Los chiricanos están cansados de los constantes apagones

Cansados, así se sienten los miles de chiricanos de diferentes distritos de la provincia quienes a diario sufren apagones del suministro de energía eléctrica y que aseguran se trata de una lucha constante con la actual empresa encargada ya que los apagones no cesan.

En los tres primeros meses del año el tema de los apagones es el pan nuestro de cada día en los hogares chiricanos, las denuncias en contra de la actual empresa de suministro de energía eléctrica Naturgy Panamá llueven a diario, incluso denuncian los daños en los electrodomésticos.

Según el reporte de algunos moradores principalmente de los distritos de Bugaba, Paso Canoas, Tierras Altas, Gualaca, David, entre otros puntos, al día se dan entre cuatro y cinco apagones, mientras que en otros sectores el suministro de energía eléctrica se interrumpe por largas horas.

Crecencia Jiménez, moradora del distrito de Bugaba, aseguró que ya el tema de los apaganos no es nada nueno, pero cada vez les preocupa más, porque pagan por el servicio y la empresa debe responder por esto.

"Me indigna saber que en vez de subsanar el daño, cada día aumentan los apagones, y la empresa brilla por su ausencia , pero, le aseguró que usted se atrasa en el pago y enseguida tiene a la gente cortándole la luz , entonces dónde están nuestros derechos, donde está la Asep que debe velar porque se nos respeten esos derechos " expresó la moradora.

El sentir de esta ciudadana aumenta en miles de hogares chiricanos e incluso en comercios y productores de algunos sectores de la provincia, quienes han registrado miles de dólares en perdidas producto de las fluctuaciones del suministro de energía.

Para el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chiriquí , Felipe V. Rodríguez, en su momento catálogo el tema de los apagones como "la crónica de una muerte anunciada", debido al deterioro en el sistema de transmisión de energía eléctrica , que no ha recibido el mantenimiento adecuado.

Al problema también se suma el Cambio Climático, además de la gestión técnica y administrativa, que a su juicio, debió realizar los cambios pertinentes en los equipos que al parecer ya dieron su vida útil.

Rodríguez solicitó a los responsables resolver la crisis de forma inmediata, ya que hay sectores donde la falta de energía eléctrica se ha prolongando por un lapso de hasta 12 horas, y muchos comerciantes han perdido sus mercancías, ante la falta de recursos económicos, para enfrentar la falencia con la adquisición de una planta eléctrica.

La población chiricana solicita la intervención de las autoridades y que sancione de ser necesario a esta empresa por el tema de los apagones.

