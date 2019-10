Los cines quieren entrar a la guerra del streaming: la cadena más grande del mundo permitirá rentar o comprar películas de estreno

Entornointeligente.com /

Si pensábamos que la guerra del streaming estaba limitada a plataformas online, estamos equivocados, esta guerra también afectará a los cines y algunas cadenas ya buscan soluciones para no perder clientes. Este es el caso de AMC Theaters, la cadena de cines más grande del mundo , quien anunció el lanzamiento de AMC Theaters on Demand en Estados Unidos, su propia plataforma VOD con películas de estreno. AMC Theaters on Demand será una tienda en línea que permitirá rentar o comprar películas , que se irán añadiendo tras su ventana de estreno, lo cual busca ser su mayor fortaleza. Se trata de un nuevo modelo de negocio para la compañía que aprovecha las actuales plataformas y las mezcla con las bondades de ir al cine, para así atacar la mayor cantidad de usuarios amantes del cine. Una suscripción para ir al cine y posteriormente recibir la película en digital AMC Theaters on Demand se estrenará este martes 15 en Estados Unidos con un catálogo de 2.000 películas. Para esto, AMC ha llegado a un acuerdo con estudios como Disney, Warner Bros., Universal Pictures, Sony Pictures y Paramount para añadir sus estrenos al catálogo . Cada película se negociará por separado dependiendo de su relevancia, pero la mayoría llegarán a la plataforma tras 12 semanas de exhibición en las salas de cine. En Xataka Disneyflix: la entrada de Disney en el VOD ataca a Netflix y HBO, ¿también al cine de siempre? Rentar una película tendrá un precio de entre 3 y 5,99 dólares, y de entre 9,99 y 19,99 para comprarla . Pero el punto clave de esto será sacar provecho de sus actuales miembros de AMC Stubs , quienes pagan 19,95 dólares al mes por ver tres películas a la semana en los cines de la cadena. ¿Suena familiar? Sí, es un modelo que nació tras el éxito del a hora difunto MoviePass . Pues para darnos una idea de la magnitud del negocio que preparan, AMC Stubs acaba de superar los 900.000 suscriptores en Estados Unidos. Un ejemplo de cómo aprovechará esto AMC, es que ahora con el lanzamiento de AMC Theaters on Demand, los usuarios de AMC Stubs que hayan comprado entradas para ver ‘El Rey León’ recibirán un mensaje para descargar la película en digital sin coste adicional . La idea es aprovechar a estos usuarios para que no dejen de ir al cine a cambio de recibir estos beneficios digitales. La compañía espera ganar nuevos clientes tanto en digital como en sus salas , ya que ahora tendrán más opciones ya sea para aquellos que van al cine, los ‘hardcore users’, o aquellos que prefieren estar en casa y ver una película desde el sofá. En Xataka El nuevo movimiento de Netflix como compañía cinematográfica: comprar un legendario cine hollywoodense, según Deadline Este modelo no es nuevo, lleva un par de años por ejemplo en Canadá, pero es la primera vez que se usará a gran escala. Y es que AMC tiene actualmente 661 complejo de cine en Estados Unidos , y es considerada la cadena que más invierte en mejoras para los asistentes, como sistemas avanzados de sonido y proyección Dolby, pantallas de gran tamaño y asientos reclinables, incluso ofrecen bebidas alcohólicas y servicios personalizados de alimentos. AMC es en parte propiedad del Grupo Dalian Wanda de China, y se convirtió en la cadena más grande del mundo después de comprar Carmike en los Estados Unidos, Odeon en Gran Bretaña, y al que pertenece la empresa española Cinesa, y Nordic Theater Group en el norte de Europa. A día de hoy, AMC tiene más de 2.200 pantallas en 244 complejos en Europa y más de 8.200 pantallas en 661 complejos en Estados Unidos.

