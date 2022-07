Los arbitrajes pendientes

Entornointeligente.com /

No es correcto que el titular de la Procuraduría General del Estado (PGE), Wilfredo Chávez, no haya comparecido ante los medios informativos para dar a conocer su posición —pero sobre todo lo que viene a continuación—, en torno al arbitraje perdido por el Estado ante el grupo español BBVA, por los considerables retrasos en la «nacionalización» de la administradora de fondos de pensiones BBVA Previsión y que obligan a Bolivia a pagar 105 millones de dólares. Hasta la fecha, la PGE ha perdido 12 procesos arbitrales por más de 800 millones de dólares, lo cual revela que se trata de una institución cuya labor cuando menos es deficiente y cuestionable. Además, la PGE se ha caracterizado, históricamente, por un accionar tan deficiente que en el caso Quibórax y en el de BBVA ha terminado pagando mucho más que los montos solicitados por los demandantes.

Como si no tuviera que explicar por qué se ha dado este nuevo contraste para los intereses nacionales en el ámbito del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que se suma a otros laudos adversos para el país, Chávez ha asistido, como lo testimonia una fotografía, a una reunión —enésima— de la cúpula masista —a la cabeza del expresidente y líder cocalero Evo Morales—, hoy debilitada por la división y las luchas intestinas a muerte por el poder.

Pero esto no es nuevo: Chávez, más que defender los intereses del Estado, que es el objetivo central de la PGE, se ha abocado más a actividades políticas que técnicas; fue, por ejemplo, el promotor de un curioso cuanto extravagante recuento de las actas electorales de 2019 —como si ignorara que en los procesos electorales rige el principio de preclusión—, bajo la vana ilusión de así consagrar como ganador de aquellos comicios fraudulentos a Morales y ha sido uno de los entusiastas y fervientes impulsores de la persecución política, a cargo del Ministerio Público y de la justicia sumisa al oficialismo, contra opositores y todo aquel que piense diferente. En el fondo, este funcionario público parece no haber entendido que ya no es el abogado de Morales, quien era su cliente, sino el defensor de los intereses nacionales.

Es oportuno poner sobre la mesa la errática y negligente gestión de Chávez en la PGE porque, como se refleja en la presente edición de este periódico, el Estado tiene pendientes al menos cinco grandes arbitrajes por más de mil millones de dólares, que se tramitan tanto en el CIADI como en otros organismos mundiales especializados en estas controversias relativas a inversiones; se trata de casos que exigen el mayor de los esfuerzos institucionales para evitar que esas compensaciones millonarias a la larga castiguen las arcas fiscales y los bolsillos de los contribuyentes.

Conocido el lamentable desempeño de Chávez en la PGE, nada garantiza que esos procesos arbitrales no representen un elevado costo para el país. La PGE debe contar con un abogado experto en estos procesos internacionales y no un gris funcionario que se dedica más a la política partidaria y a perseguir la disidencia.

