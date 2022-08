Los audios de Niurka Marcos que revelan detalles de su intimidad

Entornointeligente.com /

Niurka siempre está en la mira, sus pasos son vigilados tanto por sus fans y como por los medios de comunicación, ha sabido como forjar un personaje para estar siempre en la mirada publica, aprovechando su don para estar en el mundo del espectáculo, sin embargo no es diferente a nadie , no todo momento podemos tener todo bajo control, pues hay situaciones que se escapan de voluntad propia.

Actualmente se encuentra en el ojo del huracán, y en esta ocasión la polémica se encuentran incluidos sus 3 hijos, Chisme no like ha difundido unos audios donde la cubana ha criticado con dureza a sus retoños, estos audios han causado revuelos y comentarios de todo tipo. «Parásitos y mantenidos» , fueron algunas de la palabras ofensivas que utilizo Niurka para referirse a Kiko, Romina y Emilio.

Según Niurka la polémica se debe a que sus hijos no han querido colaborar con los gastos del hogar. «Un día estábamos hablando. Este año yo he tenido trabajo sólo para sacar para mis necesidades y no me dio para más, pero ciertamente ahí llegó la rebeldía: cuando empecé a decirles a los tres: ‘ya hay que aportar para la casa, ya están trabajando’. Emilio, que es el más chiquito, que es el que más gana de los tres, (le dije) ‘¿qué vas a pagar?’ y me dice: ‘bueno, hago súper y pago el gas’. ‘Romina tú pagas el Izzi y ¿Kiko tú que vas a pagar? Nunca me lo dijo. Eso fue lo que pasó este año, liberarme de toda esa carga de mantener, literalmente, aunque duela a huevones, parásitos». Dijo la cubana, sin embargo no se sabe de qué fechas son estos audios, pero si se sabe que Romina no vive con su madre desde el 2020.

Niurka también acepto que su exceso de regalos fue el factor detonante, y fue aquí cuando ella comenzó a moderar el dinero que comenzaron los problemas . «Dejé de consentir y podría decir, egoístamente, de comprar, porque uno no se da cuenta, pero con tal de que todo el mundo esté feliz, es ‘toma y vete de compras’. Yo cometí los aciertos de ponerle a mi hijo, Kiko, el mayor, cuando terminó la universidad, que no agarró ninguna de las carreras que le estaban ofreciendo en la Ibero, que te garantiza un trabajo, entonces yo lo ayudé dos años», comento.

La cubana apoyo a su hijo Kiko con la constitución de dos farmacias, sin embargo esté no tuvo la paciencia necesaria para que el emprendimiento prosperara, así como también recibido ayuda de un hermano de Niurka pero tampoco fue aprovechado.

te puede interesar: Niurka y Juan Vidal se han reconciliado, le llevo serenata (+VIDEO) «Le puse dos farmacias, dos, una por no sé donde que encontró un lugar dentro de una plaza, pasó todo un año, y no le gustó porque dijo que no se desenvolvió, le dije que esperara que los negocios tienen que tener su target. Mi hermano Tomás le consiguió un local aquí en el pueblo, en el mero pueblo donde estaba la raza, donde pasa un chingo de gente, se le pagó un local ahí y es un lujo porque es un gentío, bueno pues cerró la farmacia y se fue a Europa y todo ese dinero se fue al caño «.

Por los momentos Niurka ni sus hijos se manifestado nada al respecto.

