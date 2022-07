Los Avengers regresan, Marvel anunció dos nuevas películas de la exitosa saga

Entornointeligente.com /

Los «Avengers» volverán a la gran pantalla en 2025 y por partida doble, anunció este viernes el máximo responsable de Marvel, Kevin Feige, durante la Comic-Con de San Diego al dar a conocer el título de las dos nuevas películas de la saga: «The Kang Dynasty» y «Secret Wars».

Estas dos cintas, que se estrenarán el 2 de mayo y el 7 de noviembre de 2025, pondrán final a la «Fase 6» del universo cinematográfico de Marvel , una etapa aún lejana teniendo en cuenta que aún falta por terminar la «Fase 4» del mismo con el lanzamiento de «Black Panther: Wakanda Forever» este otoño.

La confirmación de la vuelta de «Avengers» pilló por sorpresa a los miles de asistentes de la feria más importante de la industria del entretenimiento, que concedió un panel para que la factoría de superhéroes anunciara sus planes futuros.

Feige no dio más detalles de las películas, que continuarán el éxito de «Avengers: Endgame» (2019), la segunda cinta más taquillera de la historia en todo el mundo, solo superada por la mínima por «Avatar» (2009).

Hasta llegar a sendos estrenos de 2025, la factoría presentará entre 2023 y 2024 un total de 12 nuevas ficciones de su «Fase 5». Serán seis películas y seis series de televisión.

Por la gran pantalla pasarán «Ant-Man And The Wasp: Quantumania (2023)», «Guardians Of The Galaxy Vol. 3» (2023), «The Marvels» (2023), «Blade» (2023), «Captain America: New World Order» (2024) y «Thunderbolts» (2024), esta última sobre un desconocido grupo de villanos que pretenden pasar por superhéroes.

Durante las esperas entre lanzamientos, los apasionados podrán seguir disfrutando de la saga en la plataforma Disney+, que estrenará media docena de series: «Secret Invasion», «Echo», la segunda temporada de «Loki», «Ironheart», «Agatha» y «Daredevil: Born Again».

Antes, la serie «She Hulk» y la película «Black Panther: Wakanda Forever» cerrarán este otoño la actual «Fase 4» de Marvel. EFE

