla de lanzar.

ANOTACIÓN POR ENTRADAS

José A. Huelga

C

H

E

MTZ

100 010 111

5

12

2

SSP

120 100 000

4

11

0

G: Noelvis Enteneza (3-7). P: Yanquiel Mauri (5-6)

