Los amigos se olvidaron de Moyo Cisneros

Hace algunos meses le detectaron un cáncer en los pulmones. El trovador pide la ayuda del presidente Laurentino Cortizo

En los momentos más difíciles se ven las verdaderas amistades, es la frase que analiza constantemente el destacado trovador Hermenegildo ‘Moyo’ Cisneros, artísticamente llamado ‘El tigre que come gente’, quien se enfrenta diferentes enfermedades.

El caballero se encuentra a la espera de los resultados de unos análisis, ya que algunos meses le detectaron cáncer en los pulmones, pero también padece de diabetes, desgaste en los huesos y está perdiendo la visión y la audición, explicó.

A Cisneros le vienen recuerdos del pasado, lo que le causa gran tristeza que de ser alegre, campechano y apasionado por expresar sus versos, ha quedado sentado en silla de ruedas, pues el desgaste en los huesos lo mantienen con fuerte dolor en una pierna, además, dijo a El Siglo que algunas veces no tienen para comer y suplir otras necesidades.

‘Los amigos me abandonaron, en mis tiempos de fama la casa se llenaba, todos venían por la cerveza, ahora nadie me visita’, sostuvo el cantante.

‘Moyo’ añadió que por su condición de salud ya no puede trabajar ni tampoco es solicitado en las cantaderas, es por eso que solicita al presidente de la República, Laurentino Cortizo, para que lo ayude. Sus días no tienen horas ni minutos, y la esperanza de recuperar su vista se esfuma. Anhela no perderla, para seguir escribiendo sus versos y no perder el amor por la lectura.

‘El tigre que come gente’ ha dedicado más de 40 años a las cantaderas destacándose entre los mejores trovadores. Usted puede ofrecerle su ayuda a través de la cuenta de ahorro del Banco Nacional: 40003978218, a nombre de Hermenegildo Cisneros. O puede hacerlo por Yappy al: 6664-4371.

Mi situación es difícil, tan solo ir a la clínica privada me está costando 40 dólares por visita’.

