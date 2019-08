Los asuntos pendientes de los grandes de la Premier a una semana del cierre del mercado – AS.com

Entornointeligente.com /

Solo queda una semana para que se cierre la ventana de traspasos en la Premier League. A partir del 8 de agosto los clubes ingleses podrán vender, pero no fichar, por lo que deben confeccionar sus plantillas a toda prisa si quieren tener opciones de competir por la liga inglesa. Cada club tiene unas urgencias diferentes, ya que los grandes no se han movido en exceso en comparación con otras temporadas , pero todavía esperan cerrar alguna que otra contratación. Así están los mejores clubes de Inglaterra a falta de una semana para que se cierre el mercado de fichajes de verano.

Manchester City (-58 millones) M. City Inglaterra Noticias Estadísticas El equipo de Pep Guardiola solo ha querido hacer unos retoques a su plantilla tras ganar el triplete de Inglaterra (Premier League, FA Cup y Carabao Cup). Su fichaje estrella ha sido el centrocampista del Atlético de Madrid , Rodri , por el que ha pagado 70 millones de euros (su cláusula). También ha invertido 12 millones en repescar al español Angeliño , que ha hecho una gran temporada en el PSV , y 8 millones en Zak Steffen , el portero procedente de Columbus Crew para ejercer como suplente de Ederson . En principio no tienen pensado contratar a más jugadores, aunque están negociando con el Bayern Munich la salida de Leroy Sané , por el que podrían ingresar cerca de 100 millones de euros. Hasta el momento solo han hecho caja con Douglas Luiz (16,8 millones), Fabian Delph (9,5), Manu García (4) y Pablo Marí (1,7).

Liverpool (22,3 millones) Liverpool Inglaterra Noticias Estadísticas La plantilla red no ha sufrido demasiados cambios y no espera muchos movimientos. Vendió a Danny Ings al Southampton por 22,2 millones y cedió a Marko Grujic al Hertha de Berlín por 2 millones. Solo se ha gastado 1,9 millones en el joven central holandés del Pec Zwolle , Sepp van der Berg . El prometedor jugador de 17 años aprenderá de Van Dijk y compañía, aunque no ha llegado para ser titular. Ni grandes ventas, ni grandes compras, pero sí grandes renovaciones. Y es que Jürgen Klopp ya aseguró hace unos días que este año sus mejores fichajes serán sus renovaciones.

Chelsea (74,65 millones) Chelsea Inglaterra Noticias Estadísticas En Stamford Bridge han renovado el banquillo. La marcha de Sarri ha propiciado la llegada de Lampard , un cambio que pedía la afición, ya que no terminaba de entender el protagonismo de Jorginho y el cambio de posición de Kanté con el técnico italiano. Ahora tienen a alguien de la casa que viene de hacer las cosas bien en el Derby County . Pero aunque la moral sube, la plantilla parece haber pegado un bajón importante. Solo han fichado a Kovacic por 45 millones de euros, que ya jugó cedido por el Real Madrid la pasada campaña. El croata es el único fichaje ya que tras la sanción de la FIFA no puede inscribir jugadores. No hay caras nuevas, y lo que es peor, su estrella se ha marchado. Han ingresado 100 millones por Eden Hazard , a los que habría que sumarle los 10 millones de la venta de Ola Aina al Torino , los 9 de la marcha de Tomas Kalas al Bristol City y los 650.000 euros de la cesión de Ethan Ampadu al RB Leipzig . En la plantilla, todos son un año más viejos y han perdido a su mejor jugador. El puesto de delantero centro quizá sea su punto más débil, ya que su mejor nueve en estos momentos es Olivier Giroud .

Tottenham (-40 millones) Tottenham Inglaterra Noticias Estadísticas Parecía que el Tottenham iba a moverse este año, tras no realizar demasiados cambios la temporada pasada, pero lo cierto es que se ha estancado. Han estado demasiado pendientes de la posible marcha de Christian Eriksen al Real Madrid . Parece que han conseguido retener al danés, aunque por si acaso se gastaron 60 millones de euros en Tanguy Ndombélé , centrocampista del Olympique de Lyon que también interesaba en la capital española. Además, han fichado al joven Jack Clarke , del Leeds , un extremo con un gran potencial. En el capítulo de salidas han perdido a Kieran Trippier por 22 millones de euros, un precio que parece bajo para un jugador de su nivel, más sabiendo que el Atlético de Madrid disponía de mucho dinero tras la marcha de Griezmann . También han perdido a dos delanteros, Vincent Janssen , que se va a Monterrey por 9 millones y Fernando Llorente , que queda libre tras finalizar su contrato. Además de Eriksen , podría salir Alderweireld , pero salvo que se les pusiera por delante una ganga no tiene pinta de que vayan a fichar a grandes jugadores.

Arsenal (-33,2 millones) Arsenal Inglaterra Noticias Estadísticas Se suponía que el Arsenal no tenía mucho presupuesto esta temporada para fichar (se calculaba que menos de 50 millones). Sin embargo, tras el fichaje de William Saliba del Saint-Etienne por 30 millones y el de Gabriel Martinelli del Ituano por 6,7, siguen encontrando nuevas formas de incorporar futbolistas. Dani Ceballos ha llegado cedido sin opción de compra por el Real Madrid , y parece que en las próximas horas se puede hacer oficial el fichaje de Nicolas Pépé , del Lille , por 79 millones de euros, lo que supondría un traspaso récord en el conjunto gunner . Eso sí, la intención es pagarlo en cinco plazos debido a su falta de liquidez en estos momentos, ya que solo ha conseguido sacar dinero por el traspaso de David Ospina al Nápoles (3,5 millones). La marcha de Aaron Ramsey a la Juventus (se fue libre) es su baja más notable, pero con Ceballos no deberían notarlo. Por el momento, solo Mustafi está en la rampa de salida, ya que no llegan buenas ofertas por Özil y compañía.

Manchester United (-72 millones de euros) M. United Inglaterra Noticias Estadísticas El equipo de Ole Gunnar Solskjaer no ha ingresado un céntimo este verano, ya que Ander Herrera ( PSG ), James Wilson ( Aberdeen ) y Antonio Valencia ( LDU Quito ) se han marchado a coste cero. Solo ha contratado a dos futbolistas. Uno es Aaron Wan-Bissaka , por el que han pagado al Crystal Palace 55 millones de euros. A pesar de la calidad del jugador, no parece que un lateral vaya a sacar de los apuros a un United que ha sufrido mucho en la Premier durante los últimos años. El otro fichaje es el joven Daniel James , del Swansea City , por el que han pagado 17 millones de euros. Sin embargo, el club inglés tiene muchos deberes que hacer antes de que se cierre el mercado. Romelu Lukaku interesa en Italia a Inter de Milán y Juventus y en caso de perder un nueve de su nivel lo notarían, pero la principal preocupación es qué va a pasar con Paul Pogba . El centrocampista francés es la pieza clave del equipo, pero el Real Madrid no cesa en su empeño de ficharle. Tras la falta de mando en el medio del campo en la pretemporada blanca, parece claro que harán una última ofensiva por el futbolista. El problema, al igual que pasaría con Lukaku, es que solo tienen siete días para reemplazar a sus estrellas, por lo que negocian a contrarreloj. Parece que Bruno Fernandes ( Sporting de Portugal ) puede sustituir al francés, pero podrían estar esperando a que Pogba tome una decisión, ya que de no venderle, quizá el portugués no haría tanta falta.

