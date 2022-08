Los cinco niveles de las finanzas de bolsillo y cómo ir escalando para mejorar el ahorro

Entornointeligente.com /

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Para llegar adonde queremos, lo primero que necesitamos es comprender dónde estamos y qué recorrido debemos realizar, paso a paso. Si pensamos en nuestras finanzas de bolsillo como una pirámide de 5 niveles, debemos saber en cuál de ellos nos encontramos para iniciar el ascenso, siempre que nuestro deseo sea mejorar.

Por eso, en este Finanzas de Bolsillo , conoceremos las principales características de cada nivel y brindaremos recomendaciones para quienes no se conformen con su realidad y quieran ir por más.

1 Nivel de supervivencia Lamentablemente, en este primer nivel, se encuentra la mayoría de la población mundial. No se trata de los millones de excluidos que viven en la pobreza extrema, sino de quienes están incluidos en el sistema y trabajan como cuentapropistas o en relación de dependencia, pero no cuentan con otra fuente de ingresos más que su empleo y deben hacer malabares para llegar a fin de mes, puesto que los gastos mensuales fijos y variables suelen ser superiores a los ingresos, por lo que viven asfixiados por las deudas.

No solo no existe el ahorro en este nivel, sino que se acude al endeudamiento tóxico que se tiene a mano (préstamos personales a sola firma, compras con tarjeta de crédito en cuotas sin calcular el interés incluido en el precio ni los costos administrativos asociados con el pago en cuotas, etc.) para hacer frente a cualquier imprevisto o contingencia, como desperfectos en el auto, una rotura en la casa, necesidad de medicamentos y más.

No estamos hablando solo de personas que ganan poco dinero y ven cómo su salud financiera se va deteriorando producto de la creciente inflación. Nos referimos también a empleados con cargos de mando medio o incluso jerárquico que, pese a contar con salarios muy superiores al promedio, no poseen los conocimientos ni la cultura financiera necesaria como para generar un excedente mensual, estableciendo una diferencia firme y constante entre sus ingresos y gastos.

Para esta gente, la planificación financiera no pasa del mes en curso o, a lo sumo, el siguiente. Ni siquiera es capaz de construir un ahorro de emergencia y resulta quimérico hablar de los planes de retiro.

Claves para ascender al siguiente nivel: El primer paso consiste en revisar los gastos mensuales para convertirlos en gastos inteligentes, tal como lo estudiamos en esta nota. La reducción de los gastos, manteniendo constante los ingresos, producirá automáticamente la aparición de un excedente mensual (pequeño en un comienzo) que podrá destinarse al pago de las deudas contraídas. El primer logro importante será entonces el desendeudamiento. Luego aprovecharemos el hábito del excedente mensual para generar ahorros.

Clave Stress financiero A nivel emocional, las personas atrapadas en el nivel de supervivencia sufren de constante stress financiero y sus facultades creativas en el plano laboral se ven limitadas por el miedo a perder el único ingreso que tienen para hacer frente a las deudas contraídas, por lo que prefieren no arriesgar con ideas innovadoras y arriesgadas, por lo que su mala salud financiera termina, a la larga, complicando su carrera profesional.

2 Nivel de estabilidad Este segundo nivel coincide con el anterior en lo que refiere a ingresos: provienen en su totalidad o enorme mayoría de una sola fuente, aunque ahora no solo no hay deudas, sino que además se ha logrado construir el ahorro para emergencias equivalente a 6 meses de ingresos. Lo interesante es que su misma existencia genera cierta tranquilidad en el plano emocional.

También quienes se encuentran en el nivel de estabilidad económica suelen mostrar un interés mayor o menor por aumentar su cultura financiera de cara al futuro. Saben que será muy difícil sobrevivir con la jubilación estatal el día que se retiren.

Tienen claro cuán importante es no caer en la tentación de comprar activos con flujos de fondos negativos, pero aún no supieron dar el paso siguiente, que consiste en adquirir activos con flujos de fondos positivos. O, lo que es lo mismo, invertir.

Claves para ascender al siguiente nivel: el paso principal consiste en comenzar a generar ingresos pasivos, sin importar cuán pequeños son en un comienzo. Pueden hacerlo a través de inversiones financieras, ingresos como propietarios, monitoreados o patentados.

Este paso da lugar al Ciclo Natural de las Finanzas Personales, donde el ahorro se transforma en inversiones que generan nuevos ingresos, de los cuales una parte se gasta y otra vuelve a invertirse. Es el famoso círculo virtuoso que traerá cada vez más beneficios económicos a nuestras vidas y las de nuestros seres queridos.

3 Nivel de múltiples fuentes de ingreso Quienes se encuentran en el tercer nivel no solo no tienen deudas y poseen ahorro de emergencia, sino que además han podido generar ingresos pasivos mediante otras fuentes que se suman a su fuente principal de ingresos constituida por el trabajo en relación de dependencia o como cuentapropistas.

Comprendieron, además, que la mejor alternativa pasa por generar ingresos a través de la compra a buenos precios de activos con flujos de fondos positivos. De a poco, intentan aumentar la participación que tienen los ingresos pasivos en sus ingresos totales para depender cada vez menos del trabajo diario.

Es importante destacar el «de a poco» porque, para lograrlo, han invertido tiempo en mejorar su cultura financiera a través de cursos, seminarios y lectura de libros especializados. No buscan ganar mucho dinero rápido y fácil debido a que conocen los elevados riesgos que corren aquellas personas advenedizas y temerarias, presas favoritas de quienes ejecutan una estafa piramidal Ponzi .

Claves para ascender al siguiente nivel: Para seguir escalando se debe invertir más tiempo en la formación financiera, a fin de detectar activos subvaluados por el mercado para seguir incrementando y al mismo tiempo diversificando las fuentes de ingresos. El objetivo primordial es lograr que los ingresos pasivos mensuales alcancen el nivel de los costos mensuales totales.

Otro aspecto importante consiste en planear metas financieras de muy largo plazo (más de 20 años) para tener un norte que nos permita chequear cada tanto si estamos actuando como realmente queremos en términos económicos.

Finanzas de bolsillo. 4 Nivel de libertad laboral En el cuarto nivel los ingresos pasivos que generan los activos adquiridos son iguales o superiores a los gastos totales (fijos más variables). Si lo alcanzaste, sos consciente de que ya no necesitás el ingreso de tu empleo en relación de dependencia o como cuentapropista para vivir, más allá de que el salto no siempre sea sencillo y sientas que es mejor continuar trabajando para fortalecer aún más tus ahorros e inversiones.

Lo cierto es que no tenés que seguir poniendo el cuerpo para generar ingresos, sino que estos se generan en forma suficiente gracias a una conjunción de tus ideas con tus inversiones.

Por supuesto, no estamos hablando de que te hayas vuelto millonario, puesto que si lográs reducir tus gastos totales mediante un estilo de vida austero, los ingresos pasivos que necesitarás para financiar tus necesidades no deberán ser tan importantes.

En este nivel comienza a haber mucho tiempo libre para dedicarles a las ideas que funcionan para tus bolsillos y, principalmente, a aquellas actividades que enriquecen tu espíritu. Pueden involucrar deseos personales (viajes pendientes, hobbies, etc.) como acciones dedicadas al prójimo que disfrutás hacer.

Claves para ascender al siguiente nivel: ¿Para qué seguir subiendo? ¿Esta no es la punta de la pirámide? No, todavía queda un peldaño más. Para llegar a él, quienes se encuentren en este nivel deben buscar anticiparse a los ciclos financieros, como por ejemplo la potencial recesión económica que podría tener lugar en los EEUU el año próximo porque es en esos momentos de crisis cuando aparecen las grandes oportunidades de inversión financiera.

5 Nivel de independencia financiera No es lo mismo la independencia laboral que la independencia financiera. Quienes se encuentran en este último nivel tienen ingresos pasivos y provenientes de distintas fuentes independientes y poco correlacionadas entre sí que superan en al menos 400% sus gastos totales, por lo que su patrimonio crece mes a mes de manera sólida y consistente.

Ahora bien, no basta con esto para pertenecer al club más elevado de la pirámide financiera, sino que además se deben poseer activos que generen ingresos y cuyo valor de mercado sea el equivalente a por lo menos 20 años de los gastos totales de la persona, lo cual también permite mantenerse al margen, en buen grado, de los ciclos económicos del país donde se elija vivir.

clave Conclusión Como puede apreciarse en base a lo que repasamos hoy, el nivel de finanzas personales no es estático y la clave no pasa por tener un «buen trabajo» o ahorros por algunos millones de pesos en el banco, sino que son la creciente cultura financiera, la capacidad de aprendizaje y la incorporación de hábitos económicos saludables los que te llevarán por el camino ascendente.

[EN BASE A LA NACIÓN / GDA]

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com