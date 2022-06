Los CEOs deben alinear los objetivos estratégicos con una visión de innovación

Entornointeligente.com /

Es un concepto bastante ligado al ámbito empresarial, porque es necesario para la sostenibilidad de los negocios. Por tanto, la innovación en productos, procesos y modelos de negocio debe ser siempre un objetivo estratégico clave. Los directores ejecutivos (CEOs por sus siglas en inglés) deben impulsar la innovación fomentando en cada área de la organización objetivos concretos, ya que frente el actual entorno incierto, complejo y ultra competitivo, deberán tener claro si desean ser solo administradores del presente o, a través de la innovación, ser constructores del futuro de sus compañías, con nuevos espacios que le ayuden a escapar de la competencia y liderar su sector o industria. «Numerosos estudios ratifican que entre las prioridades estratégicas de todo CEO está la innovación. Si bien existen riesgos asociados, más peligroso será no innovar y volverse obsoleta frente a otras empresas», subraya Guillermo Quiroga, presidente de Vistage Perú. «Es fundamental que la innovación sea parte esencial en la agenda del líder y decante hacia los planes estratégicos anuales, buscando el balance entre la explotación del negocio actual y la exploración de nuevas posibilidades. Siempre acompañando del soporte a su equipo de recursos, tiempo y el seguimiento adecuado» agrega. Si se propicia la innovación, se debe acompañar con las metodologías y el apoyo necesario. Por ello, un plan de acción para fomentarla sería tener, al menos, un objetivo estratégico innovador al año como prioridad; desarrollar un espacio fijo para trabajar proyectos innovadores; tener un proceso sólido para innovar que recoja diversas metodologías probadas para generar ideas innovadoras, evaluarlas y desplegarlas en la organización. Asimismo, diseñar los incentivos adecuados para que sea tarea de todos; y celebrar los éxitos grandes o pequeños y aprender rápido de los fracasos. Por otro lado, la innovación también se da dentro de una empresa cuando el CEO la lidera y crea un espacio seguro para los colaboradores, haciéndolos sentir confiados de compartir ideas novedosas, proyectos de mejora o cambios desafiantes. Como requisito previo el CEO debe desarrollar las siguientes actitudes: ser curiosos y preguntarse si lo que hace es lo correcto o existe una forma mejor, retando a sus equipos en ese sentido; estar abierto a lo novedoso para evaluarlo y adelantarse a los cambios; tolerar el fracaso y asumir riesgos, siempre viéndolo como una lección, e incorporando cambios. Finalmente, equivocarse es natural al ser humano y una posibilidad real de todo líder empresarial. Por ello, cuanto antes asimilen que no controlan todo, podrán avanzar mucho más rápido. En ese sentido, se debe innovar sin miedo al error, calculando bien los riesgos para no comprometer la sostenibilidad de la empresa. Innovar es un proceso arduo para los CEOs pero de gran impacto y satisfacción al lograr resultados para la empresa y más importante aún para la sociedad. Más en Andina: Conoce el cronograma de pagos de sueldos y pensiones 2022 en Estado ? https://t.co/REWVWO2eXx Se busca mejor atención a trabajadores y pensionistas en este aspecto, señala @MEF_Peru . pic.twitter.com/xSsKuxzMyr

