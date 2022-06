los amigos de Cristiano ganan la partida

Entornointeligente.com /

¡Suscríbete a nuestras notificaciones!

Unsubscribe from updates

Pese a que la temporada de clubes se terminó ya hace unas semanas, los entrenadores no descansan prácticamente nunca y en estas fechas tienen muchas cosas que ver. Uno de ellos es Pep Guardiola, que tiene a varios de sus jugadores en el Manchester City repartidos por diferentes selecciones disputando la Liga de Naciones y no le pierde ojo a ninguno de ellos. De hecho, recientemente jugaron tres de sus preferidos y de sus futbolistas de confianza, como Erling Haaland con Noruega o Joao Cancelo y Bernardo Silva con Portugal , y todos con diferentes actuaciones.

La gran esperanza del Manchester City para intentar el asalto a la Champions League de una vez por todas se llama Erling Haaland . El noruego, como no podía ser de otra manera, fue titular en el encuentro ante Eslovenia pero se quedó sin marcar . Pese a la impresionante cifra de goles que atesora con Noruega, donde sale prácticamente a un gol por encuentro disputado en los 20 choques que ha jugado hasta la fecha con la camiseta de su selección, el nuevo citizen no vio puerta. Eso sí, f orzó la cartulina roja para Blazic, el central de Eslovenia, en una acción en la que se iba a quedar mano a mano ante el guardameta rival pero eso no fue suficiente para que Noruega ganara ni jugando con un hombre más durante casi media hora.

Mejor versión ofrecieron los portugueses de Guardiola. Joao Cancelo , uno de los ojos derechos de Pep, se destapó como pieza muy importante en el triunfo de Portugal ante la República Checa (2-0) ya que anotó el primer tanto del partido pasada la media hora de juego. El lateral, acostumbrado a jugar por la banda izquierda a pierna cambiada en el Manchester City, regresó con la selección lusa a su banda habitual, a la derecha, y desde ahí demostró que también se encuentra muy a gusto. Se internó en el área y soltó un latigazo tremendo con la diestra para batir al portero checo.

El otro que brilló en este partido fue Bernardo Silva. El talentoso crack, del que Guardiola ya ha dejado claro que no quiere desprenderse este verano , no vio puerta pero sí que fue una de las figuras más destacadas al ofrecer dos asistencias, la primera de ellas a Joan Cancelo y la segunda a Gonçalo Guedes . Dos buenas actuaciones de las que seguro que Guardiola ha tomado nota.

Source link

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com