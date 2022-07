Los apuntes de la diputada Del Pilar Medina: «No soy ilustradísima»

Entornointeligente.com /

Si bien no es la primera en dar lectura de un apunte, la diputada Del Pilar Medina fue blanco de críticas por utilizar varias ayudamemorias y la poca preparación a la hora de debatir sobre el pedido de juicio político a la fiscala general del Estado , Sandra Quiñónez.

«Como hay muchos pensólogos, pergeñé también mi pensamiento y mi lectura a la situación que vivimos y ante un posible avasallamiento a la institucionalidad de la Fiscalía General del Estado para ubicar a un leal incondicional que ellos (por el oficialismo) hoy precisan, para pensar en una victoria, que no van a lograr», expresó la diputada cartista al inicio de su intervención.

Medina, contrariamente a lo que establece el artículo 79 del Reglamento Interno de la Cámara de Diputados, habría transgredido esta norma que refiere que «en la discusión de los asuntos (en el pleno), los discursos no podrán ser leídos». Cuestión que también fue utilizada por el cartismo para exigir a la diputada Kattya González para que no leyera los argumentos del libelo acusatorio.

Sin embargo, en ese aspecto, en el mismo artículo se señala que «se podrán utilizar apuntes y leer citas o documentos pertinentes o relacionados con el asunto en discusión».

Ante esta situación, González sacó en cara a Medina el uso de un apunte cuando se trata de un discurso, lo que fue respondido por la legisladora cartista con un «y voy a leer, mi hija, y voy a leer completo porque yo no soy ilustradísima como vos y mientras uso mi tiempo, voy a hacer de ella de lo que me corresponde», afirmó.

Medina desvió así el punto del juicio político para centrarse en acusar a los «leales» del Poder Ejecutivo y señalar que la intención sería colocar en la Fiscalía a otro leal al Poder Ejecutivo.

«Al conseguir la designación (de «significativamente corrupto») festejaron y festejan. Pero yo, cuando pienso en esa designación, hasta estoy contenta, porque nuestro líder (Horacio Cartes) se va a quedar a trabajar netamente acá con nosotros, en el país donde él produce, donde él ayuda y donde da miles de fuentes de trabajo», sostuvo en otro momento, siempre con ayuda de sus apuntes.

La colorada también habló que desde el oficialismo se pretende algo peor que la amenaza de muerte al ex presidente Horacio Cartes.

«Yo creo que ellos (por el oficialismo) están planificando algo peor. Por eso, buscan atacar y manejar el Ministerio Público y la piedra en el zapato de ellos es Sandra Quiñónez», alegó.

«Como la pandorga de cola de plomo no sube, el siguiente paso es ir por el que está enfrente. No importa con quién aliarse, no importa si son o no colorados, solo importa sacarles del camino a Cartes y ganarle el poder», señaló.

