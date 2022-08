Los activos NFT, la tendencia que atrapa a los artistas

Entornointeligente.com /

Hace algunos años pensar que las obras de arte iban a tener cabida en el mundo digital era algo imposible de creer. Hoy esa idea ha cambiado con el NFT (Non fungible token, por sus en inglés) también conocido como token no fungible. Pero si bien este concepto está ganando popularidad es importante entender qué es y cuál es su relevancia.

Partamos de que el término ‘token’ hace referencia a una unidad de valor basada en criptografía (método de protección de información, ligado con el blockchain) y no fungible que significa que es único y no puede ser intercambiado por un ítem de su misma clase. Es por ello que el ejemplo más claro de no fungible es una pieza de art e, ya que si tenemos el cuadro de La Gioconda de da Vinci no podemos reemplazarla por otra obra porque su valor y propiedad es único en el mundo.

Por lo tanto, los activos NFT empiezan a estar ligados con obras o ilustraciones digitales (NFT para arte); también con videojuegos a la hora de comprar objetos únicos empleados (NFT para juegos), certificados de patentes, derechos de propiedad (Certificado NFT) e inclusive para eventos.

Es de destacar que los NFT van acompañados de una especie de certificación digital de autenticidad.

Para Diego Marín Aristizábal, experto en cripto y NFT, los token no fungibles hoy en día se han vuelto muy «populares» por toda la usabilidad que tienen en el mundo digital, en especial para proteger la propiedad intelectual de artistas.

» Llama mucho la atención porque no solo se están utilizando los NFT para el arte, sino que también se están empleando para las regalías y las membresías. Por ejemplo, hay muchos artistas musicales que están empezando a manejar boletería por NFT, entonces cuando se transfiere una boleta de una persona a otra, el artista va a tener una utilidad sobre eso, es decir que los revendedores no se van a ver tanto «, afirma Marin.

Ademas, el experto destaca que al estar los NFT en una blockchain, la información no puede ser alterada o manipulada, y hace que todo sea «transparente».

Oportunidades locales

En el país son cada vez más los artistas y las empresas que se suben en la tendencia del NFT. Tal es el caso de la artista colombiana Soy Fira, Camila Fierro , quien ha podido destacarse internacionalmente con sus obras digitales. En entrevistas a medios de comunicaciones locales, la joven ha manifestado que «su pasión es conectar por medio del arte».

Otra empresa que viene trabajando con los tokens y el arte digital es la startup BitSports, que cuenta con un marketplace en donde los usuarios pueden adquirir colecciones y piezas únicas de jugadores y deportistas en NFT.

Bajo un concepto reto-futurista, que mezcla la tecnología con el entretenimiento nocturno, jóvenes emprendedores en Medellín abrirán en los próximos meses la discoteca 10-60 Medellín, el primer establecimiento de su tipo que incluye membresías en NFT.

» Nosotros estamos uniendo lo mejor de dos mundos: la tecnología con el entretenimiento nocturno, entonces hemos construido una membresía, a través de NFT, que le da beneficios a las personas que lo tengan. Es decir, que los usuarios pueden acceder a salas VIP, descuentos a la entrada a la discoteca, entre otros beneficios. Asimismo, aquellas personas que tengan esta membresía la pueden vender o alquilar, si lo desean «, explicó Andrés Luna, cofundador de Astronea y 10-60 Medellín.

