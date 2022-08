Los Chicos de la Calle, Del Barrio de la Florida al Cine

Entornointeligente.com /

Rubén Sánchez es uno de esos directores de cine españoles que cuenta con una amplia proyección por delante. Después de estrenar Lamento, rodó Los Chicos de la Calle, en Barcelona. La historia narra el primer día, que un menor no acompañado sale del centro, y va en busca de nuevas oportunidades. Su llegada al Barrio, con los demás compañeros.

El director catalán, encabeza la producción que dará voz a una historia de superación y reflexión de la sociedad, contra el racismo y los prejuicios. La producción narrará cuando un menor no acompañado, sale su primer día del centro, con los amigos del entorno, las influencias, los miedos y su visión de lograrse un futuro. Said, el protagonista, es su primera vez como actor y la historia que narra la producción, en parte, él, la ha vividoCon un guion elaborado junto al productor Pablo Burgos Bosh. De hecho, para dar más realismo al film se optó por los propios chicos del Barrio, con intérpretes hasta ahora desconocidos en nuestro cine . El rodaje se llevó a cabo en diversas localizaciones de Barcelona.

«De todos los rodajes que he realizado, sin duda, Los chicos de la calle, es uno de los más especiales. Como director es un gran reto, pero en este caso, yo no soy el protagonista, si no ellos; Los Actores. Un trabajo que no es posible, sin la fuerza de voluntad de los protagonistas, para contar esta historia, dar una visión de su vida, sus costumbres, su día a día. Los discursos de odio, nunca han tenido cabida en la sociedad, Los Chicos de la Calle, es un reflejo de expresar ese rechazo a esos discursos muchas veces racista, y mostrar sus realidades. El

cine es un arte, para transmitir emociones, hacer debatir y reflexionar, y este es un caso. Ellos han sido los primeros implicados, desde el minuto uno me han abierto sus puertas, han confiado en mí y yo en ellos, para hacer esta producción. Los chicos de la calle, no solo es un film, es una clara intención de mostrar una realidad, una cultura, una manera de vivir, desde el respeto y la humildad y mostrando la realidad junto a ellos. Detrás de muchos de los actores, hay historias duras, tristes, pero también de superación. Son chicos que han luchado mucho, y que tienen muchas cosas que contar. Y me siento orgulloso, porque con mi arte, y juntos, se puede hacer llegar estos mensajes. Sobre todo he basado el trabajo actoral, en una relación de confianza entre director y actores para poder construir los personajes . Creo y espero que Los chicos de la calle, sea un film que dé mucho de qué hablar.»- Rubén Sánchez

Sinopsis

Said, de origen marroquí, sale del centro de menores, ha cumplido 18 años. En la calle se encuentra con sus amigos de Marruecos. Allí descubrimos las primeras horas de Said siendo un adulto, en una ciudad, donde se sienten muchos chicos perdidos, sin un futuro por lograr, viviendo el día a día. El sueño de Said es llegar a tener un trabajo, para tener dinero y poder traer a su familia.

LINK ORIGINAL: Globedia Venezuela

Entornointeligente.com