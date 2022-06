Los altibajos de William, besa a su cita y se pone a llorar un segundo después: «Es la primera vez que hago algo así»

Entornointeligente.com /

N ueva noche en ‘First Dates’ y nuevos solteros y solteras que llegaban al restaurante en busca del amor. Una de las citas más destacadas de este martes la han protagonizado William y Lavinia.

El primero en pasar las puertas de ‘First Dates’ y ser recibido por Carlos Sobera fue él, un hombre costarriqueáo pero que llevaba más de 20 aáos viviendo en Espaáa. Un dato muy curioso es que sigue viviendo con su expareja en la misma casa por el bien de sus hijos. Y venía buscando una mujer que le desnudase su interior.

A William le impresionó Lavinia Cuando William vio entrar a su chica se quedó impactado: «Yo estoy acostumbrado a chicas más normalitas» . Lavinia también se esperaba otra cosa, pero eso daba igual y de primeras se han puesto a hablar.

William le confesó que aún vive con la madre de sus hijos Lo primero que ha hecho el puertorriqueáo ha sido comentarle a su cita que sigue viviendo con la madre de sus hijos. Ella consideró que sus hijos ya eran mayores para descubrir que sus padres ya no estaban juntos. William quiso suavizar el tema y decirle que nunca estuvieron enamorados, que eran amigos pero «una noche me tomé media cerveza y vino Sebastián» , su primer hijo.

William se lanza y besa a Lavinia en mitad del restaurante Lavinia le explicó que le encanta que presuman de ella y se consideraba una «mujer clásica» y buscaba a un caballero. Aprovechando esto, William le confesó que escribía poemas. El momento más curioso de la noche llegó cuando en el restaurante comenzó a sonar música. Al bailar, él se ha lanzado y le ha dado un beso en la boca a su cita, allí en mitad de todo el mundo.

Se pone a llorar después de besarla Ella no se ha apartado y le ha gustado su valentía. William ha explicado que se ha dejado llevar por el cuerpo de Lavinia y que nunca había besado a una chica en la primera cita: «Nunca he hecho esto, yo no soy de rollos».

Ella no le ha creído y le ha sacado que había tenido un hijo después de una noche loca con una amiga. Pero William lo justificó diciendo que tener a su hijo le «salvó la vida» y acto seguido se ha puesto a llorar recordando a su niáo.

Los dos se dejaron llevar en el reservado, y William no paraba de abrazar y besar a Lavinia , pero ella encantada. Al final los dos se fueron muy agarraditos del restaurante y con una segunda cita pendiente en el calendario.

LINK ORIGINAL: Marca

Entornointeligente.com