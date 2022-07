Los Cóndores concretan una hazaña y clasifican por primera vez a un Mundial de Rugby

Entornointeligente.com /

Una jornada para la historia es la que se vivió en Denver, donde el equipo nacional de rugby dio vuelta la serie ante Estados Unidos por un global de 52-51 y sacó pasajes para la Copa del Mundo Francia 2023 tras un encuentro que quedará grabado en la memoria del deporte chileno. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

Histórico. Inédito. Así es como describen lo conseguido por los Cóndores este sábado en Denver, donde Chile dio vuelta la serie del repechaje y logró la clasificación por primera vez en su historia a un Mundial de Rugby tras vencer por 31-29 a Estados Unidos en el repechaje mundialista.

El partido comenzó cuesta arriba para el 15 de Pablo Lemoine, ya que el cuadro local salió a imponer su juego y se puso rápidamente 19-0 en ventaja antes de los 30 minutos. Sin embargo, nuestro elenco reaccionó y aprovechó la tarjeta amarilla de Nick Civetta para acortar distancia gracias a los try de Marcelo Torrealba y Matías Garafulic y la conversión de Santiago Videla.

En el segundo tiempo el partido fue emocionante y dominado por Los Cóndores. Si bien los locales lograron convertir un try por intermedio de Joe Taufete’e a los 47’, Chile reaccionó rápido y Santiago Videla anotó un hermoso try tras gran jugada de Rodrigo Fernández y su posterior conversión.

Pero la emoción estaba en los 15 minutos finales. Matías Dittus con toda su fuerza y garra sorprendió al convertir un try y luego Videla sumó dos puntos más para dejar el marcador 28-29. Y a los 75 minutos, llegó la algarabía con el penal convertido por Vidal que le permitió a Los Cóndores pasar arriba en el marcador y ganar la llave, puesto que Chile se quedó con el triunfo por 31-29.

Los últimos minutos fueron de nerviosismo, pero tras un penal y posesión de la ovalada, Los Cóndores ganaron el partido y lograron una histórica clasificación al Mundial.

Una vez finalizado el encuentro la emoción no se hizo esperar y una de las figuras del encuentro, Santiago Videla expresó que «no sé qué decir, son muchas emociones y momentos, sabíamos que todo eso teníamos que juntarlo para estos 80 minutos, había que poner todo el corazón que veníamos cultivando estos últimos tres años, gracias a toda la gente. Estoy en shock».

«Pienso en abrazar a mis 30 hermanos que vinieron, a los otros 15 que se quedaron en Santiago», agregó.

Por su parte, el head coach, Pablo Lemoine no pudo contener las lágrimas y muy emocionado expresó que «hicimos todo lo posible, es todo de los chicos. Es algo mágico, agradecer a ‘Lulo’, al staff que son de primera y disfrutar. Nos vamos a Francia, los chicos se lo merecen y nada más que agradecer».

Los Cóndores serán parte del Grupo D en el Mundial de Francia 2023 donde jugarán los partidos en los siguientes días y horas de Chile:

Domingo 10 de septiembre, 08:00: vs. Japón, en Toulouse Sábado 16 de septiembre, 10:00: vs. Samoa, en Burdeos Sábado 23 de septiembre, 17:45: vs. Inglaterra, en Lille Sábado 30 de septiembre, 15:00: vs. Argentina, en Nantes

Síguenos en

LINK ORIGINAL: El Mostrador

Entornointeligente.com