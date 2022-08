Los AUDIOS que entregó el mercenario a Semana que probarían las órdenes para matar a alias «Romaña» en Venezuela

Entornointeligente.com /

En los audios que obtuvo SEMANA, se escucha a quien el mercenario identifica como alias Dumax y a un supuesto integrante del Grate (Grupo Antiterrorismo de la Policía), quienes hablan sobre cómo deben llegar al campamento de Romaña sin levantar sospecha.

Según el mercenario Dumax, en la conversación estaba recibiendo instrucciones del integrante del Grate sobre las precauciones que tenía que tomar para no ser descubierto por Romaña y sus hombres.

Dumax: Lo que yo pienso hacer es entrar y si hay el negocio, hermano, concretar la vuelta que tenemos pendiente, o si me atienden personalmente. Ya ‘el negro’ me dijo que usted me iba a dar una herramienta (fusiles) muy buena para hacer cualquier cosa (…) No sé qué tan efectiva sea, que sí sea efectiva, no va a ser que resulte por allá yo solo, marica (…) Entonces, no sé, usted me dice cómo hacemos o que es.

Grate: No, sencillo, póngale cuidado, yo trato de hacerle llegar hoy o mañana…

Dumax: Oiga, pues, otra, otra que le iba a contar, es que yo hablé con el que recuerda que le entregamos los, como se llama eso, el poco de maricadas que mandaron para allá, y el man lo que me dio a entender era que con los otros dos manes que habían entrado, el viejo (Romaña) estaba como mareado, o sea como bravo porque habían hablado y habían hablado y no habían hecho ningún negocio.

Grate: ¿Con quién estaba bravo él?

Dumax: Pues con el extranjero que fue a hacer el negocio y no salió con nada y con el otro que él llevó, ¿no recuerda que cuando estábamos en Arauca él llevó otro man y ninguno le cumplió?

Grate: ¿Y usted no tiene comunicación directa allá con él?

Dumax: No. Directa no, ahí cómo pues.

Grate: ¿Entonces quién va a coordinar la entrada?

Dumax: El man, este man al que le entregamos los materiales (armas).

Grate: ¿Por eso, y usted ya habló con él personalmente?

Dumax: Sí, yo hablé con él personalmente anoche… y él me dijo que sí.

Grate: Por eso, ¿y ese man iría con usted?

Dumax: No, el man no va por allá, pero é l llamó y me dijo que sí, que le fuera haciendo y yo tengo que llegar allá cerquitica a donde dejamos las herramientas (armas), ¿si me entiendo?, y que por ahí me recogen el domingo en la mañana o domingo del mediodía para abajo.

Grate: Pues hermano, la única que yo veo es que usted se vaya con antelación, con tiempo busque los elementos (armas) y se lleve uno de esos, güevón, para que pueda trabajar. La chiquitíca.

Dumax: Sería llevarme esa y lo otro que este man me dijo que usted me podía dar, ¿sí lo tiene?

Grate: Sí, ya voy a mirar, yo se lo trato de conseguir. Pero el tema es que usted trate de aprovechar esa entrada, güevón, y lo que hemos hablado, así que allá no hay problema, pero que se haga el tema…

Dumax: Ah, bueno, hágale, pues, yo la busco, allá hay dos pequeñas y hay (inaudible)…

Grate: Por eso, pero usted tiene que ir a la fija y tener la certeza y la garantía que este man no le escondió eso en otra parte, y que le estén tendiendo a usted una trampa o algo, ese man cómo se va a poner a mover eso sin consultar güevón.

Grate: Dios quiera…

Dumax: Y ojalá se encuentre lo que usted me dice que busque, igual él me dio unas indicaciones, ojalá y si sea así y no sea que Caín se las haya llevado…

Grate: No entiendo por qué, muy probable güevón, usted cree que ese man va a sacar, se va a ir a esculcar y los va a ir a mover, los va a volver a esconder, marica, esconderlos, deja estar ahí donde están escondidos, los va a encontrar, ¿por volverlos a esconder?

Dumax: Sí, eso me quedé yo pensando, más me preocupé cuando me dijeron que el man se había ido; bueno, ¿y por qué se fue?, pensé yo, o que se fue, igual uno no puede preguntarle por qué, van a pensar: ‘y este man por qué está investigando tanto‘. Esperemos que la cosa salga y que no sea alguna trampa, yo espero que nadie haya dicho nada, aunque este man yo lo vi fresquero, al ‘gare gare‘ yo lo vi fresquero, me dijo: ‘no, tranquilo, hágale’…

Grate: Tan fresquero que no va a ir…

Dumax: Pero igual dijo, el man está tocado con estos dos señores que entraron porque no le cumplieron con yo no sé qué, que les había pedido no sé qué, que les había quedado mandar unos caballos, unos gallos, no sé qué hijuputa, él me dijo un poco ahí de güevonadas, pero no lo vi mareado conmigo.

Grate: Valore muy bien el tema y hágale…

Dumax: De todas maneras, hermano, esté pendiente del dispositivo más que todo hermano.

Grate: Listo, hágale.

Dumax: Yo vuelvo y lo llamo, puede ser mañana en la mañana…

Grate: Cuando pueda, yo estoy atento…

Para escuchar los Audios pulse Aquí

