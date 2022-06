Los cines de Emiratos Árabes Unidos prohíben la película «Lightyear» de Pixar

Entornointeligente.com /

La próxima precuela de Toy Story de Disney y Pixar, Lightyear, ha sido prohibida en los cines de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), según la Oficina Reguladora de los Medios de Comunicación de los EAU.

Un tuit de la Oficina Reguladora de los Medios de Comunicación de los EAU dice que la película, que se iba a estrenar el 16 de junio, no se proyectará en los cines públicos del país «debido a su violación de las normas de contenido de los medios de comunicación del país».

No se ha esbozado un motivo concreto, pero la película presenta un beso entre personas del mismo sexo, entre una guardabosques a la que da voz Uzo Aduba y su pareja. La actividad entre personas del mismo sexo es ilegal en los EAU.

Al parecer, Lightyear también ha sido prohibida en Arabia Saudí y otros territorios de Oriente Medio.

Entre las películas que han sido bloqueadas por los censores en la región se encuentra Doctor Strange In The Multiverse Of Madness, que tiene un personaje gay, y fue prohibida en Arabia Saudí. Eternals fue prohibida en gran parte del Golfo el año pasado, al parecer también por la inclusión de personajes homosexuales. Una versión se representó en los EAU.

West Side Story también fue retirada el año pasado de varios países de Oriente Medio, al parecer debido a la inclusión de un personaje trans llamado Anybodys, entre ellos Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahréin, Omán y Kuwait.

En diciembre del año pasado, los Emiratos Árabes Unidos dijeron que pondrían fin a la censura de las películas que se estrenan en los cines, y que en su lugar utilizarían una calificación de edad de 21+ para las películas consideradas para un público mayor.

