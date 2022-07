Los agricultores han sido puntales en el combate contra la guerra económica

Entornointeligente.com /

Luego de lidiar algunos instantes con la señal del aparato del punto de venta, lo levanta al aire con el brazo buscando la conexión, la mujer de franela rosada, de carácter alegre y risueño, acepta dar algunas opiniones sobre cómo le ha ido en estos años de penurias con su venta de verduras y otros rubros: «A mí me va excelente, gracias a Dios. Precios buenos, solidarios. Vendo papa, zanahoria, remolacha, pimentón, cebolla, tomate, todos los rubros. Los compro aquí mismo en el mercado y lo revendo aquí. Estoy aquí desde que tengo16 años».

-¿En estos años de guerra económica ha habido escasez?

※ Aquí ha habido de todo (en el Mercado Mayorista de Coche) y a precios buenos. Hace un año estuvo un poquito fuerte pero ahora todo se ha balanceado. Los precios son económicos, la cebolla está barata, a seis bolívares el kilo, igual que el tomate. De muchas partes de Caracas vienen a comprar. Siempre todo ha estado bien, y mucha gente comprando.

-¿Cuál es su nombre?

-Carolina Herrera, pero no la del perfume.

La opinión de Carolina Herrera es compartida por muchos de los detallistas que internamente en el Mercado Mayorista de Coche se ganan la vida. Afirman que los agricultores venezolanos nunca han dejado de cultivar y producir, ni aún en los años difíciles cuando el bloqueo económico y las medidas coercitivas unilaterales, impuestas por Estados Unidos, y la guerra económica de algunos sectores empresariales, argumentando cualquier tipo de excusas, bajaron la producción y restringieron la economía para propiciar un cambio de régimen. La yuca, el tomate, el ñame, los vegetales, las frutas, el ocumo, la auyama, los cambures, los plátanos, el aguacate, el maíz, los granos, el ají, el ajo, nunca desaparecieron de los anaqueles, las cestas, las canastas, los estantes; ese fenómeno de abastecimiento no sólo se vivió en Caracas sino en todo el país, incluso en los pueblos más apartados.

Joel Rodríguez, gerente de abastecimiento de la Integral de Mercados y Almacenes (Inmerca), ente adscrito a la Alcaldía Bolivariana del municipio Libertador, en manos de la alcaldesa Carmen Meléndez, argumenta que el esfuerzo hecho para combatir la guerra económica ha sido titánica y los agricultores, a los que se suma los transportistas, han puesto su granito de arena.

«El Gobierno nacional, dice, ha hecho un esfuerzo para garantizarles la logística para que los camiones, a través de un programa que se hizo con el Ministerio de Transporte, pudieran conseguir los cauchos, las baterías y el gasoil, gracias a Pdvsa. También hemos tenido la ayuda internacional. Entonces, el Gobierno nacional ha garantizado que el producto llegue aquí. El agricultor siempre ha puesto su granito de arena, y nosotros, como responsables de recibir los alimentos con los brazos abiertos, facilitamos, nos organizamos, chequeamos y tratamos de garantizar que ellos vendan el producto a precios justo».

Yumeily Arias, directora de comercialización de Inmerca, agrega que ni en la pandemia del Covid-19, el mercado cerró.

‘‘A pesar de los días duros de pandemia el mercado de Coche nunca cerró sus puertas para que los productores ingresaran sus camiones y comercializaran los rubros de la cesta básica. La alcaldía de Caracas, con la alcaldesa Carmen Mélendez, ordenó reforzar las medidas de seguridad mediante una campaña, junto con las brigadas de Unamujer, recalcando el uso del tapabocas y el lavado correcto de las manos. En cada uno de los espacios del mercado se colocaron contenedores de basura, para mantener la limpieza’’, dice Yumeily Alvarez.

Se estima que en mercado mayorista de Coche circulan diariamente unas 13.000 personas. Alrededor de esta pintoresca actividad se teje toda una maraña de empleos conexos con cargadores que transportan, entre el bullicio y esquivando los peatones, la mercancía en grandes carruchas y carretones modificados y ampliados. Otros se ocupan de vender de comida. Por otro lado está la industria de guindaderos y estantes para colocar la lechosa del Táchira, los aguacates, los melones. La yuca, la papa, el maíz jojoto y otros rubros, simplemente los dejan en los sacos sobre el camión.

Apoyo al pueblo Marcos Durán, dueño de un camión, trae plátanos de La Paragua, estado Bolívar. En el viaje de La Paragua hacia Caracas, con una carga de unas 20 toneladas, se tarda 18 horas y 15 de retorno.

‘‘Por estos día la situación se complica porque está lloviendo mucho y hay mucho pantano. En la Paragua se produce mucho plátano; todos los días salen camiones y camiones. Los plátanos de La Paragua son muy grandes. Plátano ha habido todo el tiempo, lo que pasa es que la gente que viaja para El Vigía, Barinas, Barlovento, dicen que se ponen caros pero igualmente hay. Es la única mercancía que nunca falla.

-¿Incluso en estos tiempo de guerra económica?

-Siempre ha habido producción de plátano, yuca, jojotos, de todo hay siempre, solo que cuando baja la producción, los productos suben de precio.

Pero no todo es unanimidad entre los vendedores internos del mercado, en cuanto a la situación económica y las ventas. Un hombre evidentemente disgustado le echa la culpa al Gobierno, y al presidente Nicolás Maduro, de que los cebollines se le hayan puesto amarillo, desde hace unos cinco días que se los trajeron de Los Teques. Las ventas están bajas; hay poca capacidad de compra.

‘‘El Gobierno no aumenta los sueldos, la pensión de 130 bolívares no alcanza parta vivir’’, dice el hombre, mientras señala los cebollines.

Ramona Arcia, es una de las voceras de la línea 1 que acoge a mil y pico de buhoneros. ‘‘Estamos esperando que nos reubiquen para los puestos, es lo único que queremos. Yo tengo ocho años en el mercado trabajando todos los días. Soy una madre que tiene tres hijos y una nieta. Trabajo con hortalizas que las traen de Los Teques’’, cuenta.

-¿En estos años ha faltado algún rubro?

-No, gracias a Dios. Nosotros aquí tenemos la comida, lo que nos falla son las ventas, ya que la gente no tiene mucho dinero. A veces vienen con 100 dólares y uno no tiene cómo cambiárselos porque si no se ha vendido; estamos trabajando con el día a día’’.

¿Y no tienen punto de venta?

-Yo trabajo solamente con efectivo, hay compañeros que sí tienen punto.

Yumeily Arias, directora de comercialización detalla que Inmerca, cuyo presidente es el capitán de fragata, Cruz Pérez, maneja 16 mercados municipales, incluyendo al Mercado Mayorista de Coche. Refiere que Inmerca y el mercado de Coche, bajo las directrices de la Alcaldía de Caracas, prestan apoyo al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, atendiendo cinco parroquias: Coche, San Juan, Santa Teresa, San Bernardino y San Pedro.

‘‘En esas parroquias atendemos, conjuntamente con el ministerio de Alimentación, 16 base de misiones y 97 Clap, en total, beneficiamos a 30.313 familias. Es un programa especial dirigido a las personas vulnerables, avalado por el Instituto Nacional de Nutrición, los atendemos con proteínas. Nosotros tenemos asignados, por parte del ministerio de Alimentación, 287 toneladas mensuales de proteínas dirigidas a estas familias que hemos mencionado’’, explica la directora de comercialización.

Agrega que también Inmerca trabaja en un proceso de comercialización directa con algunos productores del campo que arriman al mercado de Coche.

En espacios dispuestos por la gerencia de seguridad se realizó una jornada de comercialización a precios justos. Cada camión trajo 350 cestas. ‘‘En los mercados mayoristas, de lunes a sábado, se pudo comercializar. Esos rubros vinieron de Barquisimeto, estado Lara. Los hemos apoyado porque hay productores que tienen el rubro y por falta de flete no pueden transportarlos. También hay intermediarios que quieren aprovecharse de esos productores, quienes sólo quieren arrimar sus productos a precios justos. Ese programa lo quiere impulsar la alcaldesa Carmen Meléndez en el sentido de que el Mercado Mayorista de Coche sea el que garantice un precio estándar en los mercados de Caracas’’, sustenta Yumeily Alvarez.

Otra iniciativa que promueve Inmerca y el mercado de Coche se dirige a captar emprendedores que desean vender sus productos en las Ferias del Campo Soberano, que semanalmente se realizan en las comunidades caraqueñas con la participación de los Clap. Allí se arriman víveres de la cesta básica: arroz, azúcar, pastas, harina precocida y proteína. Los emprendedores que quieran sumarse a estas ferias, colocan su stand y ofertan directamente al público. Algunos de ellos han mostrado interés en llevar artículos de limpieza, miel, jabones artesanales.

‘‘Al mercado de Coche, detalla Yumely Alvaréz, viene mucha gente, dueños de restaurantes, casas de alimentación, dueños de abasto, todos compran aquí. Se abastecen aquí. Además, nosotros con la Oficina de Atención al Ciudadano, hacemos muchas donaciones.Todos los lunes les entregamos verduras, hortalizas, todos los rubros, al hospital de Coche, al CDI, a la casa de alimentación de Cacique Tiuna y otras instituciones. Tenemos cinco programas de atención social para niños, adultos, adultos mayores’’.

Buscando el equilibrio Joel Domínguez, el gerente de abastecimiento de Inmerca, especifica que se ocupan, por instancia del Ministerio de Alimentación, de que todos los rubros cumplan con los requisitos de los permisos sanitarios, luego resguardarlos y posteriormente, de la mano del departamento de comercialización, llevar los alimentos a las comunidades atendidas, garantizando que estén en buen estado y sean de calidad.

-¿Y cómo han hecho para enfrentar la guerra económica y el bloqueo?

-Ha sido una lucha a la cual los agricultores se han sumado, han puesto su granito de arena. El Gobierno nacional ha hecho un gran esfuerzo para garantizarle la logística y garantizar el arrime de los productos. (…) Tenemos un proyecto importante que se está trabajando con las directrices de la alcaldesa. Inmerca ha viajado a Mérida, a otros sectores, tratando de hacer un enlace directo con los agricultores para abaratar los precios al pueblo. Nosotros conversamos con los agricultores, buscamos un equilibrio para los precios, llegan al Mercado de Coche, lo recibimos y garantizamos que la persona va a vender sus productos a un precio justo, el pueblo gana y todos ganamos.

-¿De qué partes del país vienen esos productos?

-De todas partes, de Mérida, Zulia, Táchira, Miranda, Bolívar, Trujillo, Lara, de Quíbor vienen con tomate, cebolla. Este Mercado Mayorista de Coche para mi es el más grande de Venezuela. Es el más fuerte de todos los mercados. Aquí siempre hemos trabajado para que no falten los alimentos con el respaldo del Gobierno nacional, apoyando tanto al agricultor, al camionero. procuramos siempre buscando la mejoría del pueblo. El objetivo es llevar el alimento que cuente con todos los permisos sanitarios, un alimento de calidad para el pueblo al mejor precio.

José Enrique vende maíz tierno traído de Quíbor. Se lo compra, entre 100 y 150 sacos, a uno de los proveedores que llegan al mercado.

‘‘Con eso resuelvo el día. Hay agricultores que siembran todo el año, Vendo maíz todo el año . Maíz es lo que sobra. Con eso me resuelvo’’, dice.

T/ Manuel Abrizo F/ Luis Franco

