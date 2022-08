Los AirPods cambiarán a USB tipo C antes de lo esperado, di adiós a tus accesorios

Entornointeligente.com /

Apple mantiene en su gama de producto una buena cantidad de dispositivos que utilizan el puerto Lightning. Esto es algo que tiene que solucionar más pronto que tarde, ya que el mando de la Unión Europea es claro respecto al uso de USB tipo C . Pues bien, se ha conocido que uno de sus mejores accesorios dará el salto en breve. Hablamos de los AirPods .

Hasta la fecha, estos auriculares, que son toda una referencia en el mercado, mantienen como puerto de carga el propietario de la compañía de Cupertino… y, esto, es algo que se tiene que cambiar. Y, al contrario de lo que parece que ocurrirá con los iPhone (que todo apunta que será la gama de 2023 la que pasará a utilizar USB tipo C), el salto podría darse mucho antes. Y, esto son buenas y malas noticias.

Lo que supone el cambio en los AirPods En el lado positivo está el universalizar la conexión que usan y, por lo tanto, que no tengas problemas para poder utilizar diferentes cables (o que es todo un respiro en momentos en los que te quedas sin batería por sorpresa). Además, USB tipo C ofrece ventajas respecto a Lightning, como por ejemplo trabaja de forma mucho más efectiva con altas potencias de energía. En consecuencia, la carga rápida de los AirPods mejorará de forma muy importante. Y estos son algunos ejemplos.

Pero no todo será color de rosa, ya que no serán pocos los usuarios que tendrán que decir adiós a algunos de los accesorios que tienen para los auriculares de Apple y que usan puerto Lightning. Un ejemplo son bases de carga multidispositivo. El caso es que estas quedarán prácticamente inservibles , por lo que no quedará otra que pasar sin ellos o, en su defecto, comprar alguna en sustitución.

Cuando se producirá el cambio Pues muchos eran los que pensaban que este se daría en 2023, junto a los iPhone. Pero nuevos datos indican que este mismo año podría anunciarse el primer modelo de AirPods con USB tipo C. Este bien podría ponerse a la venta para la campaña de navidad o principios del año que viene. Pero, la oficialidad del producto podría darse en el mes de septiembre. Por lo tanto, parece que Apple está acelerando los tiempos.

La verdad es que la compañía de Cupertino haría bien en no esperar a última hora, ya que le queda una buena cantidad de dispositivos que no utilizan todavía USB tipo C. Y, como resultado, que no se ajustan a la normativa que la UE ha dejado claro que será efectiva en poco tiempo. Y, esta, será de obligado cumplimiento para todos Apple y su AirPods incluidos.

