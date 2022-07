Los cambios que convirtieron al presidente Maduro en reo del Consenso de Washington

Entornointeligente.com /

Este 5 de julio cuando se conmemora la declaración de nuestra independencia del yugo del imperio español!

Qué manera tan alegórica la del presidente Nicolás Maduro y su gobierno, en su conmemoración a gusto y placer del trigésimo tercer aniversario del «Cambio Único y Liberación de la Economía» (PAQUETAZO) de su colega y ahora su referente ideológico de la economía el adeco Carlos Andrés Pérez (CAP), y no fue una casualidad la aparente coincidencia en días pasados la llegada a nuestro país de una comisión de alto nivel de EEUU enviada por el gobierno de Joe Biden y la aprobación en la Asamblea Nacional de la Ley de Zonas Económicas Especiales (ZEE); la cual constituye una nueva violación de la soberanía nacional establecida en la Constitución Bolivariana.

Aquí los tres cambios puntuales que convirtieron al presidente Nicolás Maduro y su arrogante gobierno en el nuevo REO del Consenso de Washington, con la consecuente entrega de la soberanía del país y el abandono a su suerte del pueblo venezolano: Primero En el concepto ideológico, CAMBIÓ su identidad social con la clase trabajadora POR la nueva burguesía «revolucionaria» apátrida y corrupta. Segundo En el aspecto económico, social y de soberanía, CAMBIÓ la Constitución Bolivariana, el Plan de la Patria (2013-2019) y el desarrollo de una economía endógena y sustentable, POR el inolvidable Paquetazo de ajuste de la economía de Carlos Andrés Pérez (CAP). Y Tercero En el plano político de referente histórico, CAMBIÓ al Comandante Supremo Hugo Chávez y su digno Legado revolucionario y socialista, POR el emblemático y simbólico murciélago llamado Drácula y su basura ideológica pro-yanqui representativo del oscurantismo y tinieblas.

Nuestro principal interés no es analizar en términos estadísticos la coyuntura económica sobre el actual paquetazo neoliberal del gobierno, porque eso corresponde a los profesionales de la experticia macroeconómica, pero si es de nuestro interés como clase social afectada y por la defensa de los destinos de nuestro país, hacemos el presente enfoque desde una perspectiva crítica y autocrítica en los aspectos social, ideológico y político frente al error garrafal cometido por el gobierno con la aplicación del paquetazo neoliberal, del cual no dudamos que tendrá un resultado catastrófico por su impacto socioeconómico negativo en la población venezolana que ya conoce sus efectos desde el año 1989, y que agravara la crisis social existente sin aparente salida dignamente aceptable; con el despropósito de destruir el estado nación para convertirlo en un estado mínimo opresivo de orientación capitalista y privado, acabando con cualquier signo del socialismo bolivariano, créanlo!

Durante todo el periodo de la cuarta república, los gobiernos fueron tutelados por las políticas fondomonetaristas y convertidos en patio trasero del imperio yanqui, luego con las crecientes deudas públicas de los países «en vías de desarrollo», el centro mundial del capitalismo creo un mecanismo inhumano y perverso para asegurar el saqueo y la dependencia de los pueblos, apareciendo precisamente el año 1989 el engendro británico John Willianson con la formulación de un plan de «recomendaciones económicas» según él, para que los países en desarrollo pudieran salir de la crisis económica; …nos conmueve tanta bondad humanitaria y solidaria ofrecida por el capitalismo opresivo y genocida de los pueblos!

Quedando los gobiernos sometidos por un compromiso de auxilio financiero desclasado y hambreador para eliminar «el proteccionismo y el excesivo intervencionismo del Estado» en los asuntos públicos de la economía, que tal..!, teniendo que cumplir con 10 cláusulas de ajustes estructurales en su economía interna: 1-Disciplina Fiscal; 2- Reordenamiento de las prioridades del gasto público; 3-Reforma tributaria sobre una base amplia; 4-Liberacion de las tasas de interés a las que imponga el mercado capitalista; 5-Tipo de cambio al que imponga el mercado capitalista; 6-Liberacion del comercio (liberalización de las importaciones); 7-Liberacion de la inversión extranjera directa (Ley ZEE); 8-Privatizacion de las empresas del estado; 9-Desregularizacion de la economía ; y 10-Proteccion a los derechos sobre la propiedad privada.

Un plan diseñado por tres organismos transnacionales financieros integrados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Tesoro de los Estados Unidos de Norte América, con sede en Washington, de allí su nombre el «Consenso de Washington»; siendo Carlos Andrés Pérez, en su segundo mandato el primer REO venezolano del Consenso de Washington, quien con su novedoso programa «el Gran Viraje – 1989 (el Paquetazo de CAP), el cual comenzó aplicar al comienzo de su gestión con las medidas siguientes:

1-Liberación de precios de los productos de primera necesidad; 2-Liberacion total de las tasas de interés; 3-Eliminacion del control de cambio; 4-Aumento de las tarifas de los servicios públicos (teléfono, agua, electricidad y gas doméstico); 5-Aumento del precio de la gasolina; 6-Reduccion del déficit fiscal; y 7-Congelacion de cargos de la administración pública. En ese entonces hace 33 años CAP asumió abiertamente su naturaleza ideológica de neoliberal aplicando su paquetazo de ajuste económico, cumpliendo así con la receta dictada por Washington, generando un agravamiento de la crisis en el orden económico y social creadora de una situación de miseria insostenible para la población venezolana.

Trayendo como consecuencia el llamado «caracazo» el 27/02/1989 que todos conocemos y en el cual el gobierno de CAP reprimió brutalmente al pueblo manifestante que reclamaba sus derechos humanos de hacer posible la materialidad de la vida con dignidad, dejando un saldo por más de 5 mil muertos, desaparecidos y presos, pero eso no quedo allí, porque luego un grupo de jóvenes militares que arreaban las banderas del bolivarianismo revolucionario generaron un movimiento de rebelión militar contra el gobierno de CAP y su paquetazo económico, pero también por la Liberación Nacional, liderado por el Teniente Coronel Hugo Chávez, un comandante comprometido con las luchas del pueblo, con claridad absoluta de su papel histórico para iniciar el proceso de cambio social en nuestra patria hoy mancillada por el oportunismo entreguista, neoliberal y traidor.

Increíble pero cierto, que hoy 33 años después se repite la misma historia con pelos y señales, es decir el mismo error político con el paquetazo de ajuste económico del gobierno del presidente Nicolás Maduro parecido al de CAP-2, en ambos casos impuestos por el Consenso de Washington y aun que digan lo contrario es una verdad incontestable que no podrán justificar ante el tribunal de la historia el presidente y sus cómplices, que por cierto guardan un silencio cobarde, como agazapaos parlanchines de micrófonos con miedo de asumir el verdadero papel de un revolucionario comprometido con la defensa del pueblo o al menos con la militancia del partido que supuestamente representan pero que cada vez utilizan sin valorar el esfuerzo militante.

Porque pretenden engañar a un pueblo tan sabio y noble como el venezolano?, acaso el presidente Maduro y su corte neoliberal no saben lo que hacen y las terribles efectos venideros del su paquetazo económico, ojalá y luego no tengan que recoger la expresión del presidente adeco Jaime Lusinchi «me engañaron», con que descaro argumentativo van a demostrar que esto no es un paquetazo económico dictado por el Consenso de Washington: 1-aumento del precio de los combustibles (gasolina y gasoil); 2-privatización de las empresas estratégicas del Estado; 3-eliminación de los impuestos a la burguesía importadora; 4-aumento del costo de los servicios públicos (electricidad, teléfonos, agua, transporte y gas Drácula; 5-siguen liberados y sin control los precios de los productos de la canasta básica familiar.

6-eliminación del control de cambio y liberación de las tasas de interés; 7-entrega de la soberanía nacional con la aprobación de la Ley de las Zonas Económicas Especiales (ZEE); 8-congelación de los salarios con la desclasada violación del 91 constitucional, el escamoteo y reducción de beneficios de los trabajadores públicos con aplicación del instructivo ONAPRE; complementado con la criminalización de la justa protesta de los trabajadores activos públicos y privados, jubilados y pensionados; por favor, si esto no es un paquetazo neoliberal impuesto por el Consenso de Washington, entonces dígannos qué coño es?

El presidente Maduro y su gobierno al convertirse en REO del Consenso de Washington, dio un «Gran Viraje» ideológico de 180 grados hacia la derecha liberal con el abandono definitivo del socialismo del siglo XXI, el legado de Chávez y la revolución bolivariana, porque hasta donde sepamos «el socialismo de derecha» no existe, ni la «burguesía revolucionaria» tampoco y por favor no sigan con el gamelote discursivo de que los ajustes macroeconómicos son un repliegue táctico ante la guerra económica y el extraño bloqueo criminal.

No sigan con el chantaje del miedo a través del mensajito desteñido que si Maduro pierde las elecciones la derecha viene por nosotros, cuando hace rato que la derecha está dentro persiguiendo al chavismo revolucionario, y para muestra un botón: el adeco Will Rangel actual asesor laboral presidencial, desde el año 2002 durante el paro petrolero siendo la mano derecha de Carlos Ortega, con su equipo elite de abollamiento ideológico persiguió, agredió y despidió trabajadores de la industria petrolera. Lo cierto es que históricamente todos los presidentes de Latinoamérica que han aplicado el paquetazo dictado por el Consenso de Washington no repiten en las siguientes elecciones debido al voto castigo del pueblo.

Es lamentable que se haya perdido una gran oportunidad política para profundizar la revolución bolivariana y transformar el estado burgués en un estado comunal como lo prefiguro Chávez, y preocupa que cuando otros países de Latinoamérica avanzan por derroteros revolucionarios de izquierda, en nuestro país por el contrario tenemos una caricatura de gobierno entreguista que se regresa huyendo cobardemente por la derecha, y no exageramos al considerar que este gobierno experimenta actualmente un proceso de metamorfosis asociado a un cambio regresivo hacia una «dicta blanda con visos de tiranía» en lo cual quisiéramos estar equivocados, y deseamos que la salida a la presente crisis y su probable profundización sean resueltas por vía pacífica-electoral, porque es incomprensible que un supuesto cuadro revolucionario, que mil veces ha dicho ser un presidente obrero con cayos en las manos ahora haya traicionado a su propia clase social y al noble pueblo de Bolívar y Chávez.-

¿Nos preguntamos donde quedaron o que se hicieron las consignas?

¡LEALES SIEMPRE, TRIDORES NUNCA!

¡INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA!

¡CHAVEZ VIVE! ¡LA PATRIA SIGUE!

VIVA Chávez, CARAJO!

