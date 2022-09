Los Bills son favoritos en las apuestas para ganar el Super Bowl por primera vez desde 1991

Entornointeligente.com /

Los Buffalo Bills entran a la campaña de la NFL como los favoritos en las apuestas por primera ocasión desde 1991, al tiempo que la franquicia se mantiene en busca de su primer título de Super Bowl .

Los Bills están listados en +600 en el Caesars Sportsbook previo a su duelo de apertura de temporada regular el jueves por la noche frente a los campeones defensores, Los Angeles Rams .

«Realmente creemos que los Bills son el equipo más poderoso, pero dónde juegan es igual de importante», advirtió el director ejecutivo de SuperBook, John Murray, a ESPN . «La filosofía es que los equipos de la AFC Oeste se perjudicarán entre sí, y eso permitirá a los Bills estar en posición favorable para que el Juego de Campeonato de la AFC pase por Buffalo «.

El vicepresidente de Caesars Sportsbook, Craig Mucklow, dijo a ESPN : «Con una AFC Este en reconstrucción, los Bills tienen casi asegurados los playoffs y son los candidatos principales para tener la ventaja de la localía en enero, lo que complica a cualquier equipo visitante».

Después de los Bills , la AFC Oeste tiene a los siguientes tres equipos en la conferencia con las mejores probabilidades para ganar el Super Bowl : Kansas City Chiefs (11-1), Los Angeles Chargers (14-1) Denver Broncos (16-1). Junto con Las Vegas Raiders (30-1), los cuatro equipos de la AFC Oeste se ubican entre los mejores siete en términos de apuestas de Super Bowl en cuanto a volumen de boletos en Caesars. Ninguna otra división tiene tres equipos dentro de los mejores 15.

Los Buffalo Bills tienen casi garantizados los playoffs, consideran los ejecutivos de los sportsbooks. Getty Images Los Tampa Bay Buccaneers , en +750, son segundos en general como favoritos para el Super Bowl , seguidos por los Rams (11-1) y Green Bay Packers (12-1) en la NFC . Una gran razón para ello es el gran volumen de apuestas que generaron durante el breve retiro de Tom Brady con una línea de 40-1, y su popularidad en general en la ventanilla a apuestas.

Probabilidades para conquistar el Super Bowl LVII EQUIPO PROBABILIDADES Buffalo Bills +600 Tampa Bay Buccaneers +750 Los Angeles Rams +1100 Kansas City Chiefs +1100 Green Bay Packers +1200 Los Angeles Chargers +1400 San Francisco 49ers +1600 Denver Broncos +1600 Baltimore Ravens +1800 Dallas Cowboys +2000 Cincinnati Bengals +2000 Indianapolis Colts +2500 Philadelphia Eagles +2500 Las Vegas Raiders +3000 Arizona Cardinals +3500 Cleveland Browns +3500 Tennessee Titans +3500 Miami Dolphins +3500 New England Patriots +4000 New Orleans Saints +4000 Minnesota Vikings +4000 Washington Commanders +8000 Pittsburgh Steelers +8000 New York Giants +10000 Carolina Panthers +12500 Detroit Lions +12500 Jacksonville Jaguars +12500 Chicago Bears +15000 New York Jets +15000 Seattle Seahawks +20000 Atlanta Falcons +25000 Houston Texans +30000 — Caesars Sportsbook «Son un equipo que recibe dinero todo el año», confirmó el director del sportsbook DraftKings, Johnny Avello a ESPN , compartiendo que colocaría a Tampa Bay en 10-1 en un vacío, si no fuera por todas las apuestas que han recibido a lo largo del receso de campaña.

Los Raiders y Philadelphia Eagles también han recibido atención notoria. Esta semana, los Eagles (+130) superaron a los Dallas Cowboys (+135) como los favoritos en la NFC Este en la mayoría de sportsbooks. Mucklow lo atribuyó a «bastante dinero» invertido a lo largo del fin de semana, aunque Avello advirtió que el apoyo de los Eagles ha llegado tanto de apostadores «sofisticados como no sofisticados».

«La gran sorpresa hasta ahora es el amor que hemos visto por los Raiders nacionalmente, y no solo en Las Vegas «, explicó Mucklow. «Son nuestro mayor riesgo de cara a la campaña, y su pretemporada de 4-0 dio al público apostador todavía más motivos para apostar al negro y plata».

Los Raiders hicieron cambios significativos en el receso de campaña, contratando al head coach Josh McDaniels y haciendo una limpia en la directiva. Sobre el campo, Las Vegas sumó al cinco veces receptor abierto de Pro Bowl, Davante Adams , y al dos veces defensivo All-Pro , Chandler Jones , entre otros.

«Siempre que un equipo hace ruido en cualquier deporte, va a generar muchas apuestas. Los Raiders sumaron algunos nombres sexys, y la gente desea convencerse con ellos», relató Murray. «Pero, el problema es que la AFC Oeste luce como la mejor división de todos los tiempos. Se que suena a exageración, pero no creo que lo sea».

Los Cincinnati Bengals entraron a la temporada pasada con momios de 125-1 y alcanzaron el Super Bowl . Las mayores probabilidades en contra para un campeón de Super Bowl a lo largo de los últimos 22 años fueron los New England Patriots del 2001 (60-1) y los New York Giants del 2007 (30-1).

