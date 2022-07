Los CLAP Cabimas: un resumen sobre las causas de la ruptura de nuestra base política de apoyo

Entornointeligente.com /

Todos tenemos conocimiento de las razones que motivaron la creación de los CLAP como herramienta del Poder Popular para hacerle frente a la coyuntura de las colas, la especulación y el bachaqueo, desatados en nuestro país a partir de 2013.

Las colas y todos los factores que giraron entorno a ellas provocaron la muerte prematura de muchas personas porque la viveza criolla no solo afecto los alimentos sino que también los medicamentos formaron parte de las hostilidades contra nuestra economía.

En la clausura del Congreso del GPPSB tuve la oportunidad de poner en manos del Presidente Nicolás Maduro, un artículo de mi autoría referido al tema porque durante el debate en la mesa que me correspondió participar solo escuche propuestas como apoyar al gobierno y condenar al gobierno norteamericano, así que pedí la palabra para reflexionar con los compañeros sobre un momento importante que estábamos a punto de dejar pasar para presentar una propuesta colectiva al Presidente para atender el problema de las colas, incluso les dije: «mañana cada uno de nosotros estará en su tierra metido en una cola». Aunque hubo algo de simpatía por la reflexión no hubo ningún acuerdo para formalizar una propuesta.

Por cosas de la vida, la clausura del Congreso sería en el teatro Teresa Carreño, yo entre con varios compañeros y encontramos un lugar muy cómodo cerca del escenario, después me enteré que eran las butacas destinadas para los ministros pero nadie intento levantarnos y tampoco había razón para que lo hicieran, era nuestro evento.

La sorpresa más grande nos llevamos todos cuando el Presidente Maduro entro por donde estábamos nosotros, hasta lo saludamos con un apretón de manos y aproveché de entregarle una copia impresa del artículo antes mencionado, titulado: Plan Anticolas publicado por el equipo de www.aporrea.org en el siguiente enlace: https://m.aporrea.org/actualidad/a200992.html

Hago la entrada de la nota por la raíz, el origen de los CLAP que tubo su justificación como herramienta para enfrentar las colas y los múltiples factores que ellas representaron porque si consultamos a la mayoría de la gente que se fue del país encontraremos que la mayoría dirá que por algún motivo relacionado con las colas, por eso quise vivir la experiencia de los CLAP y así lo hice desde mi espacio natural.

Durante el proceso de conformación de los CLAP no existía ningún instrumento jurídico que lo sustentará, luego fue redactada y aprobada la Ley de los CLAP.

Pero desde el principio se comenzó a experimentar con una estructura de cuarteto integrada por la milicia, consejo comunal, ubch, Frente Francisco de Miranda y un responsable de jornada que al final se llamó jefe de comunidad.

Todas las comunidades realizamos el censo de familia de una manera rudimentaria qué, por un lado mucha gente opositora se negó a participar, estaban los ánimos caldeados por la guarimba y otras acciones de la derecha. Pero el equipo de la sala situacional de Cabimas aprendió muy rápido y fueron pioneros en la sistematización del censo y registros de los CLAP, eso nos permitió avanzar y acelerar el paso en la gestión de distribución.

Pero desde la fundación de los CLAP arrastramos una cruz con el tema del censo.

Resulta que una comunidad tenía una cantidad de familias en 2013 que lógicamente se incrementaría por factores de natalidad pero luego sufriría una caída con la mortandad y la migración de familias.

La migración genera varias situaciones: es posible que la mayoría regrese porque dejaron la vivienda en alquiler o bajo el cuidado de algún familiar o amigo, pero como sea la ausencia total o temporal de muchos jefes de familia dejaba un saldo que nosotros denominamos «excedente temporal».

¿Que es excedente temporal? En nuestros registros constituye el cupo de alimentos de un grupo de jefes de familia que optaron por abandonar el país, ojalá a todos les vaya bien pero sino es así y tienen que regresar, tienen garantizado los alimentos de su familia.

Esta situación la discutimos en nuestro equipo y asamblea de jefes de familia, por eso en todas las jornadas entregaba un informe detallado sobre el plan operativo del CLAP que incluía la mención del excedente y hacia donde lo habíamos destinado «temporalmente», es decir las familias viviendo temporalmente en alquiler o cuidado de la vivienda, las nuevas familias conformadas después del censo, personas con discapacidad y de la tercera edad en situación de vulnerabilidad, el equipo médico de Barrio Adentro, la escuela de béisbol infantil de la comunidad y un incentivo para los miembros del CLAP.

¿Porque no rechazar la facturación original y dejar el excedente en el centro de acopio? Porque sería restado de la facturación futura y de manera permanente hay casos de familias que retornan, algunas de forma temporal pero la mayoría lo hace de manera definitiva y si nos hacen la deducción previa no tendríamos como atenderlos.

El CLAP Juan Parao fue conformado de acuerdo a los lineamientos del Gobierno Nacional, pero hubo un llueve y escampa que se puede caracterizar de la siguiente manera:

1ero. Hay personas que sin estar en el censo original los atendimos en varias oportunidades con el cupo del excedente temporal que lógicamente concluye al retornar el jefe de familia correspondiente.

2do. Una campaña sistemática de guerra sucia liderada por gente negligente que no participa en actividades y por razones políticas que fueron sustituidos.

Situación actual del CLAP Juan Parao:

Desde el inicio de los CLAP tuvimos la ventaja de tener la alcaldía y esto permitía que la administración, control y operaciones estuvieran apoyadas por el gobierno Municipal. La alcaldía pagaba la nómina de sala situacional, creo el Instituto Municipal de Alimentación y pagaba los fletes desde los puertos hasta el centro de acopio y desde el centro de acopio hasta las comunidades CLAP pero resulta que luego de perder las elecciones se perdió también el apoyo que teníamos desde el gobierno Municipal.

Al contrario, se desató una cacería de brujas y la infamia la dirigen grupos cuya actuación raya en lo fascista.

En febrero tuvimos jornada, fueron atendidos 45 comunidades CLAP, en otras notas me he referido sobre la acción conjunta de la derecha, una concejala y un ex concejal del PSUV quienes se ensañaron montando un show del que sacaron toda una campaña de guerra sucia que ni ellos mismos creen, el asunto es que si ellos dicen que me encontraron cometiendo algún delito, ¿Porque no me metieron preso? Y lo más grave fue ver personajes que fueron miembros del CLAP acusándome, ¿Será que se les olvida que ellos son cómplices de lo que me señalan?

Por distintos medios he anunciado mi renuncia para facilitar la continuidad de la gestión de distribución de alimentos a la comunidad pero la infamia no descansa y piensan y hablan tanto de mi que no tienen vida propia, no se dan cuenta que son víctimas de su propio error.

El asunto es que la vicepresidenta Regional del PSUV Jaqueline Farías ha dicho en muchas oportunidades que no hay cambios en los miembros de los CLAP pero unos operadores del jefe político municipal del Psuv Cabimas están cambiando jefes de comunidad y jefes de calle, cuando alguien les pregunta dicen que la orden la dio Jaqueline Farías.

No sólo están cambiando jefes de comunidad y jefes de calle, también están alterando la programación de jornadas pautadas, por ejemplo: el CLAP Juan Parao tenía jornada está semana pero la desviaron para una comunidad vecina como verán en la lista difundida en secreto pero se les olvidó que para mí, nada es secreto en Cabimas.

Esta es la lista de CLAP con jornadas asignadas que demuestra que fue desviada la nuestra:

1 AMBROSIO AMBROSIO I 510 MICHELLE KAROLINA QUINTO SARCOS

2 AMBROSIO LAS MALVINAS 253 DERLINE GONZALEZ

3 AMBROSIO MIRAMAR 341 NAILUBITH ROMERO

4 AMBROSIO LA MISION I 318 VANESSA RAMONA Chávez

5 AMBROSIO LA MISION II DONDE NACIO CABIMAS 260 ALFREDO ROMERO

6 ***AMBROSIO JUAN PARAO 234 EDWIN MARTINEZ

7 AMBROSIO MANUEL PRIETO 193 MARIA URRIBARRI

Como pueden ver el CLAP Juan Parao salió beneficiado con jornada y fue desviada para el sector 7, además salió la factura a mi nombre porque yo anuncié mi renuncia pero no la he formalizado ante el estado mayor alimentario y la Plataforma Patria.

Quiero decirle a los fascistas que no me rompieron un hueso, el dañó no me lo están haciendo a mí, se lo hicieron y lo hacen es a la comunidad.

Yo tengo millones de horas de vuelo en política y he visto el triste final de gente como ustedes.

¡Vendrán tiempos mejores!

LINK ORIGINAL: Aporrea

