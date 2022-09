Los AirPods Pro ya tienen nueva generación, esencia de Apple y mejoras en todo

Entornointeligente.com /

El tercer dispositivo que ha anunciado Apple en su evento del 7 de septiembre es la renovación de su gama de auriculares AirPods Pro . Esta nueva generación llega con avances en prácticamente todos los apartados que son importantes en unos auriculares inalámbricos. Además, hay un nuevo diseño que evoluciona y no es rompedor, y que lo cierto es que permiten un aspecto muy atractivo de este producto.

Uno de los avances más interesantes que llegan en los nuevos es que su autonomía aumenta de forma muy significativa, ya que esta supone u na mejora del 33% desde la generación anterior (lo que supone unas seis horas en una carga completa). Es interesante comentar que la funda de transporte a la que no le falta batería ahora integra unos pequeños altavoces que sirven para que pueda saber dónde está este elemento en caso de que no lo recuerde -para ello tendrás que utilizar la aplicación Find My o Buscar de Apple-.

Por cierto, si te preguntas hasta donde se puede llegar sumando el amperaje de los cascos y el de la funda, este te permite alcanzar las 30 horas sin tener que buscar un enchufe . Por lo tanto, se coloca como una de las mejores opciones del mercado, teniendo en cuenta las dimensiones de los cascos y el tiempo de uso.

Apple

Otras mejoras de los nuevos AirPods Pro de Apple Una de las importantes es que en su interior se incluye el chip H2 de la propia compañía de Cupertino. Este ofrece opciones avanzadas en diferentes apartados, como por ejemplo posibilitar una cancelación de ruido mejorada que puede llegar al doble de la actual y, además, también se aumenta la eficiencia en el consumo de energía.

Hay que mencionar que ahora se incluye un modo ambiente mejorado que, mediante el uso de los nuevos micrófonos integrados, permite escuchar lo que tienes al lado sin que llegue a molestar mientras estás escuchando música o un pódcast. Además, se ha incluido una nueva generación de gestos -que se da uso en la caña de los cascos- para controlar las reproducciones, algo muy esperado para que se igualen estos AirPods Pro con su competencia. Y, como no, a todo esto, hay que sumarle una mejora importante en la definición del sonido, así como que no le falta todo tipo de protecciones para que no te preocupes cuando llevas los auriculares puestos (por ejemplo, cuando está lloviendo).

Apple

Precio y disponibilidad de estos nuevos auriculares Lo que se tendrá que pagar por este accesorio es 299 euros , por lo que hay un incremento de precio respecto a la generación anterior. La reserva comienza el día 9 de septiembre, con una puesta a la venta el 23 del mismo mes. Una buena actualización que, eso sí, tiene un precio bastante importante.

