¿Los animales se drogan y emborrachan?

Entornointeligente.com /

Consumir drogas y tomar alcohol hasta emborracharse puede resultarte ser una acción plenamente humana, pero no es así… Existen muchos animales que buscan consumir plantas o frutas para alterar su comportamiento, sus sensaciones o sentir placer. A continuación conoce estos animales a quienes les encanta experimentar y divertirse echando una probadita de ciertas sustancias.

En un principio, sabiendo que la droga es todo elemento que introducido en un organismo vivo, puede modificar una o más de las funciones de este, tenemos que afirmar que el uso de estas sustancias no son solamente un hábito humano, sino que es característico también en algunos animales de forma natural y voluntaria.

Ojo, esto no significa que el consumo de las mismas sea bueno o que el artículo quiera promover el consumo de alguna de estas sustancias.

¿Qué animales se drogan y por qué?

En realidad, en la mayoría de los casos, los animales recurren a consumir -de forma totalmente consciente- estas sustancias para poder purificarse y aumentar su rendimiento… pero además, muchos de ellos lo hacen para buscar diversión y tener un momento alocado experimentando sensaciones alucinógenas o placenteras.

Delfines, monos, gatos, canguros, mandriles, sapos y cabras son algunos de los animales aficionados por llevar a cabo increíbles ‘viajes’ y disfrutar de ellos gracias al consumo de dichas frutas, plantas y hasta de otros animales.

Mito o realidad: ¿Los elefantes se emborrachan con el árbol de marula?

En Sudáfrica, existen leyendas locales las cuales dicen que a los elefantes les encanta emborracharse, lo hacen consumiendo la fruta de árboles de marula (la misma fruta con la cual se hace el famoso licor Amarula).

Estos árboles generan mucho fruto y gran cantidad de este es desprendido hacía el suelo -o tumbado por los animales-, cuando la fruta se desprende del árbol empieza a fermentarse y el nivel de alcohol sube considerablemente. Las leyendas dicen que los elefantes consumen una cantidad de marula la cual les hace emborracharse y actuar de la -extraña- manera en la que actúan.

A pesar de tener cierta coherencia y ser hasta cierto punto acertado, no es del todo verdadero, ya que se ha demostrado que el raro comportamiento de estos animales en las cercanías de estos árboles es real, no es verdaderamente a causa de la fruta, sino de otros factores los cuales aún no están muy claros.

Estudios realizados por los fisiólogos Steve Morris, David Humphreys y Dan Reynolds de la Universidad de Bristol, en Reino Unido, determinaron que no es posible la ‘borrachera’ de los elefantes en torno al consumo de marula por varias razones, aquí te las mostramos brevemente:

1- Los elefantes consumen agua en exceso, lo que disminuye las probabilidades en los efectos de la fruta de marula en estos animales. 2- Deberían consumir la fruta con una velocidad de aproximadamente 400% más rápido de lo normal y en una mayor cantidad de lo que lo hacen. 3- Prefieren el consumo de la fruta cuando está en el árbol a cuando ya está fermentada.

Principalmente por estos factores los investigadores negaron que ese ‘estado de embriaguez’ presente en los animales sea atribuido a la cantidad de alcohol que posee la fruta.

Por otro lado, abrieron nuevas hipótesis para intentar determinar las posibles causas de ese comportamiento. Primero, su inusual comportamiento podría deberse a que estos animales tienen una visión especial hacía el árbol o ven la fruta como un alimento de mucho valor.

La segunda hipótesis es que no solo consumen la fruta, sino que en algunos casos puedan consumir la corteza de los árboles y esta a veces contiene larvas o gusanos de escarabajos, los cuales contienen una sustancia venenosa, entonces, la ingesta de esta toxina podría explicar esos inusuales comportamientos.

Ahora bien… ¿Cómo se drogan los demás animales?

Que ciertos animales se droguen sí es completamente verdadero. Las formas en la que lo hacen y su reacción a esto es bastante curiosa -y en ciertos casos hasta graciosa. A continuación te presentamos algunos de los animales en los que es más común ver esta práctica.

Los delfines

Lisa Steiner, quien es bióloga marina, en una de sus observaciones percató a un grupo de delfines de dientes rugosos »jugando» o empujando a un pez globo el cual se encontraba inflado.

Como sabemos, el pez globo contiene unas toxinas muy peligrosas que actúan sobre el sistema nervioso, llegando a causar la muerte de quién las toma. A Lisa esto le pareció una conducta muy extraña, llegando a la hipótesis de que los delfines estaban consumiendo pequeñísimas cantidades de tetrodotoxina, la sustancia presente en este pez para intoxicarse, drogarse, quedar en un estado de parálisis y obtener un comportamiento bastante raro.

Gatos, mandriles, cabras, sapos y canguros: ¡¡You only live once!! Vamos a drogarnos

Estas son solo unas de las especies que hacen esta curiosa y no muy conocida práctica, los gatos quizás sean unos de los más conocidos en esto, son afines a los efectos producidos por una hierba conocida como ‘hierba gatera’ la cual les causa placer, los lleva a un estado de euforia y en ocasiones les hace perseguir animales imaginarios.

Los mandriles, por otro lado consumen otra especie de planta en su mayoría antes de realizar una pelea para aumentar su fuerza y disminuir el dolor de los golpes.

Las cabras son consideras por algunos como ‘las precursoras’ de muchas drogas, como estos animales se la pasan todo el día mascando y comiendo hierbas, no es de extrañarse que en algún momento se hayan topado con una que otra que las haya hecho tener su alucinante experiencia.

Los sapos se ahorran todo el trabajo de buscar plantas o hongos alucinógenos, ellos van por el método sencillo: esperan a que moscas drogadas por setas venenosas aparezcan por allí atontadas y felices en su fantástico ‘viaje’ para ellos comérselas e ingiriendo así una pequeña dosis alucinógena y sin mucho esfuerzo.

¿Has escucho hablar de esos extraños símbolos que aparecen en los campos y que han sido catalogados como ‘señales extraterrestres? bueno, te informamos que los causantes de eso pueden ser unos canguros drogados y fuera de control.

Después de que estos comen amapolas se vuelven eufóricos, entran en una especie de trance y empiezan a correr en círculos, no está demostrado con pruebas físicas de que ellos sean los autores de estos símbolos, pero según el testimonio de algunos campesinos sí lo son.

¿Te sorprendió saber esta información? Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre todo esto.

Culturizando

LINK ORIGINAL: Confirmado

Entornointeligente.com