Los Ambuila, líderes de una iglesia en Cali pero ‘desconocidos’ en Buenaventura

Mientras en Buenaventura pasaban desapercibidos, el apellido de los Ambuila en Cali sí era reconocido ampliamente. En especial, por su participación en una iglesia cristiana que congrega a multitudes en el sur de Cali. Por eso, la captura de Ómar Ambuila y su esposa Elba Chará, relacionados con una red de corrupción en la Dian de Buenaventura, sigue retumbando en la capital del Valle. Los esposos eran miembros activos de la Comunidad Cristiana de Paz, con sede en el centro de convenciones Las Pilas de la Carrera 56 entre Calles 12 y 11, sur de Cali, según dijo una persona cercana a esa familia. ​ Según esta fuente, en el culto los Ambuila le atribuían públicamente su éxito económico a Dios. "En su discurso en la iglesia siempre le decían a la gente cómo Dios los había bendecido para aportar dinero al lugar", dijo."Siempre me causó mucha curiosidad por qué manejaban tanto dinero. Cambiaban de carro a cada rato", expresó la fuente.Esto contrastaba con la situación de muchos otros fieles que padecían serias dificultades económicas. "Uno salía de la Iglesia y había gente que estaba mirando qué se levantaba para que los transportaran a la casa. Gente que daba todo el dinero que tenía en el diezmo, pero después salían de allí y no tenían ni para comer", dijo la fuente quien es asistente al culto religioso.Este martes, el noticiero 90 Minutos se comunicó con Ricardo Díaz, representante administrativo de la iglesia, quien confirmó que efectivamente los Ambuila sí hacían parte de la comunidad desde hace 12 años. "Ellos hacen parte de la comunidad. Comparten el mensaje y la palabra de Dios, animando y apoyando eso. Las iglesias se construyen con el apoyo de muchísimas personas y eso está muy bien contabilizado", expresó."Ahora que todo esto salió a la luz, pues nosotros también nos estamos dando cuenta", indicó el pastor, quien aseguró que están atentos a las investigaciones de las autoridades.Sin embargo, la fuente anónima aseguró a El País que es imposible que los pastores no conocieran los lujos entre los que vivían los Ambuila. "Ellos prestaban su casa para hacer las reuniones de redes de la iglesia. Ellos eran muy amigos del pastor principal y su esposa", dijo.También aseguró que Ómar Ambuila era un tipo callado y discreto, pero su esposa Elba Chará era más conocida aún porque su red de mujeres era una de las más grandes del templo cristiano.Al menos así lo registraba en su perfil de Facebook, donde se pueden ver fotografías de las reuniones sociales, incluso una imagen de la celebración del cumpleaños del pastor principal de dicha comunidad. Una reunión con las integrantes de la red de la iglesia, celebrando el cumpleaños de Elba Chará en el 2013, según dice en su Facebook. Tomada de redes sociales No obstante, en Buenaventura era desconocida, al menos para las personas del común.Sin embargo, para el gremio portuario el nombre del recientemente capturado Ómar Ambuila sí es familiar."Es una persona muy amable y no tengo nada contrario que decir sobre él" dijo un funcionario de una empresa que presta servicios aduaneros.Ese tipo de respuestas, son las mínimas que se encuentran sobre el ex funcionario capturado por la Fiscalía la semana pasada.El escándalo se destapó por las excentricidades de la hija mayor de los Ambuila, Yenny Lizeth, que alardeaba de sus lujos en redes sociales, a diferencia de su padre, de quien se conoce tenía un círculo de amistades muy cerrado y una vida social casi nula en Buenaventura."Sí he escuchado de él, un hombre elegante y discreto, ni siquiera asistía a reuniones sociales, no puedo decir que me haya topado con él en alguna porque no fue así" indicó una persona cercana al gremio portuario.Aunque era un secreto en voz baja que Ómar Ambuila era un hombre de una buena posición económica, como la de la mayoría de personas que trabajan para la Dian en el puerto."Uno puede ver que acá en Buenaventura el que entra a trabajar en la Dian siempre termina con plata, cambian de carro a cada rato, trabajar allá se convierte en un logro para arreglarse la vida", aseguró una funcionaria del gremio portuario.Erminson Moreno, otro de los funcionarios de la Dian capturados, también tenía una buena posición económica. Vivía en el barrio Ciudadela Colpuertos de Buenaventura, en una casa bastante amplia, que era sometida a remodelaciones constantemente.En la vivienda residía con su compañera sentimental y dos de sus hijos mellizos, producto de la actual relación. Sin embargo, se conoce que tiene un par de mellizos más, con su ex pareja.Su círculo social también era cerrado, y aunque era visto en discotecas del puerto en pocas ocasiones, se conocen pocos detalles de su vida.

